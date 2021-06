Pirry relató cómo ha sido su experiencia con cannabis para tratar la depresión

El periodista, documentalista, escritor y fotógrafo Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido en el Colombia como Pirry, compartió en sus redes sociales hace un tiempo atrás que ha sido diagnosticado desde hace años con depresión y ansiedad. Debido a estas enfermedades ha modificado sus prioridades y ha entendido que su salud mental está primero, por lo que incluso decidió incursionar en el uso del Cannabis medicinal para atender su enfermedad.

“En Colombia esto solo se puede de manera prescrita, empecé a intentar y me ha servido mucho como tratamiento adjunto al que llevo para mi depresión y el insomnio. Yo antes tomaba tres pastillas diferentes para dormir, es algo muy perjudicial para la salud. Hoy en día para dormir solo tomo las gotas de cannabis que me preparan de acuerdo con mi tratamiento”, contó en la W Radio el periodista habló de su experiencia con este nuevo tratamiento y como ha mejorado su calidad de vida.

Pirry comenzó su tratamiento con Cannabis a comienzo de la pandemia y recomienda esta alternativa pues considera que en algunos casos puede ser mejor que la medicina tradicional si se tienen en cuenta los efectos secundarios a futuro.

“Desde mi punto de vista y experiencia, creo que lo peor que puede pasar es que no funciones, pero si funciona como en mi caso, es una buena alternativa para reemplazar algunas medicinas que son invasivas y a futuro pueden traer efectos secundarios muy fuertes para el organismo”, aseguró Prieto.

En Colombia se habla de los usos medicinales del cannabis desde 2016, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos promulgó una ley (impulsada por el entonces senador Juan Manuel Galán) que permitió el cultivo, la fabricación de insumos y productos medicinales, así como en sectores de la industria de los cosméticos. Sin embargo, por los prejuicios sociales para algunas personas resulta imposible probar este tipo de medicina, por lo que Pirry sugiere creer en la evidencia científica.

“Hay que separar el concepto de cannabis recreativo, que la mayoría de veces se fuma con el cannabis medicinal, que en Colombia solo se puede consumir a través de formulas magistrales que son hechas en un laboratorio que tengas las especificaciones del Invima y que es recetada por un médico... Es medicina comprobada de forma científica”, anotó.

De acuerdo con la Fundación Canna los usos potencialmente beneficiosos pueden verse en muchas enfermedades, debido a que casi todos los órganos y sistemas tienen sitios para que pueda ejercer su efecto por la acción de los principios activos de la planta (cannabinoides), por ejemplo, algunas son: el cáncer, la epilepsia, el parkinson, el alzheimer, la esclerosis Múltiple, el síndrome de G. Tourette, el autismo entre otras.

<b>La lucha contra la depresión que lleva Pirry</b>

En entrevista con ‘Lo Sé Todo’, del Canal 1′, Pirry contó sobre su proceso con la depresión y reveló que todo comenzó hace aproximadamente ocho años, época en la que estaba atravesando un duro momento en su trabajo de periodismo de investigación y en el que recibió una que otra amenaza contra su vida, comenzó a tomar medicamentos para poder dormir, ya que solo lo hacía por una hora o menos.

“Me di cuenta de que yo podía ser un paciente pues por mi diagnóstico en salud mental, había tenido problemas de depresión que me traen síntomas de ansiedad y sobre todo de pérdida del sueño”, mencionó, agregando a su vez que, “la gente que sufre de insomnio sabrá de lo que estoy hablando, uno nunca tiene energía, uno siempre está mal”.

Su situación paso hacer critica cuando el insomnio no le permitía sino solo dormir una hora diaria en promedio, lo que ponía en riesgo su salud completa.

“Cuando me pegó lo del insomnio obviamente yo fui a consultar psiquiatra y psicólogo, y llegó un punto en que si yo seguía durmiendo una hora y media me moría”, aseguró.

La falta de sueño es un síntoma que se desencadena de la ansiedad con la que ha tenido que aprender a lidear, pese a que no se acostumbra a esta.

“La ansiedad es una sensación horrible, es como ese vacío en el estómago, como un hueco y ese sentimiento de que algo va a pasar, así no esté pasando nada. Que no te permite estar tranquilo, no te permite concentrarte en el trabajo, no te puedes ni poner a ver un programa de televisión. A mí a veces me toca es coger la bicicleta y salir desmadrado porque pues como que la bicicleta me hace liberar una cantidad de energía y me logra calmar. La ansiedad es una cosa que no le deseo a nadie”, fueron las palabras que compartió.





