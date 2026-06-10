Mario Yepes reveló la clave para que la selección Colombia supere en la próxima Copa del Mundo lo hecho en Brasil 2014

Esta fue la ocasión cuando el cuadro "Tricolor" se enfrentaron a los "All Blacks" en la Copa Confederaciones de Francia -crédito Eurosport/YouTube

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, una de las voces más autorizadas para hablar del rendimiento de la selección Colombia es la de Mario Yepes. El excapitán del combinado nacional y referente de la histórica campaña en Brasil 2014 analizó el presente del equipo y aseguró que existe una posibilidad real de superar la actuación que llevó al país hasta los cuartos de final por primera vez en su historia.

Yepes reconoció que hoy vive el Mundial desde una perspectiva completamente distinta a la de hace doce años. Ya no está dentro del vestuario ni sobre el terreno de juego; ahora observa el torneo como un aficionado más. Sin embargo, mantiene intacta la ilusión por el equipo nacional.

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El exdefensor admitió que percibe un ambiente diferente al que rodeó a Colombia antes de Brasil 2014. Según explicó, en aquella ocasión sentía una confianza mucho mayor por parte de la afición, mientras que ahora existe más cautela alrededor de las posibilidades del equipo. Aun así, espera que los dirigidos por el seleccionador nacional cambien esa percepción con buenos resultados durante la competencia.

“Hoy soy un hincha más. El ambiente se vive de otra manera. En 2014 sentía a la gente con mucha más confianza, pero esperamos que los muchachos nos hagan cambiar esa idea”, expresó en entrevista con As Colombia.

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De los jugadores que celebraron aquel gol en 2014 aún podría jugar con Colombia en 2026 James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado - crédito @CONMEBOL/X

La expectativa de la selección Colombia para el Mundial 2026

Al hablar sobre las expectativas deportivas, Yepes dejó una reflexión que llamó la atención. Antes del sorteo consideraba que Colombia tenía argumentos para pelear por un lugar entre las cuatro mejores selecciones del campeonato. Sin embargo, reconoció que el camino se complicó después de conocer a sus rivales. “El sorteo no fue fácil para Colombia. Va a haber obstáculos importantes”, señaló el exjugador de clubes como el Milán y el Paris Saint-Germain.

No obstante, también dejó un mensaje optimista. Para Yepes, la clave estará en la posición con la que Colombia avance a las rondas eliminatorias. Considera que terminar en el primer lugar del grupo podría abrir un panorama favorable para llegar más lejos que la generación que él lideró en 2014. “Si Colombia no pasa primera de su grupo será complicado, pero si pasa primera creo que puede superar lo que hicimos en 2014”, afirmó.

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La confianza de Yepes se basa en varios aspectos que considera fundamentales en las grandes competiciones. Uno de ellos es la cohesión del grupo, una característica que, según recordó, fue determinante para el éxito de la selección que maravilló al mundo en Brasil.

Foto de archivo de Mario Yepes celebrando tras anotar contra Paraguay en Asunción por la eliminatoria sudamericana al Mundial 2014 - crédito Jorge Adorno/Reuters

La clave de lo logrado en Brasil 2014

El excentral explicó que aquel equipo construyó su identidad desde las Eliminatorias, acumulando partidos juntos y fortaleciendo relaciones dentro y fuera de la cancha. Incluso destacó que lograron consolidarse pese a la ausencia de su máxima figura, Radamel Falcao García, quien se perdió el Mundial por lesión.

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Para Yepes, esa fortaleza colectiva fue la que convirtió a Colombia en una de las grandes revelaciones del torneo. Por eso considera que la actual generación deberá encontrar una unión similar si quiere aspirar a resultados importantes.

Mario Alberto Yepes jugando contra Uruguay en la Copa del Mundo 2014, al ganar ese partido la Tricolor llegó por primera vez en su historia a los cuartos de final del torneo - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Además, el excapitán expresó su deseo de que esta Copa del Mundo deje partidos memorables y selecciones capaces de enamorar a los aficionados con su estilo de juego. En ese sentido, recordó que Colombia fue una de las sensaciones de Brasil 2014 precisamente porque generaba ilusión cada vez que salía a la cancha. “Es importante que haya equipos que den ganas de ver jugar. A veces no son los que terminan ganando, pero sí los que dejan una huella. Colombia fue una sensación en 2014”, comentó.

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Mientras el país espera el debut de la Tricolor, las palabras de Yepes reflejan una mezcla de prudencia e ilusión. El histórico defensor sabe mejor que nadie lo difícil que es avanzar en una Copa del Mundo, pero también entiende que las grandes campañas comienzan con una fase de grupos sólida. Por eso, su mensaje es claro: si Colombia logra imponerse en su zona y clasificar como líder, tendrá una oportunidad real de escribir una página aún más importante que la que él ayudó a construir en Brasil 2014.