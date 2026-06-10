Karen Lizarazo y ‘El Tiempo Perfecto’ para volver al vallenato y sus raíces: “Es el álbum con el que más he conectado con la gente”

La cantante vallenata relató su afán de reconectar con la tradición del vallenato en su larga duración, así como la historia detrás de algunas de las 12 canciones - crédito Infobae Colombia

Karen Lizarazo lanza El Tiempo Perfecto, su nuevo álbum de vallenato con el que regresa a las raíces del género que definió su carrera. El proyecto, publicado el 27 de mayo de 2026 bajo el sello The Orchard, reúne doce canciones que transitan por el amor, el despecho, la nostalgia y el crecimiento personal, y que la artista concibió como el capítulo más honesto de su trayectoria musical.

La decisión de mudarse a Valledupar fue el punto de partida de este disco. Desde allí, Lizarazo retomó el contacto directo con músicos, compositores y productores del género, y construyó un proceso creativo que describe como orgánico: canciones escritas desde la experiencia propia, colaboraciones que llegaron de manera natural y una producción que, pese a conservar su sello de fusión de sonidos, tiene raíz vallenata en cada pista.

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El álbum convocó a compositores como Rolando Ochoa, Sergio Luis Rodríguez, Carlos Rueda y Melkis Suárez, junto a voces nuevas como Alberto Kammerer, Samuel Pérez, Gustavo Pérez y la compositora mexicana Amanda Coronel.

Una de las colaboraciones más celebradas es La Pastillita, grabada junto al maestro Farid Ortiz, figura que para Lizarazo encarna la esencia y la raíz de los pueblos que quiso abrazar en este trabajo. Por otra parte, el tema principal del LP, Te Vas Pa’l Carajo, es una canción del maestro Rolando Ochoa que comenzó como música popular y se transformó en un vallenato de despecho.

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En una entrevista exclusiva para Infobae Colombia, pocos días antes de cumplir 36 años, Lizarazo habló sobre el proceso de creación de El Tiempo Perfecto, el significado de su regreso a Valledupar, las historias detrás de canciones como El Hechizo y Te Vas Pa’l Carajo, su visión sobre las oportunidades de las mujeres en la industria musical colombiana, sus rituales antes de subir al escenario y los planes de gira para lo que resta de 2026, que incluyen presentaciones en Vallenato al Parque, Huila, La Guajira, Cesar, y hasta su primer concierto en Venezuela.

Karen Lizarazo lanzó 'El Tiempo Perfecto', un álbum de vallenato de 12 canciones publicado el 27 de mayo de 2026 y en el que reunió a compositores como Rolando Ochoa, Sergio Luis Rodríguez, Carlos Rueda, Melkis Suárez y Amanda Coronel - crédito cortesía Paola España

Infobae Colombia: ¿Qué significa El Tiempo Perfecto?

Karen Lizarazo: Hablando de ese tiempo que llevo en la música vallenata, yo decidí que este álbum fuera el tiempo perfecto para lanzar mis mejores canciones, para lanzar la mejor música que he hecho hasta el día de hoy, con un listado de compositores con los que siempre quise colaborar, con los que siempre quise grabarles sus letras, con músicos en Valledupar, con los que siempre quise coproducir algún álbum en mi vida.

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Y se dio porque el tiempo perfecto es así. Y también porque decidí, tomé una decisión muy sabia que fue irme definitivamente a vivir a la ciudad de Valledupar, que es la capital mundial del vallenato y en donde todo conspira y fluye y la energía siempre está puesta para que la música se haga de la manera correcta y que la gente conecte con lo que se hace en Valledupar. Y es lo que está pasando con El Tiempo Perfecto, mi nuevo álbum.

En ese proceso de regresar a Valledupar, ¿Qué siente que recuperó que quizás en trabajos anteriores se había perdido o dejó de lado?

En los trabajos anteriores no perdí nada, gracias a Dios. Sí gané muchos terrenos que no son fáciles de ganar siendo ni siquiera un hombre en el vallenato. O sea, siendo mujer todavía más complejo, pero siendo un hombre en el vallenato es complejo ganar terrenos en el interior del país y hacer que en gran parte de Latinoamérica se escuche tu música. Siento que lo logramos con los álbumes pasados, canciones como El cora me duele, que hicimos al lado de Luis Alfonso Mesero con Francy, canciones con Elder Dayán, con Gusi, con Eddy Herrera que hicimos Ganas Locas. A mí me escriben de Ecuador, de Perú, de Venezuela: “Karen, estás pegada aquí con tal canción que hiciste con tal artista”. Todo eso sumó.

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Pero sí, tenía una deuda pendiente hace mucho tiempo con mi nicho y mi pueblo vallenato que siempre me pedían a gritos como: “Karen, ¿por qué no nos regalas un álbum en donde podamos ver a esa Karen Lizarazo mucho más vallenata que siempre?“. Esa Karen Lizarazo que de pronto nos muestra, no sé, diez, doce canciones, pero que las cante todas sin colaboración, sino tú solita. Y de pronto, si hay alguna colaboración, que sea también con un artista vallenato o con un artista de otro género.

O sea, queremos una Karen Lizarazo más cercana, más lo de nosotros, más pueblo. Y yo dije: ”ok, se le tiene”, porque al final eso es lo que soy. Soy una hija de pueblo, soy orgullosamente pueblerina, soy orgullosamente costeña. Bueno, soy más bien ribereña, porque pa’ los costeños soy muy cachaca y pa’ los cachacos soy muy costeña, porque al final yo nací fue al lado del río Magdalena. Entonces, tengo todas esas raíces y esas bases con las que puedo hacer tranquilamente un álbum vallenato. Y fue lo que hicimos con El Tiempo Perfecto. Eso fue lo que gané. Gané esa Mancha Morada, esos Karenistas, esos seguidores que estaban esperando eso de Karen Lizarazo y que ya hoy levantan la mano y dicen: “gracias por entregarnos este álbum”.

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Karen Lizarazo contó que cerró 'El Tiempo Perfecto' al grabar la canción homónima, escrita por ella, tras la muerte de su abuela - crédito cortesía Paola España

Cuando entró a grabar este álbum, ¿en qué momento decidió que cada canción ya estaba terminada? O, por el contrario, decía: “tengo que seguir trabajando, tengo que seguir arreglando, mejor la canto de esta manera”? ¿Cómo es ese proceso de decidir?

Yo sentí que el álbum quedó terminado el día que canté el track número 12, que es la única canción diferente del álbum, una canción regional mexicana que se llama El Tiempo Perfecto, es la canción que le da el título al álbum. Yo la escribí.

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Ese día, cuando la canté, tenía como dos días de fallecida mi abuelita, y cuando yo terminé de cantar no quise pensar que hacían falta más cosas en las demás canciones. Simplemente, me arrodillé en el estudio y le entregué el álbum inmediatamente a Dios. Le dije: “Dios, ya yo canté esta canción. No sé si hacen falta que corregir una guitarra o no sé. Para mí el álbum está terminado. Ahora necesito que tú lo tomes en tus manos y lo pongas en donde el álbum merezca estar”. Y en ese momento lo solté.

Lo solté porque si yo lo mantenía aquí todo el tiempo agarradito, nunca se lo iba a entregar al pueblo, nunca se lo iba a entregar a la gente. Entonces, lo solté y de ahí para allá me dediqué a agradecer por todas las personas que se sumaron a este disco, a agradecer por cada guacharaquero, cada cajero, guitarrista, por cada compositor. Y simplemente le dejé todo a Dios, lo dejé en sus manos y ahora me lo estoy disfrutando mucho porque siento que es el álbum con el que más he conectado con la gente. Los números son increíbles.

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Hablemos un poco del focus track de este álbum. Te Vas Pa’l Carajo. ¿Cómo surge esa canción?

Esa canción es la más fuerte del álbum. Es la canción que me entregó en mis manos, de su puño y letra, Rolando Ochoa que también fue él que tocó el acordeón. Me la entregó él siendo una canción netamente popular. Era una canción de música popular y él mismo se metió al estudio conmigo y la transformamos en un vallenato de despecho.

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Por eso creo que esa canción tiene tanto despecho de fondo, porque tú sabes que la música popular tiene esa lágrima, ese dolor de fondo en la música y ese despecho y esa angustia también en la letra. Y por eso esta canción le está llegando tanto al corazón a la gente. Anoche de casualidad estábamos en un lugar que se llama Sala de Despecho. Creo que Belinda cantó hace poquito ahí y anoche nos metimos y cantamos Te vas pa’l carajo... y tú vieron a la gente cómo la está cantando ya con solo siete días de haber salido esta canción en el álbum.

Es una canción que simplemente manda pa’ allá cuando usted quiere mandar a esa persona que tanto le ha hecho daño y que hoy llega como si nada a querer robarle un beso, llega como si nada a que usted se ponga feliz con una llamada que le haga. Y ahí es donde yo le digo: [cantando] “me tratas de soberbia solo porque ahora se me dio la gana de negarte un beso. Me tratas de soberbia porque tus llamadas no causan lo de antes, ya no erizan vellos, porque poquito a poco fuiste destrozando la nobleza con que yo te amé“.

Y esa mujer diciendo “¿sabes qué? Te vas pa’l carajo porque ya yo, de esto salí y no quiero volver a ese momento de oscuridad que tú me hiciste pasar".

'El Tiempo Perfecto' marca el regreso de Karen Lizarazo a las raíces del vallenato tras su mudanza a Valledupar - crédito cortesía Paola España

Otro título muy evocador es El Hechizo. ¿Cómo nació esa canción?

El Hechizo habla de eso que a veces nosotros sentimos por alguien que uno dice: “Pero, ¿yo por qué no doy por olvidar a esta persona?“. Si a veces estamos en una relación estable y hay una persona que a veces le llaman la mala hora [ríe] y es esa persona, ese ”arrocito en bajo", que siempre que aparece ¡pum! O como dice mi mamá, prum, dum, bum. O sea, una cuestión que parece un hechizo, parece una brujería.

Eso parece que te tuvieran hecho un trabajo quién sabe dónde y que te tuvieran ahí como amarrado, pero siempre que ves a esa persona le fallas a tu pareja. Siempre que ves a esa persona le fallas a tu hogar. Siempre que ves a esa persona terminas con alguien con quien estás queriendo formar una familia o con alguien con quien estás queriendo tener una relación sana, porque llega esa persona tóxica a hacerte caer otra vez. Y ahí es donde el compositor dice: [cantando] “Las mismas veces que te veo, las mismas caigo. No sé qué le hiciste tú a mi vida, yo creo que tú a mí me echaste algo”. Es increíble.

¿Cómo es Karen Lizarazo en vivo?

Uf, creo que es mi mejor versión, es mi mejor faceta. En vivo soy esa Karen Lizarazo muy empoderada, muy patrona, como me dicen. En tarima no logro nunca percibir a esa Karen Lizarazo que de pronto está aquí enfrente de la cámara, que también tiene miedos, que también tiene dudas, que también se equivoca y me duele equivocarme. Esa Karen Lizarazo que tiene tantas cosas por corregir, pero también tantas cosas lindas por contarle al mundo. Esa Karen Lizarazo tan espiritual.

Yo en tarima yo no tengo que ver con nada ni con nadie, pero siempre trato de inspirar y de representar a tantas mujeres que se están identificando conmigo de abajo del público y me ven y dicen: “Si yo fuera cantante de música vallenata, yo fuera Karen, yo fuera ella. O sea, eso que está haciendo ella, yo fuera así, tal cual. Ella me representa, me identifico con ella, ella me define”.

Y en tarima soy alegría, soy energía, soy baile, soy canto. También a veces soy medio terapeuta (risas), porque en tarima también, si estoy pasando por un momento en el que estoy aprendiendo mucho, tal vez de lo que hablo con mi psicólogo o de lo que hablo con gente que me nutre mucho espiritualmente, no me quedo con eso yo sola. Porque la palabra y los mensajes que alimentan el alma y que ayudan a vivir mejor, hay que compartirlos. Entonces, también en tarima los comparto y hay mucha gente que se nutre de esos mensajes y coge fuerza para seguir adelante. Entonces, siento que la Karen Lizarazo del escenario es la Karen Lizarazo ideal.

¿Y tiene algún ritual antes de salir al escenario?

Yo era de mucho agüero antes. Ahora soy solamente de entregarle todo a Dios, dejarlo en manos de él, que él me use para que, lo que él necesite que yo haga en ese lugar, en ese pueblo, en ese corregimiento, en ese estadio, en ese coliseo, donde sea que esté o en esa sala donde estoy cantando; que lo que él necesite que yo haga, porque al final él fue el que me envió a este mundo a cantar. Pero que él, lo que él necesite que yo haga, que yo sea su instrumento, que me use, que lo haga así tal cual, que yo le voy a hacer caso, porque al final yo estoy para agradarle a él y también pues para agradarle a la gente que está pagando una boleta por verme.

Yo tengo algo y son mis lentes. Cuando yo me pongo las gafas con las que voy a cantar, en ese momento yo me transformo en Super Saiyajin. O sea, cuando no tengo los lentes puestos y estoy ya vestida para el escenario, normal, pero cuando me pongo las gafas ya entro en el mood y ya como que me transformo, entro en mi papel y siempre que voy a pisar un escenario, yo le pido al universo que la energía que yo quiero transmitir la gente me la reciba, porque a veces hay bloqueos de energía, a veces hay auras que no son las correctas y hace que el artista no conecte con el público o el público no conecte conmigo.

Entonces, yo sinceramente le pido a Dios que rompa toda barrera y que lo que yo les quiera entregar, ellos lo reciban, lo sientan y que lo que ellos me quieran decir, yo también lo pueda percibir para yo poder representarlos. Pongo mi pie derecho en la tarima, zapateo. No sé por qué tengo eso, como que siempre “pa, pa”, porque siempre tengo botines, tengo tacones y cuando zapateo los músicos dicen: “Bueno, llegó, vamos a ver qué es lo que es”. Y ahí arranca el show.

¿Qué opinión tiene de las oportunidades que quizás tienen las mujeres en la industria musical? ¿Tienen más salida ahora que hace veinte años? ¿O la situación sigue igual?

Esto ha cambiado muchísimo. Yo creo que Patricia Teherán, que fue la reina, y siempre será una reina de la música vallenata, hubiera creo que pagado lo que sea y hubiera sido la mujer más feliz del mundo en estos momentos, de ver cómo se nos están abriendo las puertas, no solamente a las mujeres que hacemos vallenato, sino a las mujeres en general en la industria de la música.

Y no solo en la música, sino en la industria del entretenimiento: periodistas, bailarinas, productoras, compositoras, músicos mujeres. Y pues a las cantantes yo solamente tengo por darles un mensaje y es que aprovechemos el momento que tenemos ahorita en la industria de la música colombiana y latinoamericana. Ya, por ejemplo, a los Latin Grammy, a la Academia Latina de la Grabación, no le cuesta nominarnos a los Latin Grammy en la categoría cumbia vallenato. El año pasado, por ejemplo, yo estuve nominada y también estuvo nominada otra chica en la misma categoría, pero la chica canta cumbia, que son Los Cumbia Stars. Entonces, mira que ya las mujeres estamos y no solo una, sino varias. Ya me han nominado dos veces a los Latin Grammy. O sea, sí se puede.

Han nominado también más artistas mujeres que hacemos vallenato a los Latin Grammy, a los premios Nuestra Tierra, a los premios Latino Show, a lo que sea. En el escenario ya nos reciben de buena manera. Creo que este es el momento en donde las mujeres, y es mi mensaje, debemos unir fuerzas para poder romperla como debe ser, para comenzar a hacer nuestro propio tour, para comenzar a vendernos la propia boletería, que la gente de verdad sienta que la mujer que hace vallenato no solamente es la musa para componer canciones o es el toque femenino del evento. No, puede ser la artista central de un concierto gigante, puede ser la artista que llena un estadio en un pueblo, porque creo que es nuestro momento, es el tiempo perfecto.

¿Qué planes tiene de gira en este momento? ¿Por dónde vas a pasar? ¿Qué sigue, en lo que queda de 2026?

En Bogotá vamos a estar en Vallenato al Parque el 23 de agosto. Absolutamente gratis. Están invitadísimos en el parque Simón Bolívar. Vayan, vamos a estar varias chicas que hacemos vallenato. O sea, si a ustedes les gusta el vallenato, ese es el evento al que tienen que ir. Desde las once de la mañana hasta las diez de la noche, ahí vamos a estar.

Vienen muchos conciertos. Cumplo años el martes (9 de junio), entonces espero que por ahí me recuerden. Lo único que les voy a pedir de regalo de cumpleaños es que se vayan a escuchar mi nuevo disco. No me mande torta, no me mande regalo, no me mande una bombita, no me diga nada. Solamente vaya a escuchar el álbum, que con eso, ese va a ser mi mejor regalo de cumpleaños, porque sería la bendición más grande que usted vaya a escuchar mis 12 hijas, porque son 12 canciones.

Vienen las fiestas de San Juan y de San Pedro en el Huila y en el Tolima. Vamos a estar ahí. Vienen también muchas festividades por La Guajira, por el Cesar. Vamos a estar ahí también. Vamos a estar, si Dios lo permite, este año en la Feria de Cali por primera vez, llevando vallenato femenino a todos los rincones del país. Tenemos nuestro primer show en diciembre en Venezuela. A mí me escuchan mucho en Venezuela, pero nunca he tenido la oportunidad de tocar en Venezuela. Y pues vienen, vienen muchas cosas lindas. Vienen también muchos remix de varias de las canciones del álbum. Queremos hacerlo con otros artistas, a ver qué sucede.