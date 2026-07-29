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‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 28 de julio de 2026 dejó una fuerte pelea entre los jurados: “Por qué no se va a otro programa”

Con el avance de la competencia, las riñas no pueden faltar y tienen sorprendidos a los televidentes del famoso concurso

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Los jurados tuvieron una fuerte discusión - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Los jurados tuvieron una fuerte discusión - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Yo me llamo sigue siendo uno de los concursos más esperados en las noches de la televisión colombiana, pues los televidentes disfrutan ver a los imitadores que se parecen mucho a su artista favorito y los apoyan para que avancen durante la competencia.

Sin embargo, no todo es armonía y talento, debido a que algunos participantes generan conflictos entre los jurados: Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni, ocasionando incluso algunas peleas que no pasan desapercibidas.

Durante el capítulo emitido el 28 de julio de 2026 “la diva de Colombia” y el maestro colombo-argentino protagonizaron un tenso momento.

02:15 hsHoy

Alejandra Guzmán recibió el apoyo de Aurelio, aunque los demás jueces del concurso determinaron que hasta allí llegó su sueño en Yo me llamo.

La imitadora fue rechazada - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
La imitadora fue rechazada - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
02:10 hsHoy

Ángela Aguilar hizo que los jurados se enfrentaran, porque Amparo Grisales y Elder Dayán le dieron su voto de confianza. Por su parte, César Escola y Aurelio determinaron que debía cantar nuevamente. Tras intentarlo, la participante no logró avanzar, pero prometió volver en otra oportunidad.

Las manos aflamencadas fueron protagonistas - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Las "manos aflamencadas" fueron protagonistas - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
02:08 hsHoy

Eminem fue detenido por los jurados en los primeros segundos de su presentación al no tener buena dicción ni parecerse al original. Aunque pidió otra oportunidad, Amparo llamó a Búfalo para que se lo llevara.

El rapero no avanzó - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El rapero no avanzó - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
02:05 hsHoy

La primera erizada de la noche estuvo a cargo de Reykon, pues con su actitud descrestó. Incluso, Amparo Grisales le pidió quitarse la chaqueta para verlo bien, por lo que el artista avanzó con el apoyo de todos los jurados.

Los jurados se sorprendieron con el artista - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Los jurados se sorprendieron con el artista - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
02:02 hsHoy

Reykon hizo que Amparo Grisales y Elder Dayán se levantaran de sus sillas para bailar por su estilo urbano y gran flow para interpretar las icónicas canciones del artista original.

El artista eligió 'La santa' para su presentación - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El artista eligió 'La santa' para su presentación - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:59 hsHoy

Mon Laferte se caracterizó tal como lo hace la artista original, aunque no tenía nada parecido en la voz, por lo que fue decisión unánime que no debía seguir en la competencia.

Aunque el outfit era parecido, la voz no tenía nada que ver - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Aunque el outfit era parecido, la voz no tenía nada que ver - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:56 hsHoy

Nicky Jam salió al escenario con una actitud urbana que emocionó a los presentes en el set, pero terminó desafinando, por lo que no logró avanzar y Amparo Grisales aseguró que era “una gran desilusión”.

Su aspecto confundió, pero la voz no se parecía - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Su aspecto confundió, pero la voz no se parecía - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:51 hsHoy

Ariana Grande sorprendió con su capacidad vocal y convenció a los jurados con su dulzura. Incluso, enamoró al lobo, aunque la mayoría de ellos concluyeron que tiene un gran reto para la competencia, pero César Escola no le dio su voto.

La imitadora tenía un gran reto - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
La imitadora tenía un gran reto - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:40 hsHoy

Shakira puso a reír a los jurados que le pidieron a los participantes seriedad para interpretar a los artistas de talla mundial, pues no tenía seguridad en ella misma.

Los jurados consideraron que no tiene talento - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Los jurados consideraron que no tiene talento - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:36 hsHoy

Javier Solís emocionó con su presencia en el escenario, aunque el color de la voz no fue percibido por Amparo Grisales, que no le dio su voto de confianza. Aunque Elder Dayán, César Escola y Aurelio Cheveroni lo dejaron avanzar.

Su aspecto cautivó - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Su aspecto cautivó - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

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