Portugal vs. Nigeria: hora y dónde ver el último amistoso de Cristiano Ronaldo previo a su debut en el Mundial 2026

Portugal, catalogada como una de las favoritas a llevarse la Copa del Mundo de la FIFA 2026, se despide de su gente.
Después de la victoria ante Chile, los dirigidos por Roberto Martínez tendrán su última prueba de fuego ante las “Super Águilas” del África: Nigeria.
El partido se jugará el 10 de junio de 2026 en el estadio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria, Portugal, a partir de las 2:45 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Espn y de Disney Plus Premium.
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Cómo vienen ambos equipos al encuentro
Portugal
El 6 de junio de 2026, la selección portuguesa derrotó por 2-1 a Chile en el estadio Nacional de Lisboa.
El primer gol de los ibéricos llegó gracias a la anotación de Gonçalo Guedes al minuto 58, y luego, Bruno Fernandes aumentaría la ventaja al 75.
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Al final del partido, el delantero Lucas Cepeda descontó al 90+2 para los chilenos.
A continuación, así vienen en sus últimos cinco partidos:
- 6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Portugal 2-1 Chile
- 31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Estados Unidos 0-2 Portugal
- 28 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: México 0-0 Portugal
- 16 de noviembre de 2025 - Eliminatorias UEFA Mundial 2026: Portugal 9-1 Armenia
- 13 de noviembre de 2025 - Eliminatorias UEFA Mundial 2026: Irlanda 2-0 Portugal
Nigeria
El cuadro nigeriano por su parte, viene de empatar a dos goles ante la selección de Polonia, el 3 de junio de 2026, en el estadio PGN Narodowy de Varsovia.
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El delantero Terem Moffi adelantó a los nigerianos al minuto 23, pero Kacper Potulski empató el juego al 45+1.
Para el segundo tiempo, el atacante Paul Onuachu convirtió un tiro penal para colocar el 2-1 a favor de Nigeria, pero el defensor Przemyslaw Wisniewski empató el duelo al 90+5 para Polonia.
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A continuación, así viene el cuadro nigeriano en sus últimos cinco partidos:
- 3 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Polonia 2-2 Nigeria
- 30 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Jamaica 0-3 Nigeria
- 26 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Nigeria 2-0 Zimbabue
- 31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Jordania 2-3 Nigeria
- 27 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Irán 1-2 Nigeria
En lo que se refiere al único antecedente de estas dos selecciones en duelos directos, hay que ir al 17 de noviembre de 2022, cuando en el estadio José Alvalade (casa del Sporting Lisboa), Portugal goleó por 4-0 a su rival.
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El doblete de Bruno Fernandes al minuto 9 y 35 de tiro penal, los goles de Gonçalo Ramos y de João Mário al 84, le dieron la victoria a los dirigidos en ese entonces por el entrenador portugués Fernando Santos.
Esta es la lista de convocados de Portugal para el Mundial 2026
- Porteros : Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara)
- Defensores - Diogo Dalot (Manchester United); Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce SK), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal); Rubén Días (Manchester City); Tomás Araújo (SL Benfica)
- Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)
- Delanteros : João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG); Cristiano Ronaldo (Al Nassr).
Estos son los partidos del grupo K en la fase de grupos del Mundial 2026
Fecha 1
- 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
- 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).
Fecha 2
- 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
- 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).
Fecha 3
- 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Estadio Hard Rock) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
- 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - Atlanta - (Estadio Mercedes Benz) 6:30 p.m. (hora de Colombia)
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