Se habría filtrado la final de ‘Masterchef Celebrity 2026’: ellos serían los cuatro finalistas

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 presume elenco variado y ambiente de camaradería - crédito @laveronicaorozco/IG

La final de MasterChef Celebrity 2026 ya fue grabada, según el periodista de entretenimiento Ariel Osorio, quien afirmó que el cierre del programa se registró el 3 de junio y que los cuatro concursantes que llegaron a la última instancia fueron Julieta Piñeres, Robert Farah, Pautips y Emanuel Restrepo.

Osorio sostuvo en su programa La Corona TV que el desenlace del formato ya quedó definido, aunque el Canal RCN todavía no anunció la fecha oficial de estreno. “La gran final ya fue grabada. Como lo oyen. Se grabó el pasado 3 de junio”, afirmó.

PUBLICIDAD

Qué se sabe sobre la grabación de la final

Osorio vinculó esa revelación con la expectativa que persiste entre los televidentes por el regreso del formato culinario.

Sin confirmación oficial, el canal mantiene bajo reserva cualquier dato sobre el desenlace. Según la información conocida hasta ahora, el nombre del ganador seguiría protegido por los acuerdos de confidencialidad habituales del programa y solo se revelaría en la emisión final.

PUBLICIDAD

La presentadora Julieta Piñeres llegó con ventaja a la competencia, según dijo el presentador de 'La Corona TV' - crédito @julietapineres/IG

La afirmación de Osorio también ubicó una jornada concreta para el final de las grabaciones y describió ese momento como el cierre de la cocina del reality:

"Se encendieron por última vez los fogones de la competencia y quedaron definidos los cuatro famosos que van a luchar por convertirse en el próximo MasterChef Celebrity Colombia“, dijo en La Corona TV.

PUBLICIDAD

Quiénes serían los cuatro finalistas

Sobre la presunta clasificación de Julieta Piñeres, Osorio la presentó en relación con su entorno personal y su cercanía con el mundo gastronómico.

“La primera: Julieta Piñeros, una mujer que llega con experiencia gastronómica muy cerca de casa porque además de su talento, comparte su vida con el reconocido empresario gastronómico Mauricio Mancini”, dijo en La Corona TV.

PUBLICIDAD

El extenista integra el grupo de finalistas de esta edición de 'Masterchef Celebrity' que todavía no se estrena - crédito @robertfarah/IG

En el caso de Robert Farah, la descripción apuntó al contraste entre su carrera deportiva y la exigencia del concurso culinario. “También está mi segundo, Robert Farah, quien cambió las raquetas por los cuchillos y pasó de las canchas del tenis a una de las competencias más exigentes de la televisión colombiana”, dijo Osorio.

Pautips y Emanuel Restrepo completarían la lista

Entre los cuatro nombres, el de Pautips, Paula Galindo, incorpora el episodio del rodaje que trascendió de manera extraoficial.

“Mi tercer: Pautips, la misma creadora de contenidos que durante las grabaciones sufrió un accidente y terminó con quemaduras que preocuparon a sus seguidores, pero aun así logró llegar hasta la última instancia de la competencia”, dijo Osorio en La Corona TV.

PUBLICIDAD

Ese dato coincide con las versiones que habían circulado sobre lesiones menores durante las grabaciones, de las que habría logrado recuperarse para continuar en el formato. La creadora digital quedó así incluida en la nómina que, según esa filtración, disputará el premio mayor.

El actor Emmanuel Restrepo sería uno de los cuatro finalistas de esta temporada - crédito @emmanuelrestrepozapata/IG

Para cerrar la lista, Osorio mencionó al actor y presentador Emanuel Restrepo, vinculado en fechas recientes a producciones del canal y a contenidos digitales de La casa de los famosos Colombia.

PUBLICIDAD

“Y mi cuarto, el que completa, el actor Emanuel Restrepo, actor, presentador, invitado de La casa de los famosos, figura de televisión colombiana y ahora finalista de MasterChef Celebrity”, dijo.

Por ahora, tanto participantes como producción no se han pronunciado y todo obedece a información que Osorio habría recibido de parte de allegados al canal.

PUBLICIDAD

Comentarios en redes sociales sobre esta versión del presentador no tardaron en aparecer y rápidamente, escribieron: “Pero qué necesidad de quitarle a uno la emoción sin empezar el programa”; “Ojalá no sea así y solo se trate de especulaciones”; “Es el vivo ejemplo del ‘el que todo lo quiere saber, todo lo quiere contar’”; “Pautips se fue hace rato de Colombia, su versión no coincide”, entre otros.