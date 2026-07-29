Empresas en Colombia enfrentan más de 3.000 ciberataques semanales y pérdidas millonarias

Un informe de FortiGuard Labs ubica al país como el tercero más afectado de América Latina y advierte impactos operativos de más de 36 horas- VisualesIA ScribNews. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las empresas en Colombia están recibiendo, en promedio, más de 3.000 ciberataques por semana, según el más reciente Panorama de Amenazas de FortiGuard Labs, que ubicó al país como el tercero más afectado de América Latina, solo por detrás de Brasil y México.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, Colombia concentra el 8 % de los ataques registrados en la región, un dato que confirma que la ciberseguridad dejó de ser un asunto exclusivo de las áreas tecnológicas y se convirtió en un riesgo directo para la operación, las finanzas y la reputación de las compañías.

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El informe advierte que un solo ataque puede generar pérdidas de hasta 6,3 millones de dólares e interrumpir la actividad de una organización durante más de 36 horas. Esa afectación puede comprometer la continuidad del negocio, reducir la productividad y dañar la confianza de clientes, proveedores y aliados estratégicos.

El aumento de los incidentes también responde a la evolución de las técnicas usadas por los ciberdelincuentes. Las empresas ya no enfrentan ataques simples o aislados, sino amenazas más sofisticadas, automatizadas y difíciles de detectar.

El informe advierte que un solo ataque puede generar pérdidas de hasta 6,3 millones de dólares e interrumpir la actividad de una organización durante más de 36 horas - VisualesIA ScribNews. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inteligencia artificial eleva el nivel de amenaza

Fernando Maturana, gerente general de Gtd Colombia, explicó que los atacantes están incorporando nuevas herramientas para acceder a información, interrumpir operaciones o extorsionar a las organizaciones. Uno de los mayores desafíos es el uso de inteligencia artificial para hacer más efectivos los ataques.

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“El uso de inteligencia artificial para desarrollar ataques más sofisticados, automatizados y difíciles de detectar exige que las compañías implementen una protección por niveles, donde distintas tecnologías resguarden cada punto de la infraestructura y funcionen de manera complementaria”, afirmó el directivo.

Esa protección por capas implica revisar todos los puntos vulnerables de la empresa: usuarios, dispositivos, aplicaciones, servicios en la nube, correos electrónicos corporativos y sitios web. La recomendación es no depender de una sola herramienta, sino combinar tecnologías que permitan identificar riesgos antes de que se conviertan en incidentes mayores.

Entre las principales medidas sugeridas está fortalecer el control de acceso mediante modelos de verificación continua de usuarios y equipos. Esto permite confirmar que quien ingresa a un sistema realmente tiene autorización y que el dispositivo usado no representa un riesgo para la red empresarial.

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El informe también recomienda proteger el perímetro digital con soluciones capaces de detectar ataques dirigidos a páginas web, aplicaciones, servicios en la nube y cuentas corporativas. En un entorno donde buena parte de la operación depende de plataformas digitales, cualquier brecha puede convertirse en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes.

Entre las principales medidas sugeridas está fortalecer el control de acceso mediante modelos de verificación continua de usuarios y equipos (Reuters)

Empresas deben anticiparse a los ataques

Otra recomendación central es reforzar la seguridad de los equipos conectados a las redes empresariales mediante monitoreo permanente. Según Maturana, estas herramientas están usando cada vez más modelos de inteligencia artificial para reconocer actividades inusuales que podrían pasar desapercibidas con mecanismos tradicionales.

“Este tipo de herramientas utiliza cada vez con mayor frecuencia modelos de inteligencia artificial capaces de reconocer actividades inusuales que podrían pasar desapercibidas con los mecanismos tradicionales”, señaló.

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El reporte también plantea la necesidad de monitorear en tiempo real los eventos de seguridad, identificar y corregir vulnerabilidades de forma periódica y realizar pruebas que simulen ataques. Estas evaluaciones permiten medir qué tan preparada está una organización antes de enfrentar una amenaza real.

“Estas evaluaciones permiten detectar fallas antes de que sean aprovechadas por un ciberdelincuente y definir planes de remediación según el nivel de riesgo de cada activo”, indicó Maturana.

El mensaje para las compañías es claro: la ciberseguridad no puede tratarse como un gasto secundario ni como una reacción después del ataque. Un incidente puede costar millones de dólares, frenar operaciones y afectar la relación con clientes.

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