La DJ Marcela Reyes reaccionó a las críticas por querer hablar públicamente de su relación con alias Pichi, condenado a más de 50 años por homicidio

La DJ y empresaria no se quedó callada frente a los comentarios negativos que recibe de sus seguidores - crédito @emfuror/IG

La DJ y empresaria Marcela Reyes volvió a poner bajo foco su relación con Óscar Camargo Ríos, conocido como alias Pichi, al responder a la ola de cuestionamientos que se activó después de que circulara un video sobre sus visitas a la cárcel y su intención de exponer públicamente a su pareja.

El hombre está condenado a 52 años de prisión por homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y concierto para delinquir agravado.

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La difusión del clip a través de cuentas de entretenimiento en redes sociales se dio el 8 de junio.

En ese material, según el texto difundido, Reyes se ofrecía a contar cómo son sus ingresos al penal, las requisas y las visitas, y planteaba la posibilidad de que Camargo Ríos fuera entrevistado para que el público lo “pueda conocer realmente”.

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Marcela Reyes anunció que está en Miami, y concretamente en las oficinas de la cadena Univisión - crédito @marcelareyes/Instagram

La creadora de contenido enfocó su reacción en la legitimidad de las críticas que recibe por querer mostrar a su pareja como un buen hombre pese a la condena que cumple, en lugar de centrarse en los detalles del vínculo.

Con esa respuesta, la conversación se desplazó del expediente judicial de Camargo Ríos al costo público de la exposición de Reyes.

En su reflexión, Reyes ligó la visibilidad con el juicio ajeno y sostuvo que la crítica solo tiene valor si proviene de personas con trayectoria.

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La postura apareció después de varias intervenciones públicas en las que defendió el vínculo sin confirmar ni negar de forma directa que se trate del hombre al que se le atribuye liderazgo criminal en Santander.

Marcela Reyes respondió a las críticas y reivindicó su exposición pública

Marcela Reyes, reconocida DJ, se enamoró de alias Pichi que está pagando una condena de 52 años - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la circulación del video en Instagram y la conversación que se abrió en redes, Reyes fijó una posición sobre el impacto de la exposición pública: “Entre más visible eres, más van a opinar de tu vida. Entonces, yo prefiero que hablen mientras avanzo, porque como el dicho: que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen”, dijo Marcela Reyes.

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La declaración mostró que su respuesta no apuntó a desmentir el contenido que circuló ni a apartarse del tema, sino a aceptar que la controversia forma parte de su nivel de exposición. En esa misma línea, la empresaria vinculó la crítica con la autoridad de quien la emite.

“Además, la crítica te debe importar dependiendo de quién viene”, dijo Reyes. Luego acotó un criterio personal para filtrar esos cuestionamientos: “Y sí, usualmente la gente exitosa no tiene tiempo para estar criticando, así que la mayoría de las críticas vienen realmente de personas que no han construido nada”.

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El eje de la polémica pasó de alias Pichi a la defensa del vínculo

El dato cobró mayor alcance porque se sumó a apariciones previas en las que Reyes había defendido esa relación sin despejar de forma directa la identidad de su pareja.

La DJ quiere que sus seguidores conozcan realmente cómo enfrenta todo lo que vive en las filas y las preguntas que dejan en sus redes - crédito @emfuror/IG

Frente a eso, Reyes insistió en que solo da valor a observaciones de personas que, según su criterio, sí han construido algo.

“Aquí solo se reciben críticas y consejos de personas que sí han construido algo. Si no, créeme que ese comentario o esa crítica o ese consejo pasa totalmente desapercibido”, concluyó Marcela Reyes.

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Y es que de acuerdo con la influencer, estaría dispuesto que alguno de sus colegas como Westcol y La Liendra la inviten a un pódcast para hablar del tema.

“Yo quiero que una persona se siente y me pregunte delante de ustedes: Marcela, ¿tus visitas a la cárcel cómo son? ¿Por qué te enamoraste de una persona que está privada de la libertad? ¿Cómo te tratan en la fila? ¿Haces fila? ¿Cómo tienes que entrar vestida? Todo, absolutamente todo quiero”, dijo Marcela Reyes en sus redes sociales.

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