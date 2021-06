El parco mensaje de Carolina Cruz a Lincoln Palomeque en el día del padre

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. Redes Sociales.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque han sido una de las parejas colombianas más reconocidas, no solo por sus trabajos y logros laborales sino por su excelente estabilidad, pocos escándalos y manejo de su vida privada.

Pero pese a que actualmente Cruz y Palomeque tienen dos hijos, Salvador, a quien recibieron hace pocos meses, y Matías, y aunque gozan de un excelente matrimonio, los rumores sobre su separación han ganado fuerza en los últimos meses.

Este domingo 20 de junio, fecha en la que se celebra el día del padre en Colombia, la presentadora subió una historia en su cuenta de Instagram con Palomeque, sin embargo, la foto no es reciente, pues hace parte de una sesión que el actor hizo hace tiempo.

También compartió otra publicación en la que se ve al padre de Cruz jugando con uno de sus pequeños, razón por la que se presume que no estaría compartiendo esta fecha especial juntos y que le daría fuerza al rumor que viene rondando.

“Queremos verte así siempre papi, eres el mejor!! Te amamos muchísimo”, fue el mensaje de Carolina a su padre.

Y es que los seguidores que han seguido a la pareja desde sus inicios, han sido testigos del amor que se demuestran en redes, lo que los ha categorizado como unas de las parejas más consolidadas de la farándula colombiana.

De hecho, el pasado 20 de marzo, la vallecaucana le dedicó un tierno mensaje al actor agradeciéndole por su rol de padre y de compañero de vida.

“Hoy somos nosotros los que celebramos tu vida y le damos gracias a Dios por tenerte en la nuestra. Gracias por tu dedicación, compañía, amor incondicional, apoyo, sensibilidad, alegría, gracias por tu paciencia y entendimiento. Te amamos”, fue el mensaje de la exreina de belleza en el cumpleaños de Lincoln.

El pasado fin de semana, el tema volvió a estar en el ojo público cuando varios internautas comenzaron a indagarse sobre su ruptura en las redes sociales debido al mensaje de cumpleaños para Carolina Cruz que publicó en su cuenta de Instagram:

“Una fortuna para los que te conocemos, por ser esa mujer tan especial, llena de amor, alegría, un ejemplo, Dios te bendiga siempre”, fue parte del mensaje con el que Palomeque acompañó una publicación con la fotografía de la presentadora de ‘Dia a Dia’.

“Uff que mensaje tan simple”, “Mmmm a este cuento le pasa un pedazo”, “Y bien largo.. q frialdad...”, “Faltó el TE AMO”, “Mensaje de amigos”, fueron algunos de los comentarios de algunos seguidores de Lincoln que sobrepasan los 3 millones.

Y es que la publicación fue otro ingrediente más que fue directo a la olla de rumores que se vienen cocinando desde hace meses y que esta semana tuvo otro episodio, ya que Carolina respondió a una pregunta que le hicieron sobre el tema diciendo que no se había separado porque no se había casado.

“La gente saca unas conclusiones jajaja no me he separado porque no me he casado jajaja”, escribió la también empresaria en una de las historias de Instagram.

Cabe recalcar que, debido a los rumores, recientemente Cruz compartió un mensaje en sus historias de Instagram haciendo referencia a que algunas personas suelen malinterpretar lo que se dice en redes sociales.

“Oigan, no todo lo que uno escribe tiene que ver con el amor, con la pareja, están con una película brava jajajaja. Existen problemas familiares, de salud, los hijos, la pandemia, el postparto, tantas cosas… Dejen de leer y entender lo que quisieran y no lo que realmente es. Aunque soy muy activa en redes les falta muchísimo por saber y así se quedará para evitar exponer a las personas que quiero a la mala energía de algunos”.

Historias de Instagram de Carolina Cruz. Foto: Instagram @carolinacruzosorio





