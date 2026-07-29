‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 28 de julio de 2026 dejó una fuerte pelea entre los jurados: “Por qué no se va a otro programa”

Los jurados tuvieron una fuerte discusión - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Yo me llamo sigue siendo uno de los concursos más esperados en las noches de la televisión colombiana, pues los televidentes disfrutan ver a los imitadores que se parecen mucho a su artista favorito y los apoyan para que avancen durante la competencia.

Sin embargo, no todo es armonía y talento, debido a que algunos participantes generan conflictos entre los jurados: Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni, ocasionando incluso algunas peleas que no pasan desapercibidas.

Durante el capítulo emitido el 28 de julio de 2026 “la diva de Colombia” y el maestro colombo-argentino protagonizaron un tenso momento.