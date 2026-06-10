Con emotivo video de ‘La selección del Tigre’, Abelardo de la Espriella compartió con importantes futbolistas en medio de su campaña

De la Espriella se unió a figuras importantes del fútbol colombiano y otros personajes para mostrar que se la está 'jugando' en las elecciones presidenciales - crédito @defensoresdelapatriaoficial/Instagram

A once días de la segunda vuelta presidencial, el candidato Abelardo de la Espriella volvió a instalarse en el centro de la conversación política con una estrategia que mezcla la pasión del fútbol, símbolos patrios y confrontación ideológica. El abogado y líder del movimiento Firmes por la Patria publicó un video de campaña de alta producción en el que convirtió la contienda electoral del 21 de junio en una especie de final mundialista.

La pieza audiovisual, difundida masivamente en redes sociales, presenta a De la Espriella como el capitán de un equipo que busca “salvar” al país. El candidato aparece caminando entre humo, reflectores y un túnel iluminado, en una escena que recuerda la salida de un futbolista profesional antes de un partido decisivo.

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La narrativa visual avanza entre tomas de ciudadanos viendo el supuesto encuentro desde peluquerías, talleres de carpintería y zonas rurales, mientras ondean banderas amarillas con un tigre estampado en el pecho -animal con el que él se identifica-.

Abelardo de la Espriella apareció en un túnel iluminado simulando la entrada de un futbolista profesional antes de una final en medio de su campaña presidencial - crédito @defensoresdelapatriaoficial/Instagram

La estrategia electoral de Abelardo de la Espriella para segunda vuelta

La campaña apostó por una estética cinematográfica y emocional para conectar con uno de los símbolos más arraigados entre los colombianos, que es la selección Colombia (justo cuando inicia el Mundial 2026, 11 de junio).

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En el video participan figuras históricas del fútbol nacional como Carlos “El Pibe” Valderrama, Faustino “Tino” Asprilla, Macnelly Torres, Martín Arzuaga, John Harold Lozano, hasta el actor Caremonja, entre otros, que aparecen dominando un balón con el logo de Firmes por la Patria.

Junto a ellos también figura José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de De la Espriella y exministro de Hacienda, que viste una camiseta amarilla similar a la de la selección Colombia, aunque con modificaciones gráficas que buscan esquivar las restricciones judiciales impuestas contra el candidato.

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La difusión del anuncio coincide con un momento delicado para la campaña, ya que días atrás, un juez ordenó a De la Espriella abstenerse de utilizar la camiseta oficial del equipo de fútbol nacional con fines políticos, tras considerar que podía inducir a una apropiación indebida de símbolos deportivos de carácter nacional.

El spot de Abelardo de la Espriella mezcló símbolos patrios, fútbol y un discurso frontal contra el Gobierno Petro - crédito Sergio Acero/Reuters

Lejos de retroceder, el candidato respondió con una nueva estrategia visual; en lugar de la camiseta oficial, el video exhibe una prenda amarilla con franjas rojas y un escudo alterado en el que aparece un tigre acompañado de la frase “La selección del Tigre”.

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La controversia provocó reacciones encontradas en distintos sectores políticos. Mientras simpatizantes de la campaña consideran que el uso de la camiseta representa una expresión legítima de patriotismo, voces críticas cuestionan el uso del fútbol y ese símbolo nacional como vehículo de división política.

El contenido del video, además, deja atrás cualquier ambigüedad ideológica y asume un discurso frontal contra el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, y la izquierda. En varias escenas, una voz en off habla de “defender la patria” y llama a derrotar “el comunismo de Petro, Cepeda y su banda”, en referencia directa al candidato presidencial del Pacto Histórico y al jefe de Estado.

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La figura del tigre volvió a ser el símbolo central de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriella_style/Instagram

La campaña utiliza constantemente metáforas deportivas para construir la idea de una confrontación definitiva entre dos modelos de país. El clímax del anuncio llega con la escena del llamado “golazo”, en la que varios personajes patean balones contra una portería mientras efectos visuales destruyen palabras como “corrupción”, “inseguridad”, “populismo”, “continuismo”, “mentiras”, “ELN” y “Frac”.

La secuencia busca presentar la candidatura de De la Espriella como una fuerza capaz de enfrentar simultáneamente a grupos armados ilegales, problemas estructurales del Estado y sectores políticos de izquierda, como es su narrativa desde el inicio de su campaña presidencial.

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El video cierra con una explicación gráfica del tarjetón electoral para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, en el que también aparecerá Iván Cepeda junto a Aida Quilcué y la opción del voto en blanco.