Con ayuda de exmilitares vinculados a diferentes delitos, la JEP encontró más de 50 cuerpos de víctimas de desaparición forzada

Nueve cuerpos fueron entregados a los familiares de las víctimas - crédito JEP

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Desde que comenzó el conflicto interno, en Colombia se han reportado más de 130.000 casos de desaparición forzada, cifra que maneja la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), aunque el registro de otras entidades es diferente.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, la cifra es de alrededor de 120.000 casos (entre 1985 y 2016); el Registro Único de Víctimas (RUV) contabiliza 215.000 posibles víctimas, mientras que el Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) ha documentado 60.000 hechos de esta índole.

Debido a que en la mayoría de los casos hay poca información sobre el posible paradero de las víctimas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha permitido que comparecientes ayuden a identificar los lugares en los que se encuentran ciudadanos que fueron desaparecidos durante los casos investigados por el tribunal transicional.

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54 cuerpos fueron encontrados en un cementerio en Huila

En el sitio tuvieron que ser retiradas 15 toneladas de guadua - crédito JEP

La JEP informó que, como resultado de una avanzada en la que participaron 10 comparecientes de la fuerza pública que han reconocido su responsabilidad en crímenes de asesinatos y desapariciones forzadas, ayudaron a encontrar 54 cuerpos de personas que hasta el momento no han sido identificadas. El proceso se llevó a cabo en el cementerio de Pitalito, Huila, y contó con la participación de expertos forenses de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

El trabajo de campo se realizó entre el 10 y el 19 de junio. Las labores comenzaron luego de que los comparecientes señalaron un sitio en el que tuvieron que ser retiradas 15 toneladas de guadua y otro tipo de vegetación que escondía los cuerpos que habían sido enterrados.

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Para garantizar que los comparecientes ayudarán en las labores, la JEP dispuso de un equipo de monitoreo y verificación hasta que se concretó la cuarta fase de la intervención en el cementerio.

Los comparecientes que ayudaron recibirán beneficios en la sanción final - crédito JEP

Entre los primeros hallazgos se destacan 13 cuerpos que habían sido dejados en la zona pública del cementerio, de los cuales tres cuentan con orientación de identidad, es decir, que las entidades tienen información con la que se permitirá formular una hipótesis sólida sobre la identidad de las víctimas.

Desde la JEP confirmaron que hay nueve familias que ya recibieron los restos de sus seres queridos y que el trabajo realizado por los comparecientes será tenido en cuenta antes de que se concrete una sanción contra ellos. “Estos trabajos anticipados y voluntarios podrán ser tenidos en cuenta por el Tribunal para la Paz como parte del cumplimiento anticipado de la sanción propia que les imponga una vez emita la sentencia. De los 54 cuerpos recuperados en este cementerio, nueve personas han sido identificadas y entregadas dignamente a sus familiares en Huila, Caquetá, Cauca, Putumayo, Cesar y Valle del Cauca”.

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La Unpd adelanta labores de esta índole en otras regiones del país - crédito JEP

Búsqueda se adelanta en otros cementerios del país

Bajo métodos similares a los explicados, la Ubpd llevará a cabo la primera fase de intervención forense en el antiguo cementerio de Zulia, en el área metropolitana de Cúcuta entre el 27 y el 31 de julio.

El objetivo será localizar víctimas del conflicto armado en la región tras una investigación previa en la que se identificaron 27 puntos de interés dentro del cementerio, donde se realizará recuperación de cuerpos, toma de muestras de ADN y recepción de solicitudes de búsqueda de familiares.

Durante esta fase, la Ubpd planea intervenir 10 sitios identificados como prioritarios, además de atender a familiares que deseen aportar información o entregar muestras para el proceso de identificación. No existe una cifra exacta de víctimas que se podrían hallar, ya que se detectaron desórdenes administrativos y ocultamiento de cuerpos por parte de grupos armados, lo que genera un subregistro.

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