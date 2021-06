Unisex y ligado a la sensibilidad y la espiritualidad, la raíz del nombre del hijo de J Balvin y Valentina Ferrer

El intérprete de ‘Mi gente’ y la hermosa modelo argentina hicieron público el embarazo en el aniversario de la revista Vogue en su edición para México el pasado abril del año en curso. En su momento, la pareja del reguetonero sorprendió con una imagen en su cuenta de Instagram de la portada del magazín donde se le veía su vientre ya pronunciado, mostrando el avanzado estado de gestación.

“Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear”, expresó.

Como lo habría mencionado Karol G en su momento a través de una publicación en sus redes sociales, días después del anuncio de la llegada del primogénito del paisa junto a Ferrer, el hijo de la pareja se llamaría Río. La noticia dada por la ‘Bichota’ solamente confirmó la información que ya habría dado el padre del artista.

Tomada de Instagram @valentinaferrer

El niño que vendría al mundo con dos nacionalidades, dado que su padre es colombiano y su madre argentina, tendría una tercera, si llegado el caso, deciden dar a luz en otro país, ya que ambas personalidades de la farándula se mueven entre los Estados Unidos y su tierra natal por cuenta de los compromisos laborales que tengan.

Para el portal ‘Bekia Padres’, el nombre del hijo del artista urbano es de carácter unisex por lo que puede ser asignado a niño o niña, sin distinción. Este sería de origen Bretón o que hacen referencia en la actualidad originarios a la zona de la Bretaña Francesa.

Las características con las que definen a las personas registradas bajo este nombre, según el portal web mencionado, son aquellas que explotan su vertiente más sensible y cariñosa, siendo consideradas unas personas románticas y detallistas. Esto hace que también sean unas personas muy generosas, ya que busca siempre el bienestar de la gente de su alrededor, lo que vendría siendo de gran importancia para el artista.

Tomado de Instagram @valentinaferrer

Es de recordar que, la primera vez que se habló del embarazo de la modelo fue en noviembre de 2020 cuando el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ compartió la noticia. Sin embargo, un mes después el intérprete de ‘Tu veneno’ fue interrogado al respecto por la revista Semana y dijo que la información no era correcta. “No es verdad, pero me gustaría. Es uno de mis grandes sueños”.

Empero, sus palabras no acallaron los rumores que siguieron tomando fuerza durante los meses posteriores. Recientemente, la madre de J Balvin - Alba Mery Balvin – dijo en entrevista con ‘Lo Sé Todo’ que está muy contenta de que la argentina sea la madre de su nieto.

“Estamos muy felices de la madre que va a tener Río. Él va a tener una mamá y un papá de verdad. Yo creo que esa decisión de tener un hijo se siente en el alma, te lo pide el alma y te lo respalda el cuerpo”, expresó en primer lugar.

Alba Mery también resaltó que su nieto llegará en un gran momento. “Ellos habían planeado tener un hijo y creo que llego en el mejor momento, en el que solo agradecemos las bendiciones recibidas, el apoyo que ha tenido José”.

