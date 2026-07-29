Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

El atentado ocurrió en Puerto Lleras, a plena luz del día, cuando una camioneta blindada recibió una detonación y ráfagas; seis uniformados viajaban a bordo y no hubo muertos ni heridos graves - crédito @OlguinMayorgaP / X

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En horas de la tarde del martes 28 de julio, un vehículo oficial de la Policía Nacional que transitaba entre Cúcuta y Puerto Santander sufrió un ataque con explosivos y ráfagas de fusil en el sector de Puerto Lleras.

Según información preliminar, en el automotor viajaban el comandante de la estación de Policía de Puerto Santander, identificado como el mayor José Luis Vargas y otro uniformado.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía Nacional, el hecho se registró alrededor de las 4:30 p. m. en la vereda Alto Viento, zona rural de Cúcuta, cuando fue activado un artefacto explosivo improvisado al paso del vehículo policial. La institución precisó que tanto el comandante de la estación como el conductor resultaron ilesos, aunque la camioneta presentó graves daños materiales.

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La fuerza pública desplegó un operativo en Puerto Santander para ubicar a los responsables del atentado y reforzar la seguridad en el corredor vial - crédito Policía Nacional

La explosión se produjo a plena luz del día y fue seguida de una serie de disparos de fusil dirigidos contra el vehículo, que terminó con daños superiores al 80% en su estructura. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el blindaje de la camioneta impidió que sus ocupantes sufrieran lesiones mayores. El comandante Vargas fue trasladado a una clínica en la ciudad de Cúcuta, donde recibe atención médica por heridas leves.

Magnitud del ataque y daños materiales

Las imágenes difundidas en redes sociales evidencian el impacto del atentado: la camioneta blindada utilizada por la Policía Nacional quedó con daños severos en toda su carrocería. Los ocupantes lograron avanzar varios metros después de la explosión hasta alcanzar una zona poblada, donde se pusieron a salvo.

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A pesar de la intensidad del ataque, las autoridades informaron que no se registraron víctimas mortales ni heridos de gravedad. Un patrullero identificado como Holguer Jaimes también se encontraba en el vehículo durante la agresión. El rápido desplazamiento posterior a la explosión y la protección del blindaje permitieron que el grupo de uniformados saliera ileso.

Un vehículo oficial de la Policía Nacional sufrió un ataque con explosivos y ráfagas de fusil en el sector de Puerto Lleras, en la vía entre Cúcuta y Puerto Santander - crédito @OlguinMayorgaP / X

Operativo y responsables

Tras el atentado, unidades de la fuerza pública desplegaron un amplio operativo en la zona con el objetivo de ubicar a los responsables y reforzar la seguridad en el corredor vial.

Hasta el momento, las autoridades no han atribuido formalmente el ataque a ningún grupo específico, aunque en el área delinquen estructuras armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 de las Farc.

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La región donde se produjo el atentado es reconocida como estratégica por su ubicación fronteriza entre Colombia y Venezuela, escenario de disputas territoriales y rutas de contrabando. Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que el ataque podría estar relacionado con la disputa de estos grupos armados ilegales por el control de actividades ilícitas en la zona.

Escalada de violencia en Norte de Santander

En la camioneta atacada viajaban el mayor José Luis Vargas, comandante de la estación de Policía de Puerto Santander, otro oficial y cuatro uniformados más - crédito @OlguinMayorgaP / X

Este atentado se suma a una serie de ataques recientes contra la fuerza pública en el departamento de Norte de Santander. El 22 de julio, un soldado del Ejército Nacional resultó herido por un francotirador del ELN durante un enfrentamiento en la zona rural de Ocaña. Días antes, el 17 de julio, hombres armados asesinaron al patrullero Andrés Camilo Gómez en el municipio de El Carmen, durante las festividades locales.

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La acumulación de estos hechos muestra la complejidad del panorama de seguridad en el Catatumbo y las zonas limítrofes, donde los enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública persisten pese a los operativos de control y las medidas de protección reforzadas en los últimos meses.

Respuestas institucionales y ambiente en la región

El blindaje del vehículo de la Policía Nacional evitó lesiones mayores durante el atentado, aunque la camioneta quedó con daños superiores al 80% - crédito @OlguinMayorgaP / X

Las autoridades departamentales mantienen la vigilancia en la zona y continúan las labores de inspección para esclarecer las circunstancias del atentado y prevenir nuevos hechos de violencia en la región fronteriza.

La situación en Puerto Santander y su área metropolitana refleja la tensión permanente en los corredores estratégicos del norte de Santander, donde la presencia de organizaciones armadas ilegales desafía los controles estatales y mantiene a la población y a la fuerza pública en alerta constante.

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