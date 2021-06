Fecode acusa al gobierno colombiano de ser amenazante con el retorno a la presencialidad

Nelson Alarcón, vocero de Fecode, le atribuye responsabilidad a Iván Duque frente a un posible atentado en su contra. Foto: Colprensa

Las declaraciones de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien advirtió que sólo recibirán pago aquellos docentes que den clase de manera presencial, no cayeron muy bien entre organizaciones sindicales como Fecode, que recientemente acusaron al Gobierno de pasar del diálogo a emplear un tono amenazante.

Así lo sentenció Nelson Alarcón, vocero de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, durante una entrevista concedida con la emisora colombiana Blu Radio, este sábado 19 de junio. De acuerdo con el representante sindical, “El Gobierno nacional no puede ir imponiendo las cosas, amenazando inclusive a los maestros”, para obligarlos a regresar a dar clases de manera presencial a partir del próximo 15 de julio.

Valga recordar que la organización sindical ha dicho en varias ocasiones que no están en contra de regresar a la presencialidad a partir de esa fecha. Sin embargo, han señalado que para que ello se pueda dar se necesita mucho más que la vacunación de todo el personal educativo, que ya está en curso debería quedar finalizada antes de mediados del próximo mes.

En ese sentido, los docentes han sido claros en que es necesario que todos los colegios colombianos ofrezcan garantías en términos de bioseguridad y cumplan al pie de la letra con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Esto no ha sido posible, según Alarcón, en tanto hay instituciones que a estas alturas no tienen ni agua para asegurar un correcto lavado de manos para funcionarios y estudiantes.

“Aquí no se han realizado las adecuaciones, no se han implementado esos protocolos de bioseguridad como lo establecen el Gobierno nacional, el Ministerio de Salud y cada una de las entidades que son las responsables de las mismas. Aquí no están esos elementos que se requieren, no hay ni siquiera elementos tan importantes como agua. Más del 25 por ciento de las sedes no tienen este servicio tan importante para el lavado de manos y la desinfección”.

De ahí que el vocero haya hecho énfasis en que “nosotros claro que queremos volver a esa presencialidad que tanto está haciendo falta para nuestros jóvenes y para nuestros niños. Pero tiene que ser con garantías, invirtiendo los recursos. Muchas entidades territoriales con los escasos recursos que giró el el Gobierno nacional, ni siquiera los han invertido. Entonces aquí habría que preguntarnos ¿Qué pasa con esos recursos? ¿Qué van a hacer con estos dineros?”.

Sobre las declaraciones de la ministra Angulo también aclaró que los maestros colombianos siguen dando clase desde la virtualidad, como se ha hecho desde el año pasado, por lo que no se justifica que seguir con una metodología avalada por la propia cartera académica deje de contar de repente como parte del cumplimiento de las funciones.

“Es una arbitrariedad. Este país no puede seguir funcionando con amenazas, con estigmatización, con actitudes temerarias, porque no tiene otro nombre lo que está haciendo el Gobierno nacional. Aquí resaltamos que nuestros maestros y maestras han y siguen trabajando dedicándole más tiempo como corresponde, lo hacen con voluntad, ánimo, compromiso hacia nuestros niños y jóvenes”, agregó.

Adicionalmente, el vocero recordó que existe una mesa de diálogo entre autoridades nacionales y Fecode, instalada desde el pasado 16 de junio, arrancando negociaciones al día siguiente, por lo que resulta preocupante que aparezca la directiva ministerial 005 que es la que impone la presencialidad como condición para el pago del salario.

Dicho esto, comentó que quien no ha respondido ante sus propios requerimientos y los mínimos requerimientos que se necesitan para proteger la vida de estudiantes, administrativos y docentes. Con todo, señaló que es necesario llegar a una concertación en el futuro cercano.

“No quiere decir que lo que nosotros estamos solicitando y exigiendo tiene que cumplirse. Por eso tiene que ser dialogado. Nosotros estamos dispuestos a esa flexibilización que se requiere y a ceder en algunos puntos. Lo importante es que podamos establecer unas mínimas condiciones para salvaguardar la integridad de la salud y la vida de los jóvenes y los niños, y por su puesto retornar rápidamente a la presencialidad con condiciones, porque hoy se requiere. Nuestros niños necesitan ese espacio”, concluyó.

