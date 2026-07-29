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El llanto de Luis Sinisterra, salida en camilla y un diagnóstico temido: Cruzeiro pierde a su figura clave

Las evaluaciones médicas abren dudas sobre el futuro inmediato del atacante colombiano, que nuevamente vuelve a sufrir por las molestias físicas

Luis Sinisterra volvió a sufrir una lesión y se prevé que sea de larga recuperación en Cruzeiro - crédito Diego Vara/REUTERS
Luis Sinisterra volvió a sufrir una lesión y se prevé que sea de larga recuperación en Cruzeiro - crédito Diego Vara/REUTERS
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Luis Sinisterra fue llamado como una de las figuras para el futuro de la selección Colombia, debido a sus actuaciones en la Premier League, velocidad y talento para llegar a gol, incluso fue parte del proceso de Néstor Lorenzo rumbo al Mundial 2026, pero no fue convocado.

Una de las razones de esa ausencia del extremo fue por sus lesiones, algo que volvió a sufrir con Cruzeiro en el Brasileirao, torneo en el que parecía que se acomodaba y ganaba ritmo, pero las molestias físicas le pasaron factura y generó preocupación por el tiempo de recuperación.

Sumado a eso, el club debía afrontar los octavos de la Copa Libertadores contra nada menos que Flamengo, campeón defensor del certamen, y el cuadro de Belo Horizonte necesitaba a todos sus jugadores para afrontar el reto, pero la situación del colombiano cambió los planes.

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Nueva lesión de Luis Sinisterra

La posible intervención de Luis Sinisterra abrió un nuevo foco de atención en Cruzeiro tras la lesión que sufrió ante Botafogo, luego de que exámenes más exhaustivos citados por Globo Sporte apuntaran a una rotura del tendón del muslo izquierdo y a una baja de hasta seis meses.

Según el medio brasileño, Sinisterra podría necesitar tratamiento quirúrgico tras la nueva lesión muscular que sufrió con Cruzeiro. Los estudios practicados por el club señalaron una rotura del tendón del muslo izquierdo y un tiempo de recuperación que podría extenderse hasta seis meses.

Luis Sinisterra sufre un nuevo revés en Cruzeiro, conjunto en el que aún no se convierte en figura - crédito Cris Mattos/REUTERS
Luis Sinisterra sufre un nuevo revés en Cruzeiro, conjunto en el que aún no se convierte en figura - crédito Cris Mattos/REUTERS

El delantero colombiano se lesionó el domingo 26 de julio en el partido ante Botafogo y salió en camilla en el minuto 36. El futbolista cayó al césped, rompió en llanto y pidió asistencia médica.

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Al día siguiente, Cruzeiro informó en un comunicado que “Sinisterra fue sometido a exámenes, este lunes, que diagnosticaron una importante lesión en el muslo izquierdo”. El club añadió en ese mismo parte: “Debido a la complejidad del caso, el club realizará nuevos exámenes en los próximos días para definir el tratamiento a seguir”.

Según el medio brasileño, la gravedad del problema deja abierta la posibilidad de una cirugía. También indicó que el atacante podría quedar fuera de competencia hasta por seis meses. Ese plazo lo dejaría con altas probabilidades de perderse el resto de la temporada con el conjunto celeste.

Un historial reciente marcado por las lesiones

Desde su llegada a Cruzeiro, Sinisterra ha sufrido cinco lesiones musculares. De ese total, dos ocurrieron en el muslo derecho y tres en el izquierdo. La más reciente antes de este episodio se produjo en febrero, durante un partido contra Mirassol, según el medio brasileño. En aquel momento, la previsión inicial apuntaba a una recuperación de al menos 60 días.

Luis Sinisterra sufrió varias lesiones en su paso por el Bournemouth, en la Premier League - crédito Dylan Martínez/REUTERS
Luis Sinisterra sufrió varias lesiones en su paso por el Bournemouth, en la Premier League - crédito Dylan Martínez/REUTERS

El club también precisó que la lesión actual apareció en una zona en la que el futbolista no se había lesionado antes. Además, mantuvo la calificación de caso complejo, hasta conocer cómo proceder para su recuperación.

El impacto para Cruzeiro en el Brasileirao

La baja del colombiano llega cuando Cruzeiro pelea por sostenerse en la zona de acceso a torneos internacionales. La derrota del domingo por 1-0 ante Botafogo dejó al equipo en la casilla 11 con 27 puntos.

Cruzeiro trata de acercarse a los cupos para la Copa Libertadores 2027, mientras afronta la edición 2026 del certamen - crédito Diego Vara/REUTERS
Cruzeiro trata de acercarse a los cupos para la Copa Libertadores 2027, mientras afronta la edición 2026 del certamen - crédito Diego Vara/REUTERS

Esa ubicación corresponde al último puesto de clasificación a la Copa Sudamericana en el torneo brasileño. El próximo partido del equipo que dirige Artur Jorge será el jueves 30 de julio ante Coritiba en el estadio Couto Pereira, a las 7:30 p. m.

Si se confirma ese escenario, el club afrontará buena parte del calendario sin el delantero colombiano. El alcance del diagnóstico perfila una ausencia prolongada para lo que resta de la temporada.

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