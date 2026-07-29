Atlético Nacional no cierra el libro de fichajes: estos serían sus próximos refuerzos

Atlético Nacional, por el momento, solo anunció la contratación de Franco Armani para la nómina del segundo semestre de 2026 - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

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El mercado de fichajes en el fútbol colombiano sigue abierto, aunque ahora los clubes no pueden inscribir futbolistas de otros clubes de la Liga BetPlay, pues casi todos fueron presentados por sus clubes, así que aparece la opción de mirar alternativas en el exterior.

Atlético Nacional miraría sus próximos refuerzos fuera de Colombia, con tres negociaciones en marcha que avanzarían para llegar a un acuerdo en los próximos días y unirse a Franco Armani, la única contratación hasta el momento, además de aquellos hombres que volvieron de sus préstamos.

Cabe recordar que el verde tampoco debutó en la primera jornada de la Liga BetPlay contra Boyacá Chicó, en Tunja, debido a las elecciones atípicas para alcalde en la ciudad, por lo que el compromiso quedó aplazado hasta nueva orden.

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Los posibles refuerzos del verde

Atlético Nacional alista refuerzos para el segundo semestre: el club tendría prácticamente acordadas las llegadas del defensor Andrés Reyes y del mediocampista Elías Cabrera, según El Colombiano.

Reyes volvería a Atlético Nacional después de formarse en el club y salir en busca de experiencia internacional. El zaguero tiene 26 años y regresa tras su paso por el exterior y por selecciones juveniles de Colombia.

Andrés Reyes hizo casi toda su carrera en Estados Unidos y ahora es opción para Atlético Nacional - crédito Scott Kinser/Imagn Images

Integró la selección que ganó la medalla de oro en la edición 23 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. También fue convocado en 2019 para el Campeonato Sudamericano Sub-20 y luego hizo parte del plantel que disputó el Mundial de la categoría en Polonia.

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Tras su salida de Nacional, Reyes pasó por Inter Miami, New York Red Bulls y San Diego FC, todos son conjuntos de la MLS de Estados Unidos. Su posible incorporación apunta a darle al equipo más solidez, competencia interna y variantes en defensa.

Por su parte, Elías Cabrera se presenta como la otra apuesta inmediata del club en este mercado. El mediocampista argentino tiene 23 años y cuenta con el aval del cuerpo técnico de Lucas González.

Elías Cabrera, jugador de Tigre, sería otro de los posibles refuerzos de Atlético Nacional - crédito Club Atlético Tigre

El vínculo previo entre jugador y entrenador aparece como un factor de peso en la negociación. Cabrera estuvo bajo las órdenes de González en Central Córdoba, una circunstancia que habría influido en su posible llegada a Medellín.

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El jugador pertenece a Vélez Sarsfield y se destaca por su técnica, el regate, la generación de juego ofensivo y el remate de media distancia. Ese perfil encaja con la búsqueda de más creatividad y alternativas en la zona de elaboración.

El extremo pendiente en el cierre del mercado

Con Reyes y Cabrera cerca, la planificación del club entra en su tramo final. Después de esas dos operaciones, a Nacional solo le restaría incorporar un extremo, otra necesidad enorme para un equipo que quiere enfocarse en ser rápido e intenso.

En ese frente aparece Poveda como el nombre que toma fuerza. El atacante, nacido en Londres y de ascendencia colombiana, dejó buenas sensaciones con Internacional de Bogotá por su desequilibrio, velocidad y capacidad para jugar por ambas bandas.

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Ian Poveda seguiría en el fútbol colombiano por la oferta de Atlético Nacional - crédito @PSierraR/X

El colombiano pasó por academias de Chelsea, Arsenal y Manchester City, además de sus etapas en Leeds United, Blackburn Rovers, Blackpool y Sunderland. El fichaje aún está en charlas por parte de Nacional y no tuvo una buena presentación en el Internacional de Bogotá.

Si esas gestiones se concretan, Nacional afrontará el segundo semestre con dos piezas encaminadas para la defensa y el mediocampo. El club aún debe definir la llegada de un extremo para completar los ajustes previstos en la plantilla.

Por lo pronto, el verde se enfoca en el inicio de la Liga BetPlay ante Jaguares, el domingo 2 de agosto, y en los octavos de Copa Colombia ante Deportivo Cali, luego de eliminar a Tigres en El Campín por la primera ronda.

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