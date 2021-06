Así fue la sorpresa que le sacó lágrimas a Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @aidavictoriam

No cabe duda que Aida Victoria Merlano es una de las influenciadoras colombianas que más controversia causa en las redes sociales, ya sean por sus sensuales publicaciones o sus polémicas declaraciones. Esta vez, el motivo que la puso en el ojo público fue la despampanante sorpresa que su novio, Lumar Alonso, le preparó por llegar a los dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

A la influenciadora se le vio bastante emocionada con la gran sorpresa, en cuya organización también estuvo involucrada su madre, la excongresista y prófuga de la justicia, Aida Merlano.

En los videos publicados por la barranquillera, se ven los grandes arreglos de globos, flores y otros detalles que llenaron su hogar y con los que celebró su llegada a las “grandes ligas” de los influenciadores más seguidos en la popular red social.

Recientemente, Merlano hija también fue noticia cuando calentó las redes sociales al mostrar su bronceado en un sensual bikini, y que obtuvo con una técnica brasileña que consiste en utilizar unas cintas elásticas cubriendo las partes íntimas a modo de traje de baño.

“Amooo este bronceador!!! De verdad que es muy top, porque no te deja roja sino que te da un color dorado lindo y sin sobreexponerte con 15 minutos de lado y lado son suficientes; a parte broncea y humecta por lo que la piel no queda reseca”.

Aida Victoria sorprendió a sus seguidores con unas sensuales fotografías en su cuenta de Instagram que se hicieron virales tras posa en un diminuto bikini de color rojo, con el que dejó ver el resultado del bronceado en su piel.

En la instantánea, que cuenta con más de 280 mil ‘me gusta’, se puede apreciar un mensaje con el que la generadora de contenido acompañó la imagen, “Por todo te van a juzgar, tú sólo SÉ”.

Por cuenta de esta publicación, la influenciadora ha recibido varios comentarios de parte de sus seguidores, quienes no la bajan de ‘diosa’ o ‘mujer perfecta’.

“Eres muy hermosa, toda una muñeca”, “hottie” comentó Dani Duke, “Whao!!! Así es” mencionó la actriz Kimberly Reyes, “linda”, “mamasita”, “ni con 20 horas de sol logro quedar así” y “peladita divina” fueron algunos de los comentarios hacia la hermosa barranquillera.

Recientemente, la creadora de contenido publicó otro contenido en su cuenta de Instagram en el que le preguntaba a sus seguidores si les gustaría verla en OnlyFans, plataforma que ha tomado un gran impulso entre algunas figuras del entretenimiento, a lo que ella respondió que no lo haría pero podría ser que cambie de opinión.

“Respóndeme lo siguiente, ¿Tendrías Only? Justifique su respuesta. Empiezo yo: No tengo pudor para quitarme la ropa, pero no lo abriría porque me resultaría incómoda la interacción derivada de ese contenido. (Igual, puede que cambie de opinión)”, cita el mensaje.

También respondió preguntas de sus seguidores sobre la posibilidad de tener hijos a lo cual respondió:

“A decir verdad, yo no. De pronto un día me brota la vaina y yo digo ‘epa’ tengo la vena maternal, ser padre es una responsabilidad muy grande, el otro día Lina Tejeiro hizo un comentario con el que yo coincido”, mencionó en una primera historia Merlano.

