¿Reconciliación? Pillaron a Karol G y Anuel AA besándose en un restaurante de Miami

En la imagen, el cantante puertorriqueño Anuel AA (i), junto a su expareja, la cantante colombiana Karol G. EFE/Giorgio Viera/Archivo

La vida sentimental de Karol G sigue conmocionando a la opinión pública, no solo en Colombia, sino en todo el continente. Esta semana se conocieron sorprendentes imágenes de la ‘Bichota’, en compañía de su exnovio, el cantante puertorriqueño Anuel AA, mientras disfrutan de un romántico momento en un restaurante de Miami Beach.

Recordemos que hace tan solo unas semanas, la misma Carolina Giraldo Navarro -nombre real de la artista paisa- publicó varias fotos y videos con sus amigos cantando, aparentemente despechada, en un yate en México.

Varios portales de farándula aseguraron que la cantante de ‘El Makinon’ pasaba su pena por Anuel, con quien sostuvo una larga relación y que a mediados de abril llegó a su fin, pero quedaron en buenos términos.

Pues bien, de acuerdo con el programa de ‘el Gordo y la Flaca’ de la cadena Univision y una de sus integrantes, la comunicadora barranquillera Tanya Charry, el pasado 30 de junio captaron a Karol G junto al puertorriqueño, mientras se besaban y compartían juntos un candente momento.

“No sabemos si volvieron concretamente ya a una relación formal, pero que se estaban dando besos, apapachos, anoche en un restaurante de Miami Beach, lo podemos confirmar”, dijo Charry.

Además, reveló la periodista colombiana que trabaja en el famoso programa de chismes, no sería la primera vez que la controvertida pareja de cantantes de música urbana se ven pues, dice Tanya, “parece que ellos a veces, de vez en cuando, como que se ven para conversar a ver si vuelven, pero anoche (el 30 de junio) como que no les importó el sitio, no estaban en un lugar privado dentro del sitio, un restaurante muy famoso de carnes en la playa, en Papi Steak”, expresó la colaboradora de El Gordo y la Flaca’.

Por otro lado, Tanya Charry enfatizó una y otra vez que Karol y Anuel estuvieron bastante cerca y parece que se hubieran reconciliado, pues se les vio “dándose besos, arrumacos”, y protagonizando una escena de una pareja normal.

Karol G y Anuel. Exclusivo 'Suelta La Sopa'

No obstante, no fue el único comentario que se hizo sobre el encuentro entre la colombiana y el puertorriqueño. Por su parte, Raúl de Molina, ‘el Gordo’, dejó una picante pulla sobre la cita de los intérpretes latinos: “Si se estaban dando besos es que están juntos, solo por que eran novios no se van a dar un beso así por darse un beso”, comentó el famoso presentador.

“Es Anuel el que en estos momentos le está insistiendo a Karol G volver. Ella, aparentemente, según me dice mi ejército de informantes, no está dispuesta a regresar a esta relación”, afirmó Charry

Dicen los medios citados que antes de llegar al restaurante, Karol G estaba en un estudio de grabación, donde posteriormente se dirigió a su cita con el intérprete de ‘Ella quiere beber’, se parqueó en el estacionamiento y allí se encontró con Anuel, quien estaba fumando.

Karol G y Anuel. Exclusivo 'Suelta La Sopa'

En las imágenes que reveló el programa grabado en Los Ángeles, Estados Unidos, se ve a Karol G tapándose la cabeza con una sudadera, aparentemente, para no ser reconocida. Sin embargo, su pelo color verde sirena no evitó que pasara desapercibida y ahora en la farándula latinoamericana se especula el posible regreso entre Anuel AA y la intérprete de ‘Tusa’.

Por otro lado, en Telemundo también se refirieron al tema y, en compañía de las fotos de la cantante y su expareja, aseguran que quizá los artistas jamás terminaron su relación, sino que, por el contrario, todo hizo parte de una estrategia para dar de qué hablar o promocionar alguna próxima producción musical.

Entre tanto, ninguno de los dos artistas se ha referido a una posible reconciliación. Sin embargo, si se espera que en los próximos meses deleiten a sus millones de fanáticos con conciertos, nuevos ritmos, melodías y letras para ‘sentir el perreo intenso’.

SEGUIR LEYENDO: