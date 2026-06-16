“Quieren un genocidio del pueblo colombiano”: Petro arremete contra Abelardo de la Espriella por comparación con la ofensiva de Israel en Gaza

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella - crédito Composición fotografica: infopresidencia/X; Abelardo de la Espriella/X

El presidente Gustavo Petro lanzó una dura crítica contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella después de que se viralizara un video del exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, en el que cuestiona unas declaraciones del aspirante sobre la ofensiva militar de Israel en Gaza. El mandatario aseguró que las palabras del abogado cordobés equivalen a plantear un “genocidio” en Colombia.

La polémica se originó a partir de una entrevista en la que De la Espriella afirmó que considera que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está haciendo “lo que tiene que hacer para defender a su pueblo” y añadió que actuaría de la misma manera para defender a Colombia en caso de llegar a la Presidencia.

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“Yo considero que el Estado de Israel, el presidente Netanyahu, el primer ministro, está haciendo lo que tiene que hacer para defender a su pueblo. Y es exactamente lo mismo que voy a hacer yo para defender a Colombia”, afirmó el candidato.

Las declaraciones fueron retomadas por Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian y exministro de Comercio, quien publicó un video en el que contrastó esa posición con las cifras sobre víctimas palestinas en Gaza y con antecedentes relacionados con el paramilitarismo en Colombia.

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Según Reyes, entre octubre de 2023 y febrero de 2026 la ofensiva israelí había dejado más de 71.000 palestinos muertos y más de 171.000 heridos, de acuerdo con cifras atribuidas a Unicef.

El exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, presenta un video de opinión donde analiza declaraciones del candidato presidencial De la Espriella en una entrevista. Reyes refuta las afirmaciones de De la Espriella sobre las acciones del gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel. Se mencionan datos de UNICEF sobre fallecidos, heridos y destrucción en Gaza. Reyes traza un paralelo con el conflicto paramilitar en Colombia, citando a Salvatore Mancuso y la Comisión de la Verdad. Es un formato de comentario político para redes sociales.

Luis Carlos Reyes cuestionó la comparación hecha por De la Espriella

En su video, el exfuncionario sostuvo que las afirmaciones del candidato presidencial no podían interpretarse como un simple desconocimiento sobre lo ocurrido en Gaza.

“Cuando un candidato presidencial nos promete esto en Colombia, no lo está haciendo por desconocimiento”, afirmó Reyes.

El exdirector de la Dian también recordó declaraciones pasadas de De la Espriella sobre el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y mencionó cifras de la Comisión de la Verdad sobre el impacto del paramilitarismo en Colombia.

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“Cuando una persona de estas nos dice que va a hacer en Colombia lo que está haciendo Benjamín Netanyahu, vote a conciencia, porque ya sabe lo que le están prometiendo”, señaló.

El pronunciamiento de Reyes fue compartido posteriormente por el presidente Gustavo Petro, quien elevó el tono de las críticas y aseguró que las palabras del candidato presidencial equivalen a una propuesta de exterminio.

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Petro afirma que las ideas de De la Espriella ponen en riesgo a millones de colombianos

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado reaccionó al video del exdirector de la Dian y vinculó las declaraciones de Abelardo de la Espriella con un eventual genocidio.

Petro crítica la posición de De la Espriella sobre conflicto de Israel en Gaza (Gustavo Petro en X)

“Hacer en Colombia lo que hicieron en Gaza dice Abelardo. Eso es hacer un genocidio”, escribió Petro.

El mandatario agregó que, a su juicio, millones de colombianos estarían en riesgo por las ideas expresadas por el candidato presidencial.

“Quieren un genocidio del pueblo colombiano y millones de personas que están en peligro por las ideas de Abelardo votan por él”, agregó el presidente.

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La controversia se produce a pocos días de la segunda vuelta presidencial y se suma a una campaña marcada por fuertes enfrentamientos entre los sectores que respaldan a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.