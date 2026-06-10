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Karol G ‘encendió’ las redes sociales con sensuales fotos en bikini: “Mamacita”

La colombiana reapareció con una publicación tomando el sol, presumiendo su figura y dejando a más de uno con la boca abierta por la nueva apariencia de la Bichota previo al inicio de su gira de conciertos

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La paisa encendió las redes sociales con su más reciente publicación en Instagram, donde se robó más de un suspiro - crédito @karolg/IG

Karol G compartió con sus seguidores un carrete de fotografías en el que mostró los resultados de las rutinas y el trabajo físico que realizó en las últimas semanas, como parte de su preparación para su gira de conciertos Viajando por el mundo - Tropitour.

La paisa abrió la galería de fotos con una selfie en la que aparece con un top de color azul encendido, su larga cabellera rubia con toques castaños mojada y desordenada, en lo que parece un yate mientras descansa unas horas al robarse las miradas en el Grand Prix de Mónaco.

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Otra de las instantáneas la muestra de rodillas, con su mirada clavada en el piso mientras presume el trabajado abdomen en un bikini azul eléctrico. De igual manera, otra de las fotos que llamó la atención se ve a la intérprete de Tropicoqueta duchándose.

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Karol G se roba todas las miradas al posar en bikini en un yate - crédito @karolg/IG

La publicación ya supera los 560.000 likes y se aproxima a los 10.000 comentarios de sus seguidores, entre los que destacan: “Hermosa, qué cuerpazo”; “Mamacita divina, cuerpazo”; “Por favor llamen a los bomberos que nos estamos quemando con estas fotos”; “Pues nos dejó a todas seks con ese cuerpazo que se gasta”; “Carolinaaaaaa se está notando ya el trabajo del gym” o “dános el secreto por favor”, solo solo algunos.

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La paisa siguiendo los pasos de Shakira

La presencia de Karol G en el Grand Prix de Mónaco de la Fórmula 1 se convirtió en uno de los puntos focales del evento, gracias al interés que generó tanto su figura como su estilo.

La artista ingresó al paddock, una de las zonas más exclusivas del circuito, donde suelen circular pilotos y celebridades internacionales, captando la atención inmediata de los presentes con un conjunto negro que ella misma define como parte de su sello “tropicoqueta”.

La colombiana reapareció después de su presentación en Estocolmo para Spotify - crédito @karolgfrance/IG

Para la ocasión, eligió un crop top de cuello palabra de honor y pantalones de corte sirena, complementando el look con gafas de sol, pendientes dorados y tacones.

El detalle más comentado fue su cabello rubio suelto, que marcó una diferencia frente a apariciones previas. La cantante estuvo acompañada por su amigo Daiky Gamboa, habitual en sus apariciones públicas, lo que despertó comentarios entre los fanáticos.

La aparición de Karol G en el Grand Prix de Mónaco atrajo miradas y generó una amplia repercusión en redes sociales, donde muchos destacaron tanto su presencia como su influencia en la moda y la cultura latina en escenarios internacionales. El evento sirvió como pausa en medio de la preparación para su próxima gira mundial.

La cantante no pasó desapercibida por los asistentes que vieron cómo se da un descanso en medio de la preparación para su gira - crédito REUTERS/Yves Herman/Pool
La cantante no pasó desapercibida por los asistentes que vieron cómo se da un descanso en medio de la preparación para su gira - crédito REUTERS/Yves Herman/Pool

La Bichota estaría grabando un nuevo video musical

La reciente aparición de Karol G en las calles de Los Ángeles encendió las redes sociales, tras ser captada grabando un nuevo videoclip como copiloto en una motocicleta azul.

Acompañada de un hombre rubio sin camiseta, la artista mostró un look renovado que incluyó una blusa blanca y pantalón de cuero con hebillas metálicas, reforzando una estética audaz y moderna.

El cambio más notable fue el regreso a su característico cabello de tonos fantasía, luciendo puntas azul rey, lo que muchos interpretan como un guiño a una nueva etapa artística.

El cambio de imagen de Karol G, con puntas de cabello azul rey y vestuario plateado, refuerza los rumores sobre una nueva etapa artística en su carrera - crédito @sourceskarolg/ X
El cambio de imagen de Karol G, con puntas de cabello azul rey y vestuario plateado, refuerza los rumores sobre una nueva etapa artística en su carrera - crédito @sourceskarolg/ X

Las imágenes se viralizaron rápidamente, alimentando los rumores sobre el inminente lanzamiento de un nuevo álbum y marcando un giro visual tras su reciente presentación en Coachella. La elección de colores plateados y azules en su vestuario y puesta en escena refuerza la idea de que Karol G prepara una era musical innovadora.

Karol G fue tendencia global tras ganar dos premios en los American Music Awards: Mejor Álbum Latino del Año y el Premio Internacional de Excelencia Artística, convirtiéndose en la primera colombiana en lograr este reconocimiento.

Su discurso destacó su deseo de que su música sea un espacio seguro y de sanación para sus seguidores.

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