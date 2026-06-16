Colombia

Registraduría abrió capacitaciones gratuitas para la segunda vuelta presidencial 2026: cómo es el acceso y cuáles son los contenidos

La plataforma digital SICE reúne materiales organizados según cada rol del proceso electoral, con guías prácticas para jurados, electores, delegados y personal en el exterior

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Los ciudadanos que necesiten cambiar su puesto de votación tienen plazo hasta el 31 de marzo de 2026 para inscribir su cédula ante la Registraduría- crédito VisualesIA
Materiales formativos explican cómo se desarrolla la jornada electoral y el uso adecuado de los formularios en mesas de votación. - crédito VisualesIA

De acuerdo con RCN Radio, la Registraduría Nacional del Estado Civil puso a disposición de los actores del proceso electoral una serie de capacitaciones virtuales gratuitas para la segunda vuelta presidencial de Colombia 2026. Estas formaciones están dirigidas a ciudadanos electores, jurados de votación, delegados de puesto, funcionarios consulares, observadores y otros involucrados en la jornada electoral programada para el domingo 21 de junio.

La información oficial detalla que los contenidos buscan clarificar funciones y responsabilidades, así como actualizar los protocolos de la jornada.

Contexto de la segunda vuelta y alcance de las capacitaciones

El proceso electoral de segunda vuelta enfrenta a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como candidatos a la presidencia para el periodo 2026-2030. De acuerdo con la Registraduría, los puestos de votación serán los mismos que se emplearon en la primera vuelta, al igual que los jurados designados. La institución remarcó que las capacitaciones resultan pertinentes para quienes participarán en el desarrollo del evento electoral, tanto en territorio nacional como en el exterior.

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La oferta de formación incluye a:

  • Ciudadanos electores: quienes ejercerán su derecho al voto el 21 de junio.
  • Jurados de votación: responsables de la supervisión, diligenciamiento de formularios y escrutinio durante la jornada.
  • Delegados de puesto: personas encargadas de la organización y supervisión de los lugares de votación.
  • Jurados en el exterior: ciudadanos que cumplirán funciones similares fuera del país.
  • Mesas de justicia y observadores: encargados de la vigilancia y la resolución de eventuales inconvenientes.
  • Funcionarios consulares: quienes administrarán el proceso en consulados y oficinas diplomáticas.
Ciudadanos pueden consultar guías actualizadas sobre las normas y recomendaciones para participar el 21 de junio en los comicios. - crédito captura de pantalla
Ciudadanos pueden consultar guías actualizadas sobre las normas y recomendaciones para participar el 21 de junio en los comicios. - crédito captura de pantalla

Plataforma SICE: acceso y navegación

La Registraduría habilitó el Sistema de Capacitación Electoral SICE, una plataforma virtual de acceso público. El enlace para ingresar es registraduria.gov.co. Los contenidos están organizados de acuerdo con los distintos roles en el proceso electoral y no requieren inscripción previa ni desplazamiento.

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La consulta de materiales es gratuita y puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta modalidad se implementa para facilitar el acceso a la información oficial y reducir el margen de error en la jornada electoral.

Contenidos para jurados de votación

Los materiales elaborados para los jurados de votación abarcan:

  • Cartilla de jurados de votación para la segunda vuelta presidencial 2026 con instrucciones detalladas sobre cada etapa del proceso.
  • Protocolos para el manejo de formularios E-11 y E-14, fundamentales para el registro de votantes y el escrutinio.
  • Procedimientos para la corrección de errores en el diligenciamiento de información.
  • Recomendaciones para agilizar la atención en las mesas de votación y organizar el flujo de ciudadanos.
  • Indicaciones para la atención a requerimientos y situaciones imprevistas.

Estos documentos tienen como propósito informar sobre los pasos a seguir y reducir riesgos de inconsistencias que puedan afectar la transparencia de los resultados.

Jurados de votación - Elecciones Colombia
La plataforma virtual detalla paso a paso los procedimientos que deben seguir los jurados durante el conteo y registro de votos. - crédito Visuales IA

Orientaciones para ciudadanos electores

El módulo para ciudadanos electores contiene:

  • Instrucciones paso a paso sobre cómo votar
  • Guía para marcar correctamente la tarjeta electoral
  • Recomendaciones para asistir al puesto de votación con los documentos requeridos
  • Información general sobre horarios, logística y normas de la jornada electoral

Estos contenidos permiten a los votantes anticipar el procedimiento, minimizar errores y ejercer su derecho de manera informada.

Capacitación para participantes en el exterior

Para los ciudadanos y funcionarios consulares que participarán fuera del país, la plataforma dispone de módulos específicos, entre los que se destacan:

  • Manejo de formularios E-10 y E-11 en el exterior
  • Protocolos para la organización de mesas en consulados
  • Funciones que deben cumplir los jurados en el extranjero
  • Orientaciones para la administración y cierre de la jornada electoral fuera de Colombia
El sistema SICE incluye módulos dirigidos a quienes ejercerán funciones en consulados y puestos de votación en el exterior. - crédito Registraduría Nacional
El sistema SICE incluye módulos dirigidos a quienes ejercerán funciones en consulados y puestos de votación en el exterior. - crédito Registraduría Nacional

Advertencia sobre fraudes y enlaces no oficiales

La Registraduría reportó la circulación de enlaces y publicaciones fraudulentas en redes sociales que prometen cambiar puestos de votación o consultar la designación de jurados. Estas publicaciones buscan obtener información personal de los usuarios y no cuentan con respaldo institucional.

La entidad aclaró que el Sistema SICE es la única plataforma oficial habilitada para capacitación e información sobre el proceso electoral de la segunda vuelta. Cualquier consulta sobre roles o puestos debe gestionarse exclusivamente a través de los canales oficiales de la Registraduría.

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