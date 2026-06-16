Gobierno suspende operaciones militares en Putumayo para facilitar concentración de disidencias de la Paz Total

Comandos de Frontera ejercen control sobre rutas de droga y laboratorios clandestinos - crédito X

El Gobierno nacional puso en marcha la primera zona de concentración de combatientes en el sur del país y ordenó una suspensión temporal de operaciones militares ofensivas para facilitar el traslado de integrantes de los Comandos de Frontera hacia una zona de ubicación en Putumayo. La decisión se produce a una semana de la segunda vuelta presidencial.

La medida quedó consignada en el Decreto 0603, firmado el 13 de junio por el presidente Gustavo Petro, y forma parte de los diálogos de paz que el Ejecutivo mantiene con la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), estructura integrada por disidencias que continúan negociando con el Gobierno.

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Aunque el mandatario presentó la iniciativa como la primera zona de concentración para la desmovilización de combatientes, el decreto establece técnicamente una Zona de Ubicación Temporal para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT-ZOCIUT) en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo. El objetivo es facilitar la transición gradual de los integrantes de esta estructura hacia la vida civil.

Firma de decreto de movilización - crédito archivo Sergio Acero

La zona servirá para recibir a miembros de los Comandos de Frontera-Ejército Bolivariano, pertenecientes a la CNEB, quienes iniciarán procesos de capacitación y reincorporación.

De acuerdo con el Gobierno, en este espacio también se impulsarán programas de transformación territorial y sustitución de economías ilegales.

El Gobierno suspendió temporalmente operaciones militares para permitir el traslado

Uno de los aspectos más relevantes del decreto es la orden de suspender las operaciones militares ofensivas y las acciones especiales de Policía dirigidas contra integrantes de esta estructura armada mientras se movilizan hacia la zona de ubicación.

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La medida estará vigente entre el 14 y el 19 de junio y se aplicará únicamente sobre rutas y puntos previamente acordados.

El decreto precisa que esta suspensión es temporal y focalizada y que las coordenadas y recorridos permanecerán bajo reserva.

Grupos armados ilegales - crédito Colprensa

El Ejecutivo aclaró que la decisión no implica la salida de la Fuerza Pública ni la pérdida del control institucional en la región.

Por el contrario, las autoridades seguirán ejerciendo sus competencias y las Fuerzas Militares mantendrán sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad y orden público.

Además, la norma establece la creación de un Mecanismo de Monitoreo y Verificación integrado por representantes del Gobierno, miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA).

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Este organismo tendrá la tarea de supervisar el funcionamiento de la zona y atender posibles controversias.

Petro relacionó la medida con la lucha contra el narcotráfico

Al anunciar la decisión, el presidente Gustavo Petro vinculó la creación de la zona con su estrategia de Paz Total y con las políticas de sustitución de cultivos ilícitos.

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“Acabamos de incautar 2,6 toneladas de cocaína en el mar y he firmado el decreto de la primera zona de concentración de combatientes para su desmovilización en el sur del país”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Petro sostuvo además que la reducción del narcotráfico no se consigue “con misiles contra el campesinado”, sino mediante la erradicación voluntaria de los cultivos de coca y el impulso de economías legales.

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La puesta en marcha de la zona de ubicación ocurre a siete días de la segunda vuelta presidencial y en medio de las negociaciones adelantadas con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una organización surgida tras divisiones de la denominada Segunda Marquetalia y que participa en la política de Paz Total promovida por el Gobierno.