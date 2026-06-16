Petro anuncia que buscará modificar la Ley 30 para garantizar educación superior gratuita para todos y anticipa nuevos aranceles

Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego | Crédito: Europa Press

El presidente Gustavo Petro anunció que propondrá modificar la Ley 30 de educación superior con el objetivo de convertir la gratuidad en las universidades públicas en un derecho para todos los ciudadanos, sin importar su nivel de ingresos. El mandatario aseguró que la iniciativa será uno de los temas centrales del próximo consejo de ministros televisado.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado afirmó que la gratuidad en la educación superior no debe estar focalizada y sostuvo que cualquier persona, independientemente de su condición económica, debe tener acceso gratuito al sistema público.

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“Mañana en el consejo de ministros televisado, hablaré sobre modificar la Ley 30 sobre la educación pública superior de tal manera que la gratuidad sea parte del derecho al saber”, escribió Petro.

El mandatario agregó que la política de acceso gratuito no debería limitarse únicamente a determinados sectores de la población.

“La gratuidad no se debe focalizar, toda persona independientemente de su condición económica, debe gozar de gratuidad en su educación”, señaló.

El presidente Gustavo Petro detalla en un tuit sus intenciones de modificar la Ley 30 para garantizar la gratuidad universal en la educación superior y establecer nuevos aranceles en defensa de la industria nacional. (Gustavo Petro vía X )

La propuesta supondría una modificación de la Ley 30 de 1992, norma que regula el sistema de educación superior en Colombia y que ha sido objeto de debates y reformas parciales durante las últimas décadas.

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Petro también anticipó medidas para proteger la industria nacional

Además del anuncio sobre educación superior, el presidente adelantó que durante el consejo de ministros abordará la política arancelaria que prepara el Gobierno.

Según explicó, las medidas no tienen como propósito responder a Estados Unidos, sino fortalecer sectores productivos colombianos.

“También hablaré sobre los nuevos aranceles que no están pensados en defendernos de EEUU, sino de ser inteligentes para que se proteja y desarrolle la industria nacional comenzando por el calzado y las confecciones”, afirmó el jefe de Estado.

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De acuerdo con el mandatario, la estrategia busca impulsar la producción nacional y brindar mayores herramientas de competitividad a industrias que históricamente han enfrentado la competencia de productos importados.

Sectores como el del calzado y las confecciones serían los primeros beneficiados con las nuevas medidas que estudia el Ejecutivo.

Los anuncios serán presentados en un consejo de ministros televisado

Petro indicó que ambos temas serán desarrollados en el consejo de ministros que será transmitido públicamente.

El Gobierno no ha entregado detalles sobre el alcance de la reforma a la Ley 30 ni sobre las tarifas arancelarias que se aplicarían a determinados productos.

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Petro en un consejo de ministros en la Casa de Nariño ​ - crédito Joel González/Presidencia

Sin embargo, el anuncio del presidente anticipa una nueva discusión sobre el modelo de financiamiento de la educación superior pública y sobre la política comercial del país.

La gratuidad universitaria ha sido uno de los principales ejes de la agenda educativa del actual Gobierno, mientras que la protección de la industria nacional forma parte de las estrategias que ha promovido la administración Petro para fortalecer la producción interna y reducir la dependencia de las importaciones.

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Los detalles de ambas iniciativas se conocerán durante la sesión del consejo de ministros prevista para este martes.