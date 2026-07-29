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CAF alerta a De la Espriella por deuda, salud, El Niño y debilidad institucional

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe entregó su diagnóstico económico al Gobierno entrante y pidió recuperar confianza e inversión

FOTO DE ARCHIVO. El presidente Ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) Sergio Díaz-Granados interviene durante la presentación en La Paz, Bolivia, 26 de febrero, 2026. REUTERS/Claudia Morales
FOTO DE ARCHIVO. El presidente Ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) Sergio Díaz-Granados interviene durante la presentación en La Paz, Bolivia, 26 de febrero, 2026. REUTERS/Claudia Morales
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella recibirá cuatro desafíos centrales en materia económica e institucional, según el diagnóstico entregado por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, una entidad multilateral que financia proyectos públicos y privados en la región.

En entrevista con Revista Semana, Díaz-Granados explicó que el primer reto será recuperar la sostenibilidad fiscal. Según su análisis, la deuda pública pasó de niveles cercanos al 38 % del PIB a casi el 60 %, lo que obliga al próximo Gobierno a construir una ruta clara para estabilizar las finanzas del Estado.

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Yo creo que hay cuatro desafíos que quedan muy grandes. El primero es fiscal y hay varias alertas ya sobre el particular”, señaló el presidente ejecutivo de la CAF al referirse al panorama que recibirá la nueva administración.

El diagnóstico se conoce después de que la CAF anunciara una alianza con De la Espriella y su equipo para el periodo 2026-2030. La entidad, que funciona como banco de desarrollo para América Latina y el Caribe, ofreció instrumentos de financiación para el Gobierno nacional, las regiones y el sector privado.

Abelardo de la Espriella y Sergio Díaz-Granados lideraron evento en el que se anunció la destinación de recursos para Colombia - crédito CAF
Abelardo de la Espriella y Sergio Díaz-Granados lideraron evento en el que se anunció la destinación de recursos para Colombia - crédito CAF

Deuda, salud y El Niño, los primeros retos

Díaz-Granados advirtió que el crecimiento de la deuda limita el margen de acción del Estado y puede afectar la capacidad de financiar programas, inversión pública y políticas sociales. Por eso, insistió en que el Gobierno entrante tendrá que volver a un sendero de sostenibilidad fiscal.

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Hay un crecimiento del nivel de la deuda muy grande; pasamos del 38 % de la deuda sobre PIB a casi un 60 %, no más de 58 %, casi un 60 %”, explicó.

El segundo reto señalado por el presidente de la CAF es el déficit del sistema de salud, una presión que compromete tanto las finanzas públicas como la prestación de servicios. Según el diagnóstico, el país necesita resolver los problemas estructurales del sector para garantizar sostenibilidad y atención a los usuarios.

El tercer desafío será preparar al país frente a los efectos del fenómeno de El Niño. Díaz-Granados mencionó la importancia de anticiparse a sus impactos, especialmente en seguridad energética, infraestructura, disponibilidad de agua y atención de comunidades vulnerables.

El cuarto punto está en el fortalecimiento institucional. Para la CAF, el próximo Gobierno deberá mejorar la eficiencia del Estado, avanzar en digitalización y reforzar la lucha contra la corrupción. Estos factores serán determinantes para elevar la calidad del gasto público y generar confianza.

Presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados | Europa Press
Presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados | Europa Press

CAF pide crecimiento superior al 4 %

Díaz-Granados también sostuvo que Colombia necesita crecer por encima del 4 % anual para cerrar brechas sociales y fiscales. Para lograrlo, consideró indispensable atraer mayor inversión privada y extranjera, ampliar la infraestructura, fortalecer las regiones y enviar señales de estabilidad a los mercados.

En esa tarea, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe pondrá a disposición herramientas de financiamiento para proyectos del Gobierno nacional, alcaldías, gobernaciones y empresas privadas. La intención es impulsar iniciativas que aumenten la productividad y dinamicen la economía en los territorios.

Frente al escenario político, Díaz-Granados afirmó que una oposición fuerte no representa una preocupación para la CAF. Por el contrario, dijo que hace parte de una democracia sólida, siempre que exista capacidad para llegar a acuerdos en temas estratégicos.

El presidente del banco multilateral sostuvo que los consensos serán claves en asuntos como seguridad energética, cambio climático y protección de la población más vulnerable.

Debe existir oposición cuando sea necesaria, pero también capacidad para construir consensos cuando estén en juego los intereses del país”, concluyó Díaz-Granados.

El mensaje de la CAF deja una hoja de ruta exigente para De la Espriella: ordenar las finanzas públicas, atender la crisis del sistema de salud, preparar al país ante El Niño, fortalecer las instituciones y recuperar el crecimiento económico con inversión y confianza.

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