Valentina Lizcano, molesta con sus vecinos ruidosos: “Estoy en labor de parto”

Si hay un asunto que puede llegar a ser bastante tortuoso es el de tener malos vecinos y, de acuerdo con lo que mostró a través de sus más recientes historias de Instagram, la actriz Valentina Lizcano está sufriendo por estos días de unas personas bastante ruidosas que han afectado su labor de parto.

Así lo advirtió ella misma a través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, en las cuales comentó que lleva dos días en la etapa de un proceso que, contrario a lo que muchos piensan, no se trata solo de “gritos, dolor, sangre y drama”.

“El trabajo de parto se considera desde el momento en el que tu cuerpo empieza a borrar el cuello y adelgazarlo, a tener contracciones que son mucho más específicas y no son solo musculares. Entonces todo eso es un proceso y uno va haciendo cositas desde ya”, afirmó la caleña.

Sin embargo, justo cuando Alma comienza a avisar que está a tan solo días de ver la luz, la fiesta de unas personas que alquilaron un apartamento en Cartagena, en una torre ubicada frente a la suya, no dejan a Valentina Lizcano concentrarse en el nacimiento de la niña.

“Disfruten este precioso amanecer y este ruido que me acompaña desde las 9 y 30 de la noche. Vean la hora y continúa la parranda. Yo creo que ese apartamento lo alquilaron en un airbnb, pero lo peor es que debajo suyo viven unas personas mayores y aquí hay una persona con otra dentro a punto de salir y no hemos podido dormir porque los chicos la están pasando rico. Ellos no saben que, por ahí después de la una de la mañana, sería un gesto de educación bajarle a la música y calmarse”, dijo mientras intentaba enfocar a las personas con la cámara de su celular y ellos se escondían.

Por otro lado, comentó que los jóvenes estaban bajo los efectos del alcohol y, posiblemente, de otro tipo de sustancias. Motivo por el cual decidió no discutir con ellos y, más bien, le tocó esperar a que tomaran la decisión de apagar la fiesta, teniendo en cuenta también que alquilaron en un sector residencial de la ‘ciudad amurallada’.

“Obviamente no me voy a poner a discutir con ellos, porque están en un alterado alterado de consciencia y entrar uno a negociar o tratar de razonar con gente así es perder el tiempo, pero ya se imaginarán uno con contracciones y ahí el ‘chucu chucu’” agregó.

Por último, Valentina Lizcano tuvo que tomar su maleta y su sombrero para intentar descansar y relajarse a orillas del mar. Mientras que a todos los seguidores que le pidieron ahondar más sobre el tema de la labor de parte, la actriz conocida por debutar en ‘Protagonistas de novela’ les contestó que, inclusive, su hijo Salvador también le rodean bastantes dudas porque piensa que será muy doloroso.

“Hoy me tomé un chocolate especial, que es mexicano; me hago mis baños de asiento y todo de manos de mi ginecobstetra, y también de la mano de mis amigas que son mujeres poderosas (...) Todo eso, realmente, lo que hace es prepararnos a nosotras y a nuestro bebé para la llegada a este mundo, que puede ser llena de amor y de placer. No tenemos que parir con dolor, también podemos hacerlo con placer, amor y consciencia. Recuerden que el dolor existe pero el sufrimiento es opcional”, concluyó la mujer que, después de casi 8 años, está próxima a tener a la segunda de sus hijos.

