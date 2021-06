Colombia Humana se despacha contra Claudia López y anuncian acciones legales

Gustavo Petro y Claudia López. Foto: Colprensa.

La relación entre el petrismo y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sigue complicándose tras las polémicas declaraciones de la mandataria sobre la dotación, que según ella, dan los dirigentes de la Colombia Humana a manifestantes de la primera línea, estos pinchan, bloquean y secuestran buses en la capital.

“De la misma organización política un senador los dotó de elementos para enfrentarse con la Policía, una concejal mintió sobre ambulancias que terminaron vandalizadas, ediles y dirigentes locales les dan apoyo logístico en bloqueos, los convocan a mantener la confrontación... Y su jefe máximo condiciona dejar el caos polarizante a que Bogotá deje de invertir en Transmilenio. Son muchas voces y acciones de la misma organización en la misma dirección de radicalización y destrucción. Una vez más los invito a recapacitar. Tienen mejores formas de ganar”, fueron las polémicas palabras de López.

Ante esta polémica, el mismo Petro le pidió a López retractarse por lo trinado. “Que usted vea mis sugerencias nacidas de la experiencia y mi conocimiento de Bogotá como supuestas condiciones para levantar el caos que usted misma ha provocado, solo muestra que mantiene su falsa acusación contra nosotros. Nosotros no provocamos el caos social bogotano”, dijo el político.

Ya en horas de la noche de este 29 de junio, desde el movimiento de la Colombia Humana pidieron una retractación de Claudia López y la acusaron de mentir para difundir odio.

“Exigimos a la alcaldesa de Bogotá Claudia López se retracte de las graves acusaciones hechas en contra de dirigentes sociales y políticos de la colectividad. Dichos señalamientos, que de manera injuriosa y calumniosa, al igual que careciendo de todo argumento, estigmatizan y ponen en riesgo la vida e integridad de los y las integrantes del movimiento, en nada aportan a la crisis que vive el país y la ciudad”, señalaron congresistas, concejales y ediles de la Colombia Humana, UP y Mais.

Además, en el comunicado expresan que la administración distrital presentó una iniciativa que, “en vez de brindar soluciones a los reclamos sociales, prioriza más de 1 billón de pesos de los 1.8 propuestos de modificación hacendaria para entregárselos a Transmilenio y no territorializa de forma inmediata la oferta social para la juventud que tanto lo necesita y exige en los barrios de Bogotá”.

Afirman que desde la Colombia Humana, en aras de que se detenga la violencia, se ha instado permanentemente a la creación de espacios de diálogo territorial, llamando a las entidades del distrito para que puedan dar respuesta efectiva a las demandas de quienes se movilizan desde el pasado 28 de abril, mayoritariamente jóvenes sin ningún tipo de oportunidades. “Nuestra preocupación ha sido la creciente espiral de violencia, por ello hemos denunciado los abusos en contra de los manifestantes y realizando acompañamiento y verificación de los derechos humanos en la ciudad”, insistieron desde el petrismo.

Por último, esta coalición argumenta que ha rechazado contundentemente el uso de la violencia y de igual forma los mensajes de odio promovidos por la alcaldesa Claudia López. “Ratificamos nuestro llamado al diálogo, a la búsqueda de soluciones concretas e inmediatas y al respeto por el derecho a la protesta social”, puntualizaron.

Por su parte, el senador Gustavo Bolívar fue más allá y en un Facebook Live anunció medidas legales contra la alcaldesa bogotana y 12 personas más por injuria y calumnia.

“He tomado una decisión, porque las amenazas que me han hecho son bastante brutales a mí y a mi familia. No les voy a contar infidencias pero he tenido que sacar familiares de Colombia. He tomado la decisión con los abogados Augusto Ocampo y Miguel Ángel del Río instaurar acciones penales contra todas estas personas que han dicho que yo financio grupos terroristas e ilegales”, señaló el senador.

