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Greeicy se defendió de señalamientos por sus bailes con otros hombres: “Veo la danza de una manera muy distinta”

Durante una reciente entrevista, la caleña se defendió de los señalamientos recibidos, acusándola de no respetar a su pareja, Mike Bahía

La caleña, durante una entrevista, salió al paso de sus detractores en redes sociales, quienes consideran que le falta el respeto a Mike Bahía - crédito MTV

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Greeicy repasó en el pódcast Besties con MTV los momentos que definieron su carrera y su vida: desde el rechazo en el Factor X que estuvo a punto de frenarla para siempre, hasta la noche en que conoció a Mike Bahía y decidió, con 19 años, apostarlo todo por él.

La caleña, actualmente inmersa en la promoción de su más reciente álbum Candela, ha lidiado por igual con admiradores y con detractores en redes sociales. Uno de los señalamientos más recurrentes se relaciona con su estilo de baile en el escenario o en las piezas que ella misma ha compartido en redes sociales.

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No son pocas las veces en que los usuarios en la red han considerado estos movimientos como “inapropiados” o “demasiado pegados” junto a sus bailarines o con colegas de la industria como Beéle, cuando ambos artistas coincidieron en el Festival La Solar de 2025.

Greeicy Rendón prendió las alarmas acerca de un posible nuevo romance con Beéle y prendió las alarmas sobre el presunto fin de su relación con Mike Bahía - crédito @lamusica.pe/TikTok

En el pódcast, la cantante se defendió de este tipo de señalamientos reiterando su libertad de bailar y disfrutar de la música sin importar si está en una relación o si es madre, como se le suele apuntar.

“A mí me funan un montón porque yo bailo con todo el mundo. Si a mí me ponen una canción y yo conecté, te miré a los ojos, conectamos a través del baile, ráquete, bailo con vos”, explicó. Para ella, el problema no está en el baile sino en quien lo mira: “La gente cree que uno solo baila con la pareja, o si sos casado no deberías bailar con nadie más”.

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La artista fue tajante al separar el movimiento del deseo. “No tiene nada que ver con que me guste la persona”, aclaró. Y remató con una definición que, para ella, lo resume todo: “Bailar es una delicia”.

Greeicy defendió su libertad para bailar y disfrutar de la música sin que su relación de pareja o su maternidad condicionen su comportamiento - crédito @greeicy/Instagram
Greeicy defendió su libertad para bailar y disfrutar de la música sin que su relación de pareja o su maternidad condicionen su comportamiento - crédito @greeicy/Instagram

Su visión de la danza va más allá del entretenimiento. “Bailar es conectar con una canción, es divertirse, es disfrutar de la magia que tiene moverse y dejarte llevar”, sostuvo. “Veo la danza de una manera muy distinta”.

Greeicy y su experiencia lidiando con las cámaras desde la adolescencia

La cantante afirmó que para ella el baile no implica deseo y sostuvo que el problema está en la mirada de quienes reducen la danza a la pareja - crédito @greeicy/Instagram
La artista recordó que crecer frente a las cámaras desde la adolescencia y fuera de la capital implicó desafíos, aunque dijo que pudo disfrutar esa experiencia - crédito @greeicy/Instagram

Crecer frente a las cámaras, en medio de una industria que no conocía y desde una ciudad que no era la capital, más allá de que pudo ser una experiencia demoledora, la artista aseguró que supo disfrutarlo más allá de los desafíos inevitables.

“La vida conmigo ha sido tan bonita. No porque no haya tenido pruebas o porque no pase por retos o porque el camino a veces no se ponga difícil, porque eso al final es natural en cualquier camino”, reflexionó. La clave, dice, estuvo en una frase que escuchó siendo adolescente y que nunca soltó.

Durante uno de sus primeros castings para televisión cuando incursionó como actriz, el director que la entrevistó le preguntó si sabía qué significaba su nombre. Ella no lo sabía. “Me dijo: ‘Greeicy significa la gracia de Dios’”. Tenía 15 o 16 años. “Yo no sé por qué ese día agarré eso y me fui con eso por la vida”, señaló.

La cantante atribuyó su fortaleza ante puertas cerradas y oportunidades perdidas a su formación familiar, a su personalidad y al aprendizaje de que ningún proyecto se construye en soledad - crédito Berenice Bautista/AP
La cantante atribuyó su fortaleza ante puertas cerradas y oportunidades perdidas a su formación familiar, a su personalidad y al aprendizaje de que ningún proyecto se construye en soledad - crédito Berenice Bautista/AP

Desde entonces, las puertas cerradas y las oportunidades perdidas no la detuvieron. “Muchas puertas he tocado y no se han abierto. Muchas veces se han cerrado oportunidades, pasa de todo”. Pero su lectura de esos tropiezos nunca fue la del fracaso. “Si aquí no fue, bueno, ¿no? Entonces vamos por acá”.

Atribuye esa fortaleza a una mezcla de factores. “No sé si es un tema emocional o si es un tema de personalidad o si es un tema de los valores que me dieron en mi familia”. Lo que sí tuvo claro, según expresó, es que ningún logro se construye en soledad. “El camino de cualquier proyecto, de cualquier artista, de cualquier empresa grande, no lo hace una sola persona. Lo hacen todos los que se acercan, todos los que llegan a sumar su conocimiento”.

La lección que extrae de esos años es una sola: “Somos más capaces de lo que creemos. Uno se da mucho palo y uno siempre que ve algo tan lejano dice: ‘Yo no soy capaz’, cuando tomas el riesgo es como que decís: ‘Ah, sí era’”, puntualizó.

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