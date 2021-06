Melissa Martínez se mostró sin filtros con sus seguidores de Instagram y sorprendió con algunas declaraciones

La periodista colombiana, Melissa Martínez. Foto: Instagram @melissamartineza

Los famosos en Instagram son cada vez más interactúan con sus fanáticos gracias a las dinámicas de las redes sociales en las que se dedican a responder las dudas que tienen sobre ellos, su vida íntima, relaciones amorosas, consejos de belleza y cuidado del cuerpo e incluso sus proyectos laborales. Así lo dejó ver la presentadora de ESPN Melissa Martínez Artuz en su cuenta de Instagram.

Allí, la comunicadora aprovechó su relación con la gran audiencia que tiene en la red social para realizar un reto que circula entre algunos ‘youtubers’, en el cual cuentan las cosas más extrañas que pocos conocen. La actividad se llama ‘cosas RARAS que no sabe de mí’ atreviéndose a revelar algunas intimidades.

En el IGTV que compartió la periodista en su cuenta oficial de Instagram, mencionó entre otras curiosidades que le gusta comer papel y que le encanta ver clips de extracción de espinillas.

“Mientras me encontraba en la redacción de los noticieros donde trabajé, escribiendo una nota y de pronto me comía un pedazo”.

Melissa suele ser muy activa en sus redes sociales, publicando rutinas de ejercicios y aunque muchos la ven muy juiciosa y aplicada, varios se le dificultan como correr, saltar y nadar. Se declara negada para la natación.

“En el matrimonio de mis amigos Laura Tobón y Alvarito casi fallezco, nos fuimos a tomar una foto en un cenote con varias amigas y ellas pensaban que yo estaba jugando cuando me caí al agua y yo la verdad es que no tengo idea de nadar. Macri Vélez fue la única que se quedó para tratar de ayudarme a cruzar de una piedra a la salida del cenote”, puntualizó la comunicadora.

Fueron muchos los momentos que recordó Martínez sobre las curiosidades que ha vivido a lo largo de su vida y recordó uno en especial que la molestó mucho cuando trabajaba en RCN. Un hincha le dio una palmada en la cola y la imagen fue transmitida por el noticiero en un especial de diciembre.

Tomada de Instagram @melissamartineza

“Me molesté mucho cuando un 28 de diciembre, un día de inocentes, sacaron un video donde un hincha me golpeaba, me pegaba en la nalga, me pareció horrible”.

La periodista también recordó cuántas veces le han propuesto posar desnuda para ser portada de revistas para adultos.

“En cuatro oportunidades me han ofrecido ser portada de revista para adultos. Nunca acepté, así que esas fotos no están por ahí rodando”, aseguró Martínez en el video.

Tomada de Instagram @melissamartineza

Entre sus confesiones. también mencionó haber sufrido de sobrepeso.

“Me presenté en un reinado de la universidad y lo gané, mido 1.71, mi peso mínimo fue de 55 kg y el peso máximo ha sido de 100 kilos”.

Aseguró que es mala para recordar cuanta plata presta, a quién se la presta, muchos menos recuerda si le pagaron o no. Y si de números se trata, otra de las curiosidades que reveló son los 500 pares de aretes que posee y conoce cerca de 300 ciudades, entre viajes de trabajo y vacaciones.

Participó en un capítulo del programa ‘Ellos están aquí’, pero al final nunca salió al aire, confiesa no creer en los fantasmas porque tiene su propio ángel de la guarda, su abuelita María, que la cuida a quien le pide cuando tiene algo especial.

“Mi primer beso lo di a la salida de un cementerio, porque era como la parte oscura, iba caminando cuando se dio la ocasión”, contó entre risas.

