Llorando, Marcela Reyes habló sobre sus padres biológico y adoptivo

Este domingo se celebró en Colombia el Día del Padre que, entre otras cosas, sirvió para remover algunos viejos recuerdos entre aquellos cuyas relaciones paternales causan sentimientos encontrados, como a la DJ Marcela Reyes, quien se confesó con sus seguidores sobre lo que le significó tener un padre biológico y otro adoptivo, de quien lleva su apellido.

De acuerdo con lo expuesto por la popular productora musical desde una dinámica que llevó a cabo en su cuenta de Instagram, su padre biológico la abandonó durante sus primeros años. Sin embargo, admite que él hizo lo posible por “recuperarla” cuando estaba un poco mayor y lo logró. Motivo por el cual advierte que lo ama inmensamente y que, teniendo en cuenta su partida, le envió a través de oraciones el respectivo mensaje en este día especial.

“Hay muchas preguntas que me están haciendo acá y me pusieron a recordar, pero todo está bien. Al inicio, mi padre (biológico) estuvo ausente pero luego me recuperó y lo amo con todo mi corazón. De hecho, muchas personas que me ven con mi mamá me dicen que no me parezco a ella y, la verdad, es porque soy idéntica a él”, comentó Reyes.

Sobre su padre adoptivo, aseguró que también lo ama y le agradece por haber estado en los momentos más importantes y acompañarle en las etapas más cruciales de su crecimiento y formación como persona.

Además, Marcela Reyes afirmó que, tanto el hombre que le dio la vida como aquel que la adoptó de pequeña, eran muy buenos amigos y “se amaban como hermanos”. “Cuando yo estaba en el entierro de mi papá biológico, el que me dio apoyo y me levantó del piso fue mi papá de crianza (...) Él llegó cuando yo tenía tres meses y como yo no tenía apellido me adoptó como su hija”, añadió la afamada DJ colombiana.

También respondió a la pregunta de si el pasado que tuvo con respecto a sus padres tiene que ver y repercute en las fallidas relaciones amorosas que ha tenido hasta el momento.

“Indudablemente, todos estos antecedentes nos perjudican, ¡Claro que sí! Pero no precisamente porque fueran malos padres conmigo, sino porque los dos hicieron sufrir mucho a mi mamá y yo vi ese espejo”, señaló Marcela Reyes.

Por último, reiteró que todos los obstáculos que se presentan en al vida dejan una enseñanza y, de ese modo, concluye que ha aprendido a ser una gran mamá gracias a todo lo ocurrido. “Por todo lo anterior es que me esfuerzo en ser todo para mi hijo. Una mamá lo puede todo”, agregó.

Cabe mencionar que el pasado 9 de junio, la mujer de 31 años confirmó la ruptura de la relación que sostenía con B. King, a pesar de que ambos se mostraban en un gran momento y solían publicar videos y fotos juntos en redes sociales.

Vea aquí la emotiva confesión de la DJ Marcela Reyes:

Marcela Reyes sobre sus papás

En contraste, la popular figura de las redes sociales aprovechó sus redes sociales para demostrar la felicidad que la invade tras haber comprado una nueva propiedad.

Así lo hizo saber este mismo sábado, cuando reveló que, como lo indicaban algunos rumores entre sus seguidores, adquirió una amplia y lujosa casa en la que vivirá ahora con su pequeño niño.

“Un sueño más. El fruto de mi trabajo, de mis trasnochos y el tiempo sacrificado con mi hijo. Gracias papito Dios. Vamos por más y más”, afirmó en una de las historias de su perfil en esta plataforma, en la que cuenta con más de 2 millones de seguidores.