Benfica no se quiso conformar con Jhon Jáder Durán: habría buscado a otro colombiano, pero el dinero frenó todo

Benfica, al parecer, le siguió la pista a otro colombiano justo después de contratar a Jhon Jáder Durán - crédito Benfica

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Benfica empezó un nuevo ciclo con el fútbol colombiano por la contratación de Jhon Jáder Durán, que se une a Richard Ríos para afrontar la nueva temporada, pelear por el título de la Primeira Liga, Copa de Portugal y Europa League, además de destronar a su archirrival Porto.

Los portugueses también le pusieron atención a otro cafetero en el mercado de fichajes, llegó del Mundial 2026 y mejoró mucho su nivel, pero se presentó un problema que frenó cualquier intento de negociación con su club, pese a las intenciones de la dirigencia de las águilas.

De esta manera, el Benfica se conforma con el desempeño de Ríos y Durán, este último brilló en el primer amistoso de pretemporada y ahora tendría el escenario de la Europa League para demostrar que cuenta con condiciones para ser protagonista de la temporada.

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El otro colombiano que Benfica analizó

Los portugueses habrían iniciado un proceso similar al del Porto hace más de 15 años, cuando tuvo en sus filas a tres colombianos y salió campeón a nivel local y de la Europa League en 2011 con Falcao García, Fredy Guarín y James Rodríguez.

Benfica decidió no avanzar por Dávinson Sánchez porque el club de Lisboa consideró demasiado altos tanto el costo de la transferencia como el sueldo del central colombiano, de acuerdo con información del medio portugués Récord. El futbolista pertenece al Galatasaray y el interés no pasó de esa etapa por razones económicas.

Dávinson Sánchez fue una de las figuras de la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Denis Poroy/Imagn Images

El portal web recogió además una valoración directa sobre el interés del club portugués en el zaguero de la selección Colombia. “Dávinson Sánchez, el central del Galatasaray, es muy apreciado por el Benfica. Sin embargo, su fichaje es costoso, por no hablar de su elevado salario”.

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Según Récord, el Galatasaray rechazó una oferta de 33 millones de euros del Como porque considera a Sánchez un jugador clave del equipo, pese a que era una propuesta alta por el central y acorde a su experiencia y aporte para el título de la Superliga turca.

Jhon Jáder Durán, junto a Richard Ríos, son los únicos colombianos, por ahora, en el Benfica - crédito Benfica

De acuerdo con Transfermarkt, el central tiene un valor de mercado de 16 millones de euros, lleva tres años en el club turco y en ese periodo suma 121 partidos, 10 goles, cinco títulos y un contrato vigente hasta junio de 2029.

El contexto de Benfica y su apuesta por jugadores colombianos

En paralelo, Benfica cuenta en su plantilla con Richard Ríos y Jhon Jáder Durán. El primero llegó a mediados de 2025 procedente de Palmeiras, tras el Mundial de Clubes, y el segundo se incorporó a préstamo desde Al Nassr, que lo recuperó luego de su cesión de seis meses al Zenit de Rusia.

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Durán dejó una buena impresión en su debut con un gol y asistencia en un amistoso ante Belenenses, el cual terminó con goleada 5-1, así que el delantero podría empezar como titular en el partido de vuelta de la segunda ronda clasificatoria de la Europa League frente al Saint Gallen de Suiza, el jueves 30 de julio.

Jhon Jáder Durán tiene grandes opciones de ser titular en su primer partido oficial con el Benfica por la Europa League - crédito Benfica

Según medios portugueses y AS Colombia, el entrenador Marco Silva insistiría con Durán en ataque. El club portugués busca revertir la serie para seguir en el torneo continental, pues va perdiendo 2-1 y la eliminación sería un fracaso rotundo en la campaña recién iniciada de las águilas.

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De otro lado, en caso de pasar de ronda, el Benfica disputará la tercera fase clasificatoria, el último paso antes de llegar a la ansiada instancia de liga para estar tranquilo de cara al inicio de la Primeira Liga, el otro objetivo de la temporada porque el año anterior se ubicó tercero, por lo que perdió el cupo a la Champions pese a terminar invicto.