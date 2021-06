Video | Inconformes con las directivas, futbolistas de Tolima abandonaron el hotel de concentración a un día de la final

Abandonaron la concentración del Hotel F25 de Ibagué con los almuerzos servidos, sin dar declaraciones a la prensa y tomando taxis con rumbo desconocido, porque aparentemente no llegaron a un acuerdo con las directivas del club en materia de repartición de los premios en caso de quedar como ganadores de la Liga BetPlay I 2021 y gritar campeones de primera división por tercera vez.

Así lo dio a conocer Gol Caracol en la tarde de este miércoles 16 de junio tras publicar un testimonio de una fuente anónima en el que se evidenciarían diferencias entre las directivas y los deportistas por asuntos de carácter económico ante una eventual premiación. Así lo relata la fuente consultada por el programa deportivo:

Los jugadores no llegaron a un arreglo con Gabriel Camargo en el tema de los premios. Dice Camargo que no tiene taquillas, no hay entradas para el club y eso es lo que se esgrime