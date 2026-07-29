Plinio Apuleyo Mendoza: así reaccionaron las redes sociales tras el fallecimiento del escritor

Plinio Apuleyo Mendoza falleció el 28 de julio a los 94 años, y la política colombiana se volcó a recordarlo en redes sociales - crédito Colprensa

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El fallecimiento de Plinio Apuleyo Mendoza, uno de los grandes referentes de la literatura y el periodismo colombiano, provocó distintas reacciones por parte de figuras públicas, periodistas y agrupaciones políticas.

La noticia, confirmada en la tarde del 28 de julio de 2026, generó mensajes de reconocimiento a su legado y de solidaridad hacia la familia de una pluma que labró su camino en la sociedad colombiana gracias a su agudeza y capacidad narrativa.

En el proceso dejó producciones como El olor de la guayaba, su recopilación de conversaciones con su amigo Gabriel García Márquez que se consideran entre las entrevistas más profundas que dio en vida el Nobel de Literatura de 1982; o trabajos destacados desde la ficción como El desertor o Años de Fuga.

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Uno de los primeros en reaccionar a su deceso fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta de X. “Murió Plinio Apuleyo Mendoza, un ser excepcional, el periodista, el escritor, el humanista, el liberal, el crítico, el soldado de la democracia, el defensor de los soldados. Soy deudor de su apoyo de tantas horas. Patricia, hermanas, familia estimada, siempre gracias”, escribió.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo entre los primeros en pronunicarse tras conocerse la noticia del deceso de Plinio Apuleyo Mendoza - crédito @AlvaroUribeVel/X

El también expresidente Iván Duque se sumó a las condolencias y despidió a Mendoza con un mensaje en el que lo calificó como “un gran colombiano, un maestro de la palabra y un defensor incansable de la libertad”. Duque resaltó: “Su legado literario, periodístico e intelectual seguirá inspirando a quienes creemos en la democracia y en el poder de las ideas. A su familia y amigos les envío un abrazo solidario”.

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Iván Duque dedicó unas palabras a Plinio Apuleyo Mendoza - crédito @IvanDuque/X

María Fernanda Cabal también compartió su particular reconocimiento a Mendoza. "Un hombre de un valor civil como pocos, gran escritor y periodista. A su familia nuestro mensaje de solidaridad. QEPD”, escribió.

Maria Fernanda Cabal se sumó a las condolencias - crédito @MariaFdaCabal/X

Las instituciones tampoco faltaron a los reconocimientos para Mendoza. La Secretaría de Cultura de Bogotá lamentó la pérdida del escritor y periodista, a quien describió como “uno de los escritores más prolijos del último siglo” y allegado a Gabriel García Márquez. El organismo destacó que “abarcó múltiples géneros que van desde el cuento hasta la novela y el reportaje”, subrayando su influencia como referente para nuevas generaciones.

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La Secretaría de Cultura homenajeó a Plinio Apuleyo Mendoza - crédito @CulturaenBta/X

El procurador Gregorio Eljach Pacheco expresó sus respetos a través de la cuenta oficial de la Procuraduría General de la Nación, señalando que Mendoza “siempre será recordado por su aporte a la literatura y al periodismo colombiano”, y transmitió la solidaridad institucional a su familia y allegados.

Gregorio Eljach mostró sus condolencias por el deceso de Mendoza - crédito @PGN_COL/X

La cuenta oficial del partido Centro Democrático también hizo su pronunciamiento, definiendo a Mendoza como uno de los “principales intelectuales de la democracia colombiana”, resaltando que “su pluma estuvo al frente de grandes obras literarias, pero también al servicio y la defensa de las instituciones en Colombia”.

El partido Centro Democrático dedicó un mensaje en sus cuentas oficiales dedicado a Plinio Apuleyo Mendoza - crédito @CeDemocratico/X

En una línea similar se pronunció el periodista Gustavo Gómez Córdoba, que destacó la preocupación permanente de Mendoza por el devenir institucional del país: “Gran escritor y periodista, y eterno preocupado por el futuro de las instituciones y la democracia. A su familia, todo mi cariño”, escribió el periodista.

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En el ámbito periodístico también se pronunció Gina Montaner, hija de Carlos Montaner, coautor junto a este de Manual del perfecto idiota latinoamericano. “Lo recordamos con mucho afecto: Murió Plinio Apuleyo Mendoza, reconocido escritor y periodista colombiano a sus 94 años”, manifestó.

Gina Montaner, hija de Carlos Montaner, recordó a Plinio Apuleyo Mendoza - crédito @Ginamontaner/X

Las reacciones recogidas muestran la transversalidad del reconocimiento hacia Plinio Apuleyo Mendoza, tanto en el periodismo como en la política y la cultura. Su trayectoria literaria y su labor en defensa de la democracia y las letras colombianas dejaron una huella profunda en la sociedad nacional y en la manera en que esta se ha relacionado con el ejercicio político.

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