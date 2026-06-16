Colombia

Exmagistrado Manuel José Cepeda propone endurecer requisitos para convocar una constituyente y defiende la Constitución de 1991

El jurista sostiene que los mecanismos actuales pueden facilitar cambios impulsados por intereses de gobierno y señala diferencias históricas entre el contexto de la carta magna y las iniciativas recientes de reforma

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Manuel José Cepeda cuestionó las iniciativas para convocar una constituyente y pidió mayores consensos para cualquier reforma constitucional. - crédito uniandes
Manuel José Cepeda cuestionó las iniciativas para convocar una constituyente y pidió mayores consensos para cualquier reforma constitucional. - crédito uniandes

El expresidente de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda expresó sus reparos frente a las iniciativas que han promovido una eventual asamblea constituyente y propuso modificar la Constitución para elevar los requisitos necesarios para su convocatoria.

En una entrevista con El Tiempo, el exmagistrado sostuvo que el contexto actual es diferente al que dio origen a la Constitución Política de 1991 y aseguró que no comparte los argumentos que han planteado algunos sectores sobre la existencia de un bloqueo institucional que justifique una nueva constituyente.

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Diferencias con el proceso constituyente de 1991

Cepeda recordó que la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la actual Carta Política surgió en un momento de crisis nacional marcado por el narcoterrorismo y por la necesidad de reformar múltiples instituciones.

Cuando se convocó a la constituyente que redactó la Constitución del 91, el país estaba amenazado por el narcoterrorismo. Había un clamor nacional para modificar muchas instituciones”, afirmó.

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Según explicó, la situación actual es distinta porque, en su opinión, durante el actual gobierno sí se han aprobado reformas constitucionales y leyes impulsadas por el Ejecutivo.

Aquí no ha habido bloqueo, es una disculpa para acabar con la Constitución del 91 en materia de frenos y contrapesos, que garantizan la independencia de la justicia”, señaló.

La Constitución de 1991 fue citada por Cepeda como un proceso construido mediante acuerdos amplios entre distintos sectores del país. - crédito EFE
La Constitución de 1991 fue citada por Cepeda como un proceso construido mediante acuerdos amplios entre distintos sectores del país. - crédito EFE

Cuestionamientos al proyecto de constituyente

Durante la entrevista, Cepeda se refirió a algunos aspectos del proyecto de ley que ha circulado para convocar una asamblea constituyente.

El exmagistrado sostuvo que la Constitución establece que la ley de convocatoria debe definir expresamente el sistema electoral para elegir a los integrantes de la constituyente.

“La Constitución exige que para convocar una constituyente se diga expresamente en la ley cuál es el sistema electoral para elegir a los miembros de la constituyente”, indicó.

En ese sentido, aseguró que el proyecto conocido hasta ahora no cumpliría con ese requisito.

Se insinúa que es el Presidente, por decreto, el que va a fijar las reglas de elección de los constituyentes. O sea, iríamos a una constituyente de bolsillo, amarrada a lo que el Ejecutivo de turno quiera”, afirmó.

El comité promotor sigue vigente, según Cepeda

El exmagistrado también se refirió al comité encargado de promover la recolección de firmas para respaldar una eventual constituyente.

Aunque desde sectores cercanos al Gobierno se ha señalado que no se insistirá en la propuesta, Cepeda aseguró que el mecanismo continúa activo.

El presidente Petro no alcanzó; sin embargo, el comité de firmas sigue vivo”, dijo.

Asimismo, señaló que si realmente existe la intención de abandonar la iniciativa, debería producirse la disolución formal del comité promotor y desistir de la recolección de apoyos ciudadanos.

Si de verdad quieren desmontar esta constituyente, lo que tienen que hacer es disolver el comité promotor, desistir totalmente de la recolección de firmas y no entregarlas a la Registraduría”, manifestó.

Durante un acto oficial en Facatativá, el presidente Gustavo Petro propuso la compra de buses de Bogotá para financiar un nuevo tranvía que conecte ese municipio con el centro de la capital - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El presidente Gustavo Petro ha impulsado la discusión sobre una eventual asamblea constituyente durante su gobierno. - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Críticas a la representación por sectores sociales

Otro de los aspectos cuestionados por Cepeda es la posibilidad de que una eventual constituyente incluya mecanismos de representación para determinados sectores sociales.

Según explicó, el proyecto contemplaría espacios para comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, entre otros grupos.

Para el exmagistrado, una asamblea constituyente debe representar al conjunto de la ciudadanía.

“La soberanía popular no es divisible, no se puede partir, fraccionar”, afirmó.

Y agregó: “La constituyente debe representar al pueblo entero, no a sectores, fracciones del pueblo”.

La propuesta para modificar el artículo 376

Ante este escenario, Cepeda planteó reformar el artículo 376 de la Constitución, que regula la convocatoria de una asamblea constituyente.

Su propuesta consiste en exigir una mayoría más alta en el Congreso para aprobar la ley que convoque a una constituyente.

“Establecer que cualquier ley que convoque a una asamblea constituyente debe ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros de una y otra cámara”, explicó.

Además, propuso un umbral más exigente para las constituyentes con facultades amplias.

Y si esa constituyente es ilimitada, como esta que han estado proponiendo, la mayoría debe ser de las tres cuartas partes de los miembros de una y otra cámara”, señaló.

Con la reforma laboral en camino hacia el Senado, los defensores de los derechos laborales en el campo, como Mafe Carrascal, esperan que se reabran los debates sobre los artículos eliminados en la Cámara - crédito @MafeCarrascal/X
Cepeda propuso modificar el artículo 376 para elevar las mayorías requeridas para convocar una constituyente. - crédito @MafeCarrascal/X

Los controles institucionales

Cepeda también destacó que existen mecanismos de control previstos por la Constitución para revisar una eventual convocatoria.

La Constitución exige que vaya a la Corte Constitucional antes de que se vote. El pueblo no vota sino después de que la Corte Constitucional ha dicho que la ley es constitucional”, afirmó.

Finalmente, insistió en la necesidad de promover una reforma que fortalezca los requisitos para convocar una constituyente y aseguró que dicha iniciativa podría ser presentada por cualquier congresista.

“No es que la Constitución no pueda ser reformada. Claro que sí, pero respetando las reglas de juego, por consenso, sin que una facción le imponga a todo el pueblo la constitución de bolsillo que quieren para gobernar de manera autoritaria”, concluyó.

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