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De quedarse sin Senado a tener dos ministerios: así revivió Creemos en el Gobierno de Abelardo de la Espriella

Las designaciones de Juliana Gutiérrez Zuluaga y Natalia López Fuentes llevaron al movimiento liderado por Federico Gutiérrez a tener representación directa en el gabinete nacional

Juliana Gutiérrez Zuluaga y Natalia López Fuentes fueron designadas ministras del Deporte y del Trabajo, respectivamente. - crédito Creemos
Juliana Gutiérrez Zuluaga y Natalia López Fuentes fueron designadas ministras del Deporte y del Trabajo, respectivamente. - crédito Creemos
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El movimiento político Creemos, cuyo líder natural es el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, pasó de enfrentar un revés en las elecciones legislativas a obtener participación directa en el Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, con la designación de dos de sus integrantes en el gabinete ministerial.

Según informó El Tiempo, la colectividad, que no consiguió representación en el Senado de la República tras los comicios de marzo, tendrá presencia en el Ejecutivo con Juliana Gutiérrez Zuluaga, nombrada ministra del Deporte, y Natalia López Fuentes, designada ministra del Trabajo.

Los nombramientos representan un cambio en la participación de Creemos en el escenario político nacional, luego de que el movimiento no alcanzara uno de sus principales objetivos en las elecciones al Congreso.

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Creemos buscaba convertirse en partido político

Antes de las elecciones legislativas el movimiento tenía como meta superar el umbral requerido para obtener personería jurídica y convertirse formalmente en partido político.

Con ese propósito, Creemos consolidó una alianza con Defensores de la Patria, el movimiento del entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella, relación política que posteriormente tendría incidencia en la conformación del gabinete del Gobierno entrante.

Como parte de esa estrategia electoral, el movimiento designó como cabeza de lista al Senado a Juliana Gutiérrez Zuluaga, empresaria y hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Durante la campaña existían proyecciones favorables sobre el desempeño electoral de la colectividad. De acuerdo con el medio, el profesor de la Universidad Eafit y doctor en Ciencias Políticas, Gustavo Duncan, afirmó en ese momento que “Creemos tiene una maquinaria y una credibilidad fuerte en Antioquia para pasar el umbral y convertirse en una facción importante dentro de la política colombiana”.

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En la misma línea, Andrés Felipe Bedoya, quien ocupó el segundo renglón de la lista al Senado, aseguró que la organización esperaba conseguir entre 400.000 y 450.000 votos en Antioquia, departamento donde proyectaban alcanzar entre el 70% y el 75% del umbral necesario para acceder al Senado.

Creemos obtuvo dos curules en la Cámara de Representantes tras las elecciones legislativas. - crédito Prensa Creemos
Creemos obtuvo dos curules en la Cámara de Representantes tras las elecciones legislativas. - crédito Prensa Creemos

Los resultados en las elecciones legislativas

Pese a las expectativas, Creemos no logró superar el umbral para el Senado.

Según los datos citados por el diario, el movimiento ocupó el tercer lugar en Antioquia tanto para Senado como para Cámara de Representantes.

En total, obtuvo 473.062 votos entre las dos cámaras del Congreso, resultado que no le permitió acceder al Senado de la República.

No obstante, la colectividad sí consiguió representación en la Cámara de Representantes, donde alcanzó 269.927 votos, suficientes para obtener dos curules.

Los escaños quedaron en manos de Luis Guillermo Patiño y Simón Molina, este último elegido posteriormente como primer vicepresidente de la Cámara de Representantes.

Dos integrantes de la lista al Senado llegaron al gabinete

Tras la elección presidencial de Abelardo de la Espriella, dos de las candidatas que hicieron parte de la lista al Senado de Creemos fueron incorporadas al gabinete ministerial.

Juliana Gutiérrez Zuluaga, quien encabezó la lista al Senado, obtuvo 96.438 votos en las elecciones legislativas.

Por su parte, Natalia López Fuentes, ubicada en el tercer renglón de la lista, recibió 6.413 votos.

Aunque ninguna de las dos alcanzó un escaño en el Congreso, ambas fueron designadas para integrar el Gobierno nacional.

Juliana Gutiérrez fue nombrada por Abelardo de la Espriella como su ministra del Deporte - crédito Juliana Gutiérrez
Juliana Gutiérrez Zuluaga encabezó la lista de Creemos al Senado y fue designada ministra del Deporte. - crédito Juliana Gutiérrez

Juliana Gutiérrez asumirá el Ministerio del Deporte

La primera designación fue la de Juliana Gutiérrez Zuluaga como ministra del Deporte.

La futura funcionaria es administradora de empresas, cuenta con una maestría en Administración de Riesgos y ha acompañado durante más de 26 años la trayectoria política de su hermano, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Su nombramiento representa uno de los principales espacios obtenidos por Creemos dentro del Ejecutivo y consolida la cercanía política entre el mandatario electo y el grupo liderado desde Medellín.

Natalia López dirigirá una de las carteras más estratégicas del Gobierno

A ese anuncio se sumó posteriormente la designación de Natalia López Fuentes como ministra del Trabajo, uno de los ministerios con mayor incidencia en la agenda económica y social del país.

La abogada, oriunda de Montería, es especialista en Derecho Administrativo, posee maestrías en Derecho Público y Administración de Empresas y también se desempeña como docente universitaria.

En su trayectoria profesional ha ocupado cargos como gerente para el Desarrollo Social del departamento de Córdoba, directora Territorial del Trabajo para Córdoba, asesora jurídica de la Gobernación de Córdoba, delegada del Presidente de la República ante el Consejo Directivo de la CVS y defensora pública delegada en asuntos administrativos.

Natalia López Fuentes integró la lista de Creemos al Senado y asumirá el Ministerio del Trabajo. - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
Natalia López Fuentes integró la lista de Creemos al Senado y asumirá el Ministerio del Trabajo. - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Con su llegada al Ministerio del Trabajo, Creemos amplía su influencia dentro del Gobierno entrante al asumir una cartera clave para las reformas laborales, el diálogo con sindicatos y empresarios, así como la formulación de políticas de empleo.

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