Comandante de la Policía alcanzó el máximo grado de la institución: “Mi conciencia está tranquila”

Ceremonia de ascenso al grado de General del Director General de la Policía Nacional de Colombia, Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia, evento que es encenizado por el señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez. (Cortesía Policía Nacional).

Los máximos comandantes de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas y el presidente de la República Iván Duque, dirigieron sus palabras para llamar al cumplimiento de los protocolos y garantías de los derechos humanos por parte de la fuerza pública.

Este miércoles 30 de junio el general Vargas, director de la Policía Nacional desde el mes de diciembre del año pasado, recibió la imposición de insignias del ascenso que aprobó el Congreso de la República el pasado 27 de mayo.

Vargas tuvo que asumir la dirección de la Policía en uno de los momentos más cuestionados de la institución por más de 50 homicidios que le atribuyen organizaciones sociales, en medio de manifestaciones del 2019 y en dos meses de Paro Nacional que completa este 2021.

Por esa razón, su pronunciamiento estuvo centrado en la legitimidad de la fuerza que dirige desde hace medio año, los planes de transformación anunciados y coordinados con el Gobierno nacional, así como la confianza en las acciones que ha tomado hasta el momento.

“Esta Policía es legítima, no solamente legal; tenemos el cariño de muchísimos, millones, de colombianos, esta Policía es Colombia. Los soldados y policías somos la mejor expresión de colombianidad”, afirmó Vargas.

“Son estos policías, policías buenos que trabajan diariamente al servicio de la sociedad y la estabilidad de las instituciones y la democracia, formados con altos estándares en respeto por los derechos humanos, que entienden bien su rol como garantes de esos derechos y que durante las manifestaciones públicas y pacíficas hemos actuado con estricto apego a los protocolos institucionales, las leyes de la República, los estándares institucionales”, afirmó el general Vargas.

Sin embargo, reconoció que se han presentado casos de violencia por parte de los miembros de la Policía Nacional, y expresó su rechazo a esas situaciones.

“Reitero mi reconocimiento a la inmensa mayoría de policías que han servido valerosamente y el rechazo permanente, continúo, público a cualquier actuación contrario a la ley de un policía que no respeta la ley”, afirmó.

El general Jorge Luis Vargas Valencia tiene más de 39 años al servicio de la institución, una carrera llena de condecoraciones y logros operativos en los que ha participado como uniformado. Es administrador policial y administrador de empresas; tiene una especialización en Resolución de Conflictos de la Universidad Javeriana y otra en Seguridad Integral. Además, es Magíster en Seguridad Pública; graduado en el Programa de Alto Gobierno en la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes.

El bumangués cuenta con cursos de operaciones de inteligencia, interdicción de narcóticos e investigación postexplosión con Estados Unidos, y de inteligencia estratégica nacional en la Universidad de Charles Sturt Canberra en Australia. Igualmente, adelantó estudios relacionados con gestión policial, direccionamiento estratégico e inteligencia estratégica y operacional.

Participó en la lucha contra Pablo Escobar y como oficial de inteligencia se le reconoce haber participado en los operativos contra ‘Raúl Reyes’, ‘Alfonso Cano’, ‘el Mono Jojoy’. Así mismo ha sido protagonista de acciones contra el Clan del Golfo en la operación Agamenón y otros narcotraficantes, como alias Matamba, Falcón y Lerma.

El general Vargas se conmovió durante la ceremonia al recordar a su padre. “El 6 de febrero en este campo de paradas le prometí a mi padre, que no está, que con mi conciencia iba a cumplir fielmente lo que me ha sido ordenado y con la confianza suya he recibido para dirigir los destinos de la Policía Nacional. Hoy 30 de junio, unos meses después, le quiero decir a él que lo estoy cumpliendo... Mi conciencia está tranquila, seguimos apegado a la ley cumpliendo la Constitución”, afirmó.

La exigencia de Iván Duque

El presidente Iván Duque felicitó al general Jorge Luis Vargas por su ascenso, pero fue enfático en pedir a la fuerza pública la condena de, aunque aseguró que son mínimos, aquellos uniformados que transgreden la ley.

“Como todas instituciones humanas también son propensas a imperfecciones individuales de sus miembros y hemos visto una institución que tiene la capacidad de detectar, de investigar y de sancionar cualquier conducta que deshonre el uniforme de la patria”, aseguró el jefe de Estado.

El presidente reafirmó su respaldo a la Policía Nacional pero “también toda la exigencia en su comportamiento, toda la exigencia ética y moral” para que se establezca cero tolerancia con cualquier conducta contraria al orden legal y a la ley.

“Hechos lamentables como los observados ayer en Suba no solamente se denuncian, se investigan, sino que se sancionan. Que se rechaza cualquier forma de violencia y que la propia Policía Nacional, en sus protocolos, lleva consigo el concepto de la proporcionalidad y la progresividad en el uso de la fuerza, justamente para que no se presenten sucesos que afecten la confianza de los ciudadanos”, señaló el presidente.

El mandatario rechazó la estigmatización, tanto hacia la Policía, como hacia la ciudadanía que se manifiesta, por lo que pidió detenerla. Condenó las agresiones contra los uniformados, pero afirmó que el Escuadrón Móvil Antidisturbios es necesario y se debe mantener, pero transformar.

