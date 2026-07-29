Juan Carlos Osorio hubiera llevado a Jhon Durán al Mundial 2026 con la selección Colombia: “No me lo impide nadie”

Juan Carlos Osorio, el entrenador colombiano, había revelado en abril de 2026 su opinión sobre cómo debería comportarse la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Gente, Pasión y Fútbol

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Juan Carlos Osorio volvió a referirse a la participación de la selección Colombia en el Mundial de 2026 y dejó clara su postura sobre una de las decisiones más debatidas del proceso de Néstor Lorenzo: la ausencia de Jhon Jáder Durán. El entrenador colombiano aseguró que, de haber estado al frente del equipo nacional, el delantero habría hecho parte de la convocatoria, pues considera que tiene características que ningún otro atacante colombiano ofrece.

Durante una entrevista con Win Sports, Osorio explicó que, con una lista de 26 futbolistas, existía espacio para incluir al atacante. “Son 26 jugadores para ir al Mundial, tiene que llevar 3 arqueros, entonces faltan 23 jugadores; había que llevar una estructura de 4 defensores, 4 centrocampistas y 3 delanteros, eran 11 posiciones de campo, no 10; si usted multiplica eso por 2, da 22 jugadores; más 3 arqueros, da 25 y el jugador 26 es el que usted quiera llevar”, afirmó en la entrevista.

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Esta fue la pre-lista oficial de convocados por la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Juan David Cabal también habría sido otra opción para la selección Colombia

El técnico recordó que anteriormente había explicado por qué no incluiría a un futbolista como Rengifo, debido a la competencia en su posición, pero en este caso habría tomado otra decisión. “Yo hablé cuando me preguntaron por Rengifo, pero no había espacio para él por la posición; ahora yo, Juan Carlos Osorio, hubiese llevado a un defensor zurdo, Juan David Cabal o hubiese llevado a otro delantero”, señaló.

Fue allí cuando mencionó directamente a Durán y explicó las razones deportivas por las que lo habría convocado. “Córdoba fue sobresaliente, Suárez competente, ‘Cucho’ competente, ninguno de los tres delanteros con fútbol dominante y ahí tenía que estar Durán y si hubiese sido por mí, yo lo llevo. Durán es el mejor 9 con fútbol aéreo de Colombia”, aseguró.

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Jhon Jáder Durán ha marcado un total de 3 goles con la selección Colombia de mayores, mientras que Juan Carlos Osorio nunca ha pertenecido a la Federación Colombiana de Fútbol - crédito AFP

“A mí nadie me va a decir a quién voy a llevar”

Uno de los temas que más rodeó la ausencia de Durán en la selección fueron las versiones sobre presuntos actos de indisciplina. Frente a ello, Osorio defendió la autonomía que debe tener un entrenador al momento de elaborar una convocatoria.

“El que manda es el entrenador, que dirige; uno como entrenador dice: ‘Yo respondo por este jugador; si comete un acto de indisciplina, yo soy el primero en sacarlo de acá, pero a mí nadie me va a decir a quién voy a llevar yo’”, manifestó el estratega, dejando claro que, bajo su criterio, el delantero habría viajado a la Copa del Mundo.

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Juan Carlos Osorio ha dicho en reiteradas ocasiones que su sueño es llegar a la selección Colombia - crédito EFE

También habló de Luis Díaz y el funcionamiento del equipo

Osorio no solo analizó el caso de Durán, también se refirió a Luis Díaz, a quien considera uno de los mejores extremos del planeta, aunque cree que la selección no explotó todas sus condiciones.

“A mí me parece que Luis Díaz es de los tres mejores extremos del mundo, pero si no le ayudan es muy difícil; si el entrenador no le ayuda y no entrenan esas opciones, es muy complejo que pueda llegar a gol”, comentó.

El entrenador aprovechó para insistir en la necesidad de transformar la formación de futbolistas en Colombia. “Hay que tener un cambio radical en el fútbol base; España cambió la ‘Furia Roja’ por la posesión, después por la posición y ahora por la ubicación”, explicó al comparar la evolución del fútbol español con el colombiano.

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Finalmente, Osorio hizo un balance del desempeño de Colombia en el Mundial y consideró que el equipo cumplió, aunque sin dar el salto competitivo esperado. “Yo pienso que Colombia cumplió, pero no dimos ese salto de calidad, como no lo dio ni México ni Ecuador. A mí me parece que, si queremos dar el salto de calidad, es entender cuál es nuestra idea de juego, porque ante Uzbekistán jugamos distinto que ante Congo y Portugal. ¿Qué equipo en el FPC es capaz de hacer 12 o 15 pases seguidos y rematar? Ninguno, entonces el día que nos toca jugar contra un bloque bajo no tenemos soluciones”, concluyó.