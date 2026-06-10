Colombia

Paloma Valencia descartó viabilidad de la suspensión de Petro y cuestionó el impacto real de la medida: “Mucho ruido y mucho humo”

La senadora sostuvo que la instancia investigadora no puede separar al jefe de Estado y que cualquier medida cautelar requiere un trámite en plenaria, hoy inviable por el cierre del periodo legislativo

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La congresista del Centro Democrático expresó dudas sobre la medida cautelar que busca apartar al presidente, insistiendo en que el trámite no avanzará y calificando el episodio como una maniobra de impacto mediático - crédito @PalomaValenciaL / X

La decisión de la presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de suspender provisionalmente del cargo al presidente Gustavo Petro provocó una reacción inmediata de la senadora Paloma Valencia, que aseguró que la Comisión no tiene facultades para apartar del cargo al mandatario.

Según la congresista, la resolución genera incertidumbre legal y constituye un episodio con más repercusión mediática que efecto real, justo en la antesala de la segunda vuelta presidencial.

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Una decisión inédita que genera controversia

El 10 de junio, la presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, firmó un auto que ordena la suspensión provisional de Gustavo Petro por presunta participación en política.

La suspensión provisional de Gustavo Petro ordenada por Gloria Arizabaleta desató una controversia en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE
La suspensión provisional de Gustavo Petro ordenada por Gloria Arizabaleta desató una controversia en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Esta medida cautelar pretende impedir la intervención directa del jefe del Ejecutivo en los últimos días de la campaña electoral. Sin embargo, la propia estructura de la Comisión exige que decisiones de este tipo pasen por la votación de la plenaria, trámite que, según explicó la senadora Valencia, resulta inviable en la coyuntura legislativa actual.

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El argumento de Paloma Valencia: “Mucho humo y poco efecto real”

Desde el Congreso, Paloma Valencia del Centro Democrático difundió un mensaje enfocado en la falta de viabilidad de la suspensión.

“Se radicó un auto para suspender al primer mandatario, pero la realidad es que, para que avance, tendría que haber una votación. La Comisión de Acusación no puede suspender al presidente. Mucho ruido y mucho humo, pero la pregunta es: ¿a quién beneficia esto?”, afirmó la legisladora en un mensaje difundido en sus redes sociales.

La senadora subrayó que el Congreso está próximo a finalizar su periodo de sesiones, lo que imposibilita la materialización de la medida. “Este organismo tendría que reunirse y votar, lo cual no va a suceder porque el Congreso prácticamente ya no volverá a sesionar. Estamos en vísperas electorales. ¿Cuál sería el efecto?”, cuestionó Valencia.

Paloma Valencia sostuvo que la Comisión de Acusaciones no tiene facultades para suspender del cargo al presidente Gustavo Petro - crédito @PalomaValenciaL / X
Paloma Valencia sostuvo que la Comisión de Acusaciones no tiene facultades para suspender del cargo al presidente Gustavo Petro - crédito @PalomaValenciaL / X

Implicaciones políticas y jurídicas del auto

El documento firmado por Gloria Arizabaleta precisa que la suspensión responde a la investigación por la presunta violación del artículo 60 de la Ley 1952 de 2019, que prohíbe la intervención en política de los servidores públicos.

La medida está planteada como temporal y tendría vigencia hasta el 21 de junio, coincidiendo con la fecha de la segunda vuelta presidencial. De acuerdo con El Tiempo, varios miembros de la Comisión de Acusaciones advirtieron que este tipo de acciones ya se analizaron en el pasado y se descartaron por dudas sobre su validez legal.

La senadora Valencia fue enfática al subrayar que el documento divulgado corresponde apenas a un auto y no a una resolución definitiva con efectos jurídicos inmediatos. “Muchos se están preguntando ¿qué es lo que está pasando con lo de la comisión de acusaciones? y básicamente es un auto que acaban de radicar. ¿Qué tendría que pasar? Que la comisión de acusaciones se tendría que reunir y votar, lo cual no va a suceder”, explicó.

Efectos prácticos y percepción de una estrategia mediática

La investigación cita una presunta violación del artículo 60 de la Ley 1952 de 2019, que prohíbe la intervención en política de los servidores públicos - crédito Europa Press
La investigación cita una presunta violación del artículo 60 de la Ley 1952 de 2019, que prohíbe la intervención en política de los servidores públicos - crédito Europa Press

El trasfondo de la controversia se vincula con las fechas electorales y la investigación que enfrenta Gustavo Petro. Para la senadora, la suspensión resultaría contradictoria pues, de prosperar, le permitiría al mandatario intervenir en política justo en la recta final de las elecciones.

“A Petro, que lo están investigando por intervenir en política, le darían permiso para hacerlo justamente en los días finales de las elecciones. No tendría ningún sentido”, sostuvo la congresista.

Además, Valencia recalcó que la Comisión de Investigación y Acusación carece de atribuciones constitucionales para suspender al presidente sin pasar antes por un proceso legislativo completo. Según la senadora, “esto es muchísimo humo que nadie sabe a quién le conviene”.

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