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Atlético Nacional, Independiente Medellín y Millonarios hacen cuentas para clasificar a los cuadrangulares semifinales

Deportivo Independiente Medellín y Orsomarso disputarán el cupo restante de los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina 2026

Atlético Nacional es líder de la tabla de posiciones del fútbol profesional colombiano, y su jugadora Lucero Robayo está confiada en la clasificación - crédito Dimayor
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La Liga BetPlay Femenina entra en su recta definitiva y la fecha 15 podría dejar prácticamente definidos los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales. A falta de dos jornadas para el final de la fase del todos contra todos, siete clubes ya aseguraron su presencia en la siguiente instancia, mientras que el último cupo sigue en disputa entre Independiente Medellín y Orsomarso.

El campeonato ha mostrado una marcada diferencia entre los equipos que pelean por la clasificación y los que permanecen en la parte baja de la tabla. Esa tendencia permitió que la mayoría de los clasificados quedara definida con anticipación y que ahora la atención se centre tanto en la lucha por el octavo lugar como en la ubicación final de los primeros puestos.

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El fútbol profesional colombiano femenino está en su recta final de la etapa del Todos Contra Todos - crédito Dimayor
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Atlético Nacional es líder de la tabla de posiciones

Atlético Nacional llega como líder absoluto del torneo con 36 puntos en 14 partidos. El conjunto antioqueño registra una campaña de 12 victorias y apenas dos derrotas, números que le permitieron asegurar con anticipación no solo la clasificación, sino también un lugar entre los dos primeros de la fase regular. Su próximo compromiso será precisamente uno de los más atractivos de la jornada, cuando reciba al Deportivo Cali, segundo de la clasificación con 35 unidades.

Ese duelo también será determinante para definir quién terminará como líder del todos contra todos. Nacional cuenta con una ventaja mínima de un punto sobre el conjunto vallecaucano, por lo que un triunfo le permitiría ampliar la diferencia antes de la última fecha, mientras que una victoria del Cali cambiaría el orden en la parte alta de la tabla.

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Manuela González, Luisa Hernández y Delly Robayo fueron las anotadoras del partido de Atlético Nacional contra Fortaleza FC - crédito Atlético Nacional
Manuela González, Luisa Hernández y Delly Robayo fueron las anotadoras del partido de Atlético Nacional contra Fortaleza FC - crédito Atlético Nacional

Millonarios buscará la ventaja deportiva

Millonarios también afrontará una jornada importante. El conjunto capitalino ocupa la tercera posición con 29 puntos y recibirá a Independiente Santa Fe en una nueva edición del clásico bogotano. Las azules ya tienen asegurada su clasificación a los cuadrangulares, pero todavía buscan consolidarse entre los primeros lugares para llegar con un mejor panorama a la siguiente fase.

Con los mismos 29 puntos aparece América de Cali, cuarto en la tabla por diferencia de gol. El equipo escarlata enfrentará a Llaneros con la posibilidad de mantenerse en el grupo de privilegio y seguir peleando por una mejor ubicación en la clasificación.

Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá suman 25 unidades cada uno, mientras que Internacional Palmira es séptimo con 22 puntos. Los tres equipos ya tienen garantizado su paso a la siguiente ronda y solo esperan conocer su posición definitiva una vez concluyan las dos fechas restantes.

Las cuentas del Deportivo Independiente Medellín

La principal expectativa de la jornada estará en la pelea por el último cupo disponible para los cuadrangulares. Independiente Medellín ocupa actualmente la octava casilla con 19 puntos y depende de sí mismo para asegurar la clasificación. El conjunto antioqueño visitará a Fortaleza y un triunfo le permitirá sellar matemáticamente su presencia entre los ocho mejores.

Incluso un empate podría ser suficiente para el Medellín si Orsomarso no logra vencer a Real Santander. Ese escenario dejaría al conjunto antioqueño fuera del alcance de su perseguidor cuando solo restaría una jornada por disputar.

Por su parte, Orsomarso llega a la fecha 15 con 16 puntos y está obligado a ganar para mantener vivas sus opciones. Sin embargo, no le bastará únicamente con sumar tres unidades. También necesita que el Medellín pierda frente a Fortaleza para reducir la diferencia a tres puntos y llegar con posibilidades a la última jornada.

Millonarios es tercera de la clasificación del fútbol profesional femenino, mientras que Santa Fe es quinto con 25 unidades - crédito Millonarios
Millonarios es tercera de la clasificación del fútbol profesional femenino, mientras que Santa Fe es quinto con 25 unidades - crédito Millonarios

Las cuentas de Orsomarso

Además de la diferencia en puntos, Orsomarso deberá prestar atención a la diferencia de gol. Actualmente existe una distancia de tres goles respecto al Medellín, por lo que cualquier aspiración de clasificación también pasa por mejorar ese registro en caso de igualdad de puntos al finalizar la fase regular.

La programación inicial de la Dimayor ubicó los partidos de Fortaleza contra Independiente Medellín y Real Santander frente a Orsomarso en días distintos. No obstante, existe la posibilidad de que ambos encuentros sean reprogramados para disputarse en simultáneo, una medida habitual cuando hay equipos que dependen de resultados directos en la definición de una clasificación.

La fecha 15 también tendrá los encuentros entre Once Caldas e Internacional Palmira, Deportivo Pasto frente a Internacional de Bogotá, Junior contra Atlético Bucaramanga y el ya mencionado clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe.

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