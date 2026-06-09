Portugal vs. Nigeria: hora y dónde ver el último amistoso de Cristiano Ronaldo previo a su debut en el Mundial 2026

Los lusos no podrán contar con el delantero del AC Milán, Rafael Leão, expulsado en el último juego ante Chile-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Portugal, catalogada como una de las favoritas a llevarse la Copa del Mundo de la FIFA 2026, se despide de su gente.

Después de la victoria ante Chile, los dirigidos por Roberto Martínez tendrán su última prueba de fuego ante las “Super Águilas” del África: Nigeria.

Entrenamiento de la selección de Portugal-crédito MIGUEL A. LOPES/EFE/EPA

El partido se jugará el 10 de junio de 2026 en el estadio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria, Portugal, a partir de las 2:45 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Espn y de Disney Plus Premium.

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Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Portugal

El portugués Gonçalo Guedes celebra tras marcar un gol durante el partido amistoso internacional de fútbol entre Portugal y Chile, celebrado en el Estadio Nacional de Oeiras. EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO

El 6 de junio de 2026, la selección portuguesa derrotó por 2-1 a Chile en el estadio Nacional de Lisboa.

El primer gol de los ibéricos llegó gracias a la anotación de Gonçalo Guedes al minuto 58, y luego, Bruno Fernandes aumentaría la ventaja al 75.

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Al final del partido, el delantero Lucas Cepeda descontó al 90+2 para los chilenos.

A continuación, así vienen en sus últimos cinco partidos:

6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Portugal 2-1 Chile

31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Estados Unidos 0-2 Portugal

28 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: México 0-0 Portugal

16 de noviembre de 2025 - Eliminatorias UEFA Mundial 2026: Portugal 9-1 Armenia

13 de noviembre de 2025 - Eliminatorias UEFA Mundial 2026: Irlanda 2-0 Portugal

Nigeria

Rayan Ait Nouri y Frank Onyeka disputando una pelota-crédito Amr Abdallah Dalsh/REUTERS-Foto de archivo

El cuadro nigeriano por su parte, viene de empatar a dos goles ante la selección de Polonia, el 3 de junio de 2026, en el estadio PGN Narodowy de Varsovia.

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El delantero Terem Moffi adelantó a los nigerianos al minuto 23, pero Kacper Potulski empató el juego al 45+1.

Para el segundo tiempo, el atacante Paul Onuachu convirtió un tiro penal para colocar el 2-1 a favor de Nigeria, pero el defensor Przemyslaw Wisniewski empató el duelo al 90+5 para Polonia.

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A continuación, así viene el cuadro nigeriano en sus últimos cinco partidos:

3 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Polonia 2-2 Nigeria

30 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Jamaica 0-3 Nigeria

26 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Nigeria 2-0 Zimbabue

31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Jordania 2-3 Nigeria

27 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Irán 1-2 Nigeria

En lo que se refiere al único antecedente de estas dos selecciones en duelos directos, hay que ir al 17 de noviembre de 2022, cuando en el estadio José Alvalade (casa del Sporting Lisboa), Portugal goleó por 4-0 a su rival.

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El doblete de Bruno Fernandes al minuto 9 y 35 de tiro penal, los goles de Gonçalo Ramos y de João Mário al 84, le dieron la victoria a los dirigidos en ese entonces por el entrenador portugués Fernando Santos.

Esta es la lista de convocados de Portugal para el Mundial 2026

Convocados a la selección de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Selección de Portugal

Porteros : Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara)

Defensores - Diogo Dalot (Manchester United); Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce SK), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal); Rubén Días (Manchester City); Tomás Araújo (SL Benfica)

Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)

Delanteros : João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG); Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Estos son los partidos del grupo K en la fase de grupos del Mundial 2026

Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo con Alemania en la edición de Brasil 2014, levantando la Copa del Mundo-crédito John Jones/Imagn Images

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Estadio Hard Rock) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - Atlanta - (Estadio Mercedes Benz) 6:30 p.m. (hora de Colombia)