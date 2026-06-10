Juliana Calderón dejó ver cómo va su embarazo y habló sobre la identidad del papá de su hijo: podría ser la expareja de Aida Victoria Merlano

Juliana Calderón les puso freno a los rumores y explicó por qué todavía no revela al padre de su bebé - crédito @sayayines.24/tiktok

La empresaria e influenciadora Juliana Calderón decidió poner fin a las especulaciones sobre su embarazo y, por primera vez, compartió detalles de esta nueva etapa de su vida.

La hermana menor de la también creadora de contenido Yina Calderón confirmó que está esperando a su primer hijo, mostró el avance de su embarazo y aclaró los rumores que surgieron en redes sociales sobre la identidad del padre del bebé.

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La noticia de la dulce espera fue dada a conocer inicialmente por Yina Calderón, quien durante una transmisión en vivo expresó la sorpresa y felicidad que siente toda la familia ante la llegada de un nuevo integrante. Sin embargo, desde entonces Juliana había optado por guardar silencio, situación que alimentó múltiples comentarios y teorías entre sus seguidores.

Ante la creciente ola de especulaciones, la empresaria decidió conectarse a una transmisión en vivo a través de TikTok, donde respondió varias preguntas de sus seguidores y habló abiertamente sobre cómo ha vivido estos meses de gestación.

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Juliana Calderón confirmó su embarazo y mostró por primera vez el avance de su barriguita en TikTok - crédito @julianacalderon12/tiktok

Durante el encuentro virtual, Juliana despejó cualquier duda sobre la veracidad de su embarazo y sorprendió al mostrar su barriguita, dejando en evidencia que ya tiene varios meses de gestación.

“Sí, tengo cara de embarazada, miren me están saliendo manchas... Que les muestre la barriga. ¿Quieren verla?”, expresó mientras enseñaba el avance de su embarazo a quienes seguían la transmisión.

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La creadora de contenido aseguró que la noticia ha significado una bendición en medio de un momento importante de su vida y que recibe esta experiencia con gratitud y entusiasmo.

“Yo estoy muy contenta, es una bendición para mí. De verdad que Diosito sabe cómo hace sus cosas, en qué momento me lo dio, en el momento para mí perfecto. De pronto me sentía muy sola, de pronto me sentía muy mal. Entonces, yo creo que en su momento me dio las cosas como debían ser y ya”, manifestó.

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Juliana Calderón ya piensa en el gran debut de su bebé: tiene nombres elegidos y hasta la primera muda - crédito @nenurita/tiktok

Asimismo, explicó que a sus 28 años siente que este proceso llegó cuando debía ocurrir: “Claro, es verdad. Yo creo que Diosito... Pues imagínate, 28 años y le dio por darme un bebé a esta edad, en este tiempo. Entonces lo recibo con muchas bendiciones. Estoy muy contenta. Tengo ya los nombres también”, comentó.

La empresaria también reveló que ya tiene contempladas algunas opciones para el nombre del bebé. Aunque no confirmó el sexo de su hijo, sí explicó cuáles serían sus elecciones en caso de tratarse de una niña.

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“Si es mujer, o sea, dos son nombres para la mujer y dos nombres si es niño. Entonces, si es niña, pues tenía Guadalupe o Dulce María. Pues yo soy muy creyente de la Virgencita de Guadalupe. Y yo nací el 12 de diciembre, entonces como que somos muy pegadas al tema de la Virgencita. Entonces, pues por ese tema. Y si es niño también le tengo nombres”, explicó.

Uno de los temas que más curiosidad ha generado entre los internautas es la identidad del padre del bebé. Las especulaciones aumentaron debido a que algunos usuarios mencionaron a Juan Manuel Rodríguez, expareja de Juliana que falleció en el accidente aéreo ocurrido en enero de 2026 en el que también perdió la vida el cantante Yeison Jiménez.

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La empresaria Juliana Calderón dijo que revelará más adelante la identidad del padre del bebé - crédito @julianacalderon12/IG - Imagen ilustrativa Infobae

Otros usuarios apuntaron a Juan David Tejada, conocido en redes sociales como “el agropecuario” y reconocido por haber sido pareja de Aida Victoria Merlano. Sin embargo, Juliana descartó públicamente estas versiones y dejó claro que la decisión de revelar quién es el padre no depende únicamente de ella.

“El papá de mi hijo lo voy a contar en su momento, cuando él también se sienta bien de contar las cosas, porque no solo depende de mí, sino también de él”, afirmó.

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Respecto a Juan David Tejada, la empresaria reconoció que mantienen una buena amistad, pero negó cualquier relación sentimental actual.

“No, no, no, póngale cuidado. Yo quiero mucho a Juan David porque es excelente persona, porque es un buen amigo, porque todo el tema. Mmm, pero hasta ahí. Entonces, yo no puedo pasar por encima de lo que él quiera o no quiera, por mí contar quién es el papá del hijo, subirlo, decir es el papá, esto lo otro”, aseguró.

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Finalmente, Juliana prometió que más adelante compartirá con sus seguidores todos los detalles sobre esta etapa que ha transformado su vida.

La razón por la que Juliana Calderón guarda silencio de su embarazo - crédito @letengoelchisme/IG

“Llegará el momento del papá. Va a llegar ese momento. Tienen que estar muy pendientes de mi Instagram, porque voy a publicar todo el tema, quién será el papá, cómo es el tema, cómo pasó todo. O sea, tengo que contarles todo, porque para mí también fue una noticia como que llegué: ‘¡Guau!’”, concluyó.

Además de revelar que se realizó cuatro pruebas de embarazo antes de aceptar el resultado, Juliana contó que ya tiene lista la primera ropa que usará su bebé, un obsequio de su hermana Claudia Calderón. Mientras tanto, la expectativa entre sus seguidores continúa creciendo, a la espera de conocer la identidad del padre y más detalles sobre la llegada del nuevo integrante de la familia Calderón.