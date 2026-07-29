Yaya Muñoz señaló que no le gustaría volver a participar en un reality como ‘La casa de los famosos Colombia’

La exparticipante de la segunda temporada señaló que prefería los formatos de competencia, como 'Guerreros' - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Guardar

Yaya Muñoz fue una de las participantes más comentadas de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, celebrada en 2025. Durante su estadía en el formato del Canal RCN, la periodista y creadora de contenido captó la atención del público gracias a su fuerte personalidad y a las intensas dinámicas de convivencia que se generaron dentro de la casa, donde protagonizó un sonado romance y vínculo de apoyo con el participante José Rodríguez.

Al mismo tiempo, su convivencia estuvo llena de tensión debido a los fuertes roces y discusiones que sostuvo con compañeras como Norma Nivia o La Toxi Costeña. Esto terminó siendo determinante para su eliminación en la quinta semana, pues no gozó del apoyo del público cuando llegó a la placa de eliminación por nominación de Melissa Gate, a la postre una de las finalistas de esa edición.

PUBLICIDAD

Al confirmarse su eliminación, la presentadora confesó que ya presentía su salida desde tempranas horas de ese día. Manifestó irse tranquila y con el deseo de descubrir qué estaba ocurriendo afuera, ya que sentía que una de sus compañeras la había dejado injustamente en tela de juicio ante sus amigos dentro del juego.

Yaya Muñoz reveló que recibió ofertas para otros reality shows, pero señaló que no se sintió identificada con esas propuestas - crédito @dahianlorena/Instagram

A más de un año de su aparición en el formato de telerrealidad y tras su sonada separación de José Rodríguez pocos meses después de su eliminación, Yaya está concentrada en su faceta como creadora de contenido y como panelista del pódcast Tamo’ En Vivo de DimeloKing.

PUBLICIDAD

En un directo que realizó en TikTok, le preguntaron a la tolimense si estaría dispuesta a regresar a un reality de convivencia como La casa de los famosos, y señaló que al menos de momento no lo veía como una opción viable.

“Un reality es demasiado desgastante, demasiado compromiso. No sé si después de lo que me pasó en La casa de los famosos yo quisiera entrar a un reality", comentó inicialmente.

Si bien no se cerró enteramente a la posibilidad de enrolarse en un nuevo reality show en el futuro, afirmó que le gustaría que fuese otro tipo de competencia. De hecho, aseguró haber recibido ofertas en el último tiempo. “Me han escrito como de dos lugares, pero no me he sentido como identificada con esos. Entonces como que digo: ‘ay, no’”, explicó.

PUBLICIDAD

Yaya Muñoz señaló que le gustaría participar en un formato de competencia, similar al de 'Guerreros', emitido por Canal 1 y en el que fue una de sus participantes más recurrentes - crédito Guerreros Colombia/Facebook

En cuanto al formato que preferiría darle una oportunidad, Yaya aludió sin dudarlo a Guerreros, emitido en el Canal 1 y en el que se transformó en una de las participantes más recurrentes y populares. “Me encantaría que volviera, por ejemplo, Guerreros. Me encantaría”, aseguró, destacando su gusto por los formatos de competencia.

Yaya Muñoz se despachó contra Samantha Correa tras afirmar que en ‘La casa de los famosos’ pagaban mal

Yaya Muñoz cuestionó a Samantha Correa tras sus dichos sobre los pagos de 'La casa de los famosos' y la fama de sus participantes. - crédito @dahianlorena/Instagram

En el pódcast Tamo’ En Vivo, la exparticipante respondió a los comentarios de la modelo, quien expresó en sus redes sociales que fue contactada por RCN para aparecer pero rechazó la oferta porque no pagaban lo suficiente. Además, lanzó duros comentarios frente a la noción de “famosos” que aparecían en el reality show.

PUBLICIDAD

“¿Por qué La Valdiri no acepta? El rating es picho, ella subiría el rating, pero le pagan picho. Aida (Victoria Merlano) aceptó en otro país y no acá. Los influencers que a ti te gustan no han aceptado, por eso es que llegan unos y dicen ‘¿por qué es que es famosa?’, porque esos son para lo que alcanza", apuntó.

Luego de la difusión de las palabras de Correa, Yaya Muñoz arremetió contra la modelo trans con el mensaje: “Como dijo Carla Giraldo, si no tengo nada bueno que decir... Mentiras, yo sí voy a dar mi humilde opinión”. Posteriormente, en el pódcast, amplió su punto de vista.

PUBLICIDAD

Las palabras de Yaya llegaron a Samantha, que le replicó sin miramientos: “Amiga, eres la menos indicada para decir que si no tengo nada bueno que decir, no lo digo, porque literal vives de hablar mierda de las personas, entonces no seas morronga”.

No pasó mucho tiempo para que Yaya expresara su punto en el espacio digital: “Yo creo que ella malinterpretó mi comentario. Sin embargo, yo creo que la morronga es una palabra que no va conmigo, porque cuando yo comento algo, yo lo sostengo. La morronga fue otra que eliminó el comentario y aquí fue donde comenzó todo. Ella dice que no iría a La casa de los famosos y entiendo lo que quiere decir, porque en otros programas se paga en euros o en dólares, Pero, Samantha, una cosa es tener seguidores y otra cosa es ser famosa, para que tengas el título de famosa, te falta mucho, hay niveles y hay que irlos escalando”, dijo Yaya.

PUBLICIDAD