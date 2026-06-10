El Festival de la Lechona 2026 se realizará en Bogotá del 27 al 29 de junio con porciones desde $12.000: horarios y ruta gastronómica

El Festival de la Lechona 2026 se realizará del 27 al 29 de junio en la Zona L del sur de Bogotá, en la localidad de Rafael Uribe Uribe - crédito Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

La capital colombiana se prepara para celebrar uno de los eventos gastronómicos más esperados del año: el Festival de la Lechona 2026. Del sábado 27 al lunes 29 de junio, la tradicional Zona L del sur de Bogotá, ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe, será el epicentro de una fiesta que rinde homenaje a la lechona tolimense, uno de los platos más emblemáticos de la cocina nacional.

El evento congregará a cerca de 86 lechonerías y decenas de maestros lechoneros, transformando la avenida Caracas y las calles aledañas en un gran corredor de sabor, tradición y cultura. La quinta edición del Festival de la Lechona llega bajo el lema “El Mundial del Sabor”, con el objetivo de reunir a miles de bogotanos y visitantes en torno a una experiencia única que combina gastronomía, música en vivo, comparsas, presentaciones folclóricas y un ambiente familiar pensado para todos los públicos.

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Durante estos tres días, los asistentes podrán disfrutar de una porción especial de lechona por $12.000, además de innovadoras propuestas como hamburguesas, tacos, empanadas, picadas, nachos, pizzas y perros calientes de lechona, así como platos tradicionales como morcillas, tamal de lechona, plátano lechonado y costillas de cerdo.

El Festival de la Lechona 2026 ofrecerá una porción especial de lechona por $12.000 durante los tres días del evento en Bogotá - crédito Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Zona L: corazón de la tradición lechonera

El evento se desarrollará en puntos clave de la localidad de Rafael Uribe Uribe: la avenida Caracas, entre calles 27 y 28C sur; la calle 27 sur, entre avenida Caracas y carrera 12H; y la calle 28 sur, entre carrera 19 y avenida Caracas.

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Entre las 9:00 a. m. y las 8:00 p. m., visitantes y familias podrán recorrer este corredor gastronómico y cultural, degustar la lechona y participar en actividades que rescatan el folclor, la música y la identidad local. La programación incluye presentaciones artísticas, comparsas y muestras culturales pensadas para crear un ambiente de integración.

El festival es organizado por la Asociación de Lechoneros de la Zona L con el liderazgo de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe y el respaldo de entidades como la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de Turismo y la estrategia Sabor Bogotá. La alianza busca fortalecer la economía local, visibilizar el patrimonio culinario colombiano y consolidar a la Zona L como un destino gastronómico de referencia en la ciudad.

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La Zona L concentrará el corredor gastronómico del festival entre las 9:00 a. m. y las 8:00 p. m. en varios tramos de Rafael Uribe Uribe - crédito Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

El Festival de la Lechona se suma a la nutrida agenda de eventos gastronómicos y culturales de la ciudad, que en los próximos meses incluirá la Feria Gastro Peruana, el Día del Ajiaco Santafereño, el Festival del Pan y el Postre, Sabor Candelaria, Fritanga Fest, el Festival México en el Corazón de Bogotá, el Festival del Tamal y la Feria Navideña. Toda la programación podrá ser consultada en el sitio web de la Secretaría de Cultura o en el sitio web de Sabor Bogotá.

Historia y evolución de la lechona

La lechona tiene raíces milenarias que se remontan al antiguo Medio Oriente y las tradiciones árabes, donde el cerdo era parte de rituales sociales y religiosos. Su llegada a América se dio a través de la conquista española, adaptándose en cada región a los ingredientes y gustos locales. En Colombia, la lechona se consolidó en la región central y especialmente en los departamentos de Tolima y Huila, donde ganó el estatus de plato festivo en celebraciones religiosas y familiares.

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La versión colombiana, conocida como Lechona Tolimense, consiste en cerdo relleno con arroz, arveja, especias y carne, bañado en su propio cuero crocante tras horas de cocción. Su popularidad ha dado paso a nuevas presentaciones y fusiones, desde el tradicional plato servido en hoja de plátano hasta innovaciones como la pizza, el sándwich o las empanadas de lechona que podrán saborearse durante el festival.

La lechona tolimense se consolidó en Tolima y Huila como un plato festivo y hoy incorpora nuevas presentaciones como pizza, empanadas y sándwich - crédito A toda Costa/YouTube