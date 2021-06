Video: la broma que Manuela González le hizo a su esposo y que lo dejó con cara de impacto

Manuela González. Foto: Instagram @lamuelagonzalez

Algunas celebridades son muy fanáticas de jugarse bromas entre sí. Un ejemplo son los amigos Mateo Carvajal y Belmer Ospina (Be) – quienes fueron participantes del ‘Desafío Súper Humanos’, pero en diferentes versiones-, además de la exreina de belleza, Valerie Domínguez, y su esposo, el modelo paisa Juan David Echeverri (El Pollo).

Ahora le llegó el turno de la actriz, Manuela González, quien registró en video una broma que le jugó a su esposo, Andrés Vasco, y que posteriormente publicó en las redes sociales.

“Les cuento que lo que está a punto de suceder es un magno-evento. Resulta que Andrés es de los que le hace a uno muchas chanzas, bromas, pero pocas veces quedan registradas. Esta que le voy a hacer a él va a quedar registrada y la voy a compartir con ustedes”, expresó en primer lugar la bogotana en el video.

Luego se ve que la pareja llega a lo que parece ser un consultorio y, González le da la noticia de que quiere hacerse una fecundación In vitro - este procedimiento, como lo describe la revista Cromos es: “un tratamiento de reproducción asistida, el cual consiste en la unión del óvulo con un espermatozoide en el laboratorio –in Vitro–, con el fin de obtener embriones de buena calidad que puedan, tras su transferencia al útero materno, dar lugar a un embarazo” – de este modo, Manuela dijo que quería ser mamá nuevamente.

“Como verás, estamos aquí documentando esto porque es un día muy especial. (...) esto es una sorpresa para el Día del Padre. Tú sabes que yo me congelé unos huevitos que, pues están ahí desperdiciándose, a mí me gustaría que puedas donar tu esperma, que de verdad hagamos lo que yo te dije, si ya no quedo embarazada, tener la opción de hacerme el In vitro. Quiero otro hijo”.

En ese momento Andrés Vasco puso cara de acontecimiento y resaltó el hecho de que no lograba “aterrizar” después de lo dicho por su esposa. Sin embargo, al final accedió a la solicitud de Manuela, quien – por supuesto – terminó por revelarle que todo era el producto de una broma.

Al publicar el video, Manuela González escribió en el pie de foto que quiso hacerle una broma a su esposo antes de darle el verdadero regalo por el Día del Padre. Además, resaltó: “Vasco, una vez más me demuestras que estás ahí “Pa’ las que sea”, sin duda elegí al mejor papá para mis hijos. Te amo)”.

Es de mencionar que, Andrés Vasco tiene un hijo mayor llamado Jerónimo, de una relación pasada. Junto a Manuela tiene dos hijos más: Pedro (nacido en 2016) y Alma (nacida en 2018).

Un poco de la carrera de Manuela González

La actriz bogotana cuenta con una nutrida carrera actoral. Algunas de sus producciones más recordadas son: ‘La baby sister’ (2000), ‘Ángel de la guarda’ (2003), ‘Novia para dos’ (2008), ‘La ley secreta’ (2018), además de producciones internacionales como ‘El señor de los cielos’ (2013).

También ha actuado en series web como ‘Susana y Elvira’ y ‘Antonia, la serie’.

