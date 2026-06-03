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“Las EPS tendrán máximo ocho horas”: Daniel Quintero anuncia nuevas medidas obligatorias para garantizar atención médica a menores

La Superintendencia Nacional de Salud expidió nuevas directrices para eliminar barreras administrativas en la atención de niños, niñas y adolescentes

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Daniel Quintero, superSalud, sobre los menores de edad - crédito Colprensa
Daniel Quintero, superSalud, sobre los menores de edad - crédito Colprensa

La Superintendencia Nacional de Salud anunció nuevas medidas obligatorias dirigidas a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con el propósito de garantizar una atención más rápida y efectiva para niños, niñas y adolescentes en todo el país.

Las disposiciones buscan eliminar las barreras administrativas que, según las autoridades, continúan dificultando el acceso oportuno a servicios médicos esenciales.

El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, presentó un balance de las acciones implementadas y explicó que las nuevas instrucciones establecen tiempos máximos de respuesta para casos considerados de riesgo vital.

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Las medidas también contemplan mecanismos para agilizar la entrega de medicamentos y evitar que los usuarios deban realizar múltiples trámites para acceder a tratamientos ordenados por profesionales de la salud.

Las decisiones forman parte de una estrategia de supervisión orientada a mejorar la atención de los pacientes más vulnerables dentro del sistema de salud colombiano.

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Según explicó el funcionario, las circulares emitidas por la entidad tienen carácter obligatorio y deberán ser aplicadas por las EPS y los prestadores de servicios médicos en todo el territorio nacional.

Atención prioritaria para menores en riesgo vital

Una de las principales medidas establece nuevas obligaciones para garantizar la atención inmediata de menores de edad cuando exista una situación que comprometa su vida o su integridad.

El superintendente Daniel Quintero informó que los contratos suscritos hasta el momento y las denuncias que hay por corrupción en el Fomag serán auditadas - crédito @Supersalud/X
Daniel Quintero, superSalud, sobre los menores de edad - crédito @Supersalud/X

Según informó la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS deberán actuar con prioridad absoluta y eliminar cualquier trámite administrativo que pueda retrasar el acceso a los servicios médicos requeridos.

La entidad explicó que la circular emitida contempla la continuidad ininterrumpida de tratamientos y fija plazos estrictos para la gestión de reclamos relacionados con pacientes de alto riesgo.

Durante la presentación de las medidas, Daniel Quintero indicó que las entidades responsables de la atención tendrán un plazo máximo de ocho horas para asegurar el acceso efectivo a los servicios cuando un menor se encuentre en una situación considerada crítica.

De acuerdo con la Superintendencia, esta decisión busca evitar que los pacientes enfrenten demoras derivadas de autorizaciones, validaciones o procedimientos burocráticos que puedan agravar su condición médica.

Las barreras que buscan eliminar

Las autoridades identificaron una serie de prácticas que, según los reportes recibidos por la entidad, continúan afectando la prestación adecuada de los servicios de salud.

Entre ellas figuran las demoras en autorizaciones médicas, la exigencia de trámites presenciales, problemas relacionados con la disponibilidad de medicamentos, falta de convenios vigentes entre entidades y deficiencias en los canales de atención al usuario.

La Superintendencia considera que estas situaciones representan obstáculos administrativos que afectan el acceso oportuno a tratamientos, consultas, procedimientos y medicamentos.

Una enfermera y un médico con mascarillas quirúrgicas examinan a un niño con máscara de oxígeno acostado en una cuna hospitalaria, rodeados de equipos médicos
Menor de edad hospitalizado | (IMSS)

Por esa razón, las nuevas directrices buscan que las EPS adopten mecanismos internos que permitan resolver las solicitudes de los usuarios con mayor rapidez y eficiencia.

Cambios en la entrega de medicamentos

Otra de las medidas anunciadas está relacionada con la distribución de medicamentos y otros insumos médicos.

La Superintendencia informó que expidió una segunda circular enfocada en reducir los desplazamientos que actualmente deben realizar muchos usuarios para obtener autorizaciones o reclamar tratamientos formulados por los médicos.

Según explicó Daniel Quintero, la nueva estrategia obliga a las EPS a contar con representantes con capacidad de decisión en cada uno de los dispensarios habilitados en el país.

Estos funcionarios deberán resolver de manera inmediata los trámites relacionados con autorizaciones y coordinar la entrega de medicamentos cuando exista algún inconveniente de disponibilidad.

En los casos en que un medicamento no se encuentre disponible, el representante deberá informar al paciente dónde podrá reclamarlo, cuándo estará disponible y bajo qué mecanismo será entregado, sin generar costos adicionales para el usuario.

La Superintendencia Nacional de Salud señaló que estas medidas buscan fortalecer la protección de los pacientes y garantizar que el acceso a los servicios médicos no dependa de procedimientos administrativos que retrasen la atención. Las autoridades indicaron que continuarán realizando seguimiento al cumplimiento de las nuevas disposiciones y advirtieron que las entidades deberán ajustar sus procesos para responder a las exigencias establecidas en las circulares regulatorias.

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