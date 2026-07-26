Colombia

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Después de más de un año de seguimiento, las autoridades hicieron efectiva la captura de Jefry Estiven Corredor, en el sector El Pórtico, en Florencia

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En un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía fue capturado alias Marlon Díaz, presunto hombre de confianza de alias Calarcá Córdoba - crédito Ejército Nacional
En un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía fue capturado alias Marlon Díaz, presunto hombre de confianza de alias Calarcá Córdoba - crédito Ejército Nacional

En un operativo militar desarrollado en Florencia (Caquetá), las autoridades capturaron a Jefry Estiven Corredor Quiroga, conocido en el mundo delictivo como alias Marlon Díaz. Él es señalado por las autoridades de ser el tercer cabecilla de finanzas de la estructura Rodrigo Cadete, facción del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc que lidera “Calarcá”.

La detención se concretó en el sector El Pórtico gracias a una labor de seguimiento e inteligencia militar que se extendió durante 13 meses, pues las unidades del Ejército y la Policía hicieron efectiva la orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión.

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De acuerdo con las investigaciones oficiales y que fueron divulgadas por varios medios de comunicación, se ubicó a alias Marlon Díaz como un hombre de entera confianza de alias Calarcá Córdoba dentro de la organización armada. Por esa cercanía, el capturado fue asignado a la jefatura de la comisión Jhoni Guevara, grupo encargado de recolectar el dinero de las actividades ilegales en varios municipios de Caquetá y Huila.

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