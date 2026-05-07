Gobernadora del Tolima rechazó cartel de las disidencias contra el Centro Democrático y Paloma Valencia: “Usurpación de autoridad”

El cartel se hizo viral y fue noticia en medios regionales del departamento el 6 de mayo de 2026 - créditos @gobertolima/IG | @AdrianaMatizTol/X

En la antesala de la primera vuelta de elecciones presidenciales (domingo 31 de mayo) se reportó la aparición de un panfleto subversivo que se encontró fijado en un puente situado en una vía a la altura del municipio de Planadas, en el departamento del Tolima.

Esto provocó la reacción vehemente por parte de la gobernadora Adriana Magali Matiz, debido a que varios de los señalados son miembros del Centro Democrático (CD), incluidos dos aspirantes a la Presidencia.

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El 6 de mayo de 2026 medios regionales reportaron que el cartel habría sido mandado a colocar por parte de hombres armados al servicio del frente Gerónimo Galeano del Bloque Central comandante Isaías Pardo, de las disidencias de la Farc (Estado Mayor Central), en cabeza de alias Iván Mordisco.

En la imagen se observan de izquierda a derecha los siguientes dirigentes políticos:

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Paloma Valencia (senadora y candidata la Presidencia).

Miguel Uribe Londoñ o (también aspirante, y que renunció al CD en medio de la contienda electoral).

María Fernanda Cabal (senadora y que también dejó el CD).

El expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Gabriel Vallejo (director del CD).

Andrés Guerra (senador).

Paola Holguín (senadora).

El panfleto viene acompañado de esta leyenda: “En este territorio no se permite el ingreso de políticos corruptos ni guerreristas”.

Por todo lo anterior, la gobernadora Matiz compartió a través de un mensaje desde su cuenta de X el mismo miércoles 6 de mayo de 2026 en el que compartió las directrices que ordenó a las Fuerzas Militares que hacen presencia en el departamento.

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La gobernadora dio la orden de retirar el panfleto e iniciar una investigación para dar con los responsables - crédito @AdrianaMatizTol/X

“Ningún criminal, ni ningún grupo de bandidos puede tratar de imponer reglas ni fingir de autoridad para decir quién puede o no puede transitar o hacer ejercicios democráticos en el Tolima”, inicia la respuesta de la mandataria a la acción subversiva.

Matiz, además de rechazar la acción, la calificó como una “burda usurpación de autoridad”. “He dado la instrucción para que ese panfleto amenazante sea retirado. En el Tolima la democracia se respeta y la libertad de elección también, cualquiera sean las preferencias de los ciudadanos”, concluyó la gobernadora, mientras se adelanta una investigación para dar con los responsables de sembrar temor en la población.

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Esa misma tarde, y por medio de otra publicación en X, desde la Quinta División del Ejército Nacional de Colombia señaló las conclusiones de una reunión con las altas dependencias del departamento para no tener afectaciones en medio de la recta final de la carrera electoral, cuya primera vuelta se celebrará el domingo 31 de mayo de 2026. En caso de haber segunda vuelta, los comicios se desarrollarán el domingo 21 de junio de 2026.

“Nos preparamos para garantizar la seguridad en el Tolima de cara a las elecciones presidenciales. En este contexto, la #SextaBrigada participó en la comisión convocada por @gobertolima para hacer seguimiento al proceso, con énfasis en el cubrimiento de los puestos de votación y la logística para llegar a los 47 municipios”, destacó el mensaje oficial por parte de la institución.

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El Ejército Nacional hizo parte de la reunión que convocó la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, luego de confirmarse la aparición del panfleto - crédito @Ejercito_Div5/X

Poco más de un mes atrás capturan a alias Granadillo, presunto cabecilla de disidencia de las Farc en Tolima

El 2 de marzo de 2026, las autoridades reportaron la captura de alias Granadillo, señalado como cabecilla de las redes de apoyo al terrorismo del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Comisión Gerónimo Galeano, Bloque Central Isaías Pardo, en el municipio de San Antonio, Tolima.

El operativo fue desarrollado por soldados del Gaula Militar Tolima de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con Gaula Élite Nacional N.º 2, la Fuerza Aeroespacial, la Sijín de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía.

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Alias Granadillo es identificado como la mano derecha de alias el Enfermero, principal cabecilla del Frente Gerónimo Galeano, y de alias Darwin, jefe de finanzas de la estructura. Según las investigaciones, el criminal habría participado en acciones terroristas contra la estación de Policía El Limón, en Chaparral, y sería el responsable de señalamientos a comerciantes, ganaderos y gremios productivos del sur del Tolima para extorsionarlos en nombre de la Comisión Gerónimo Galeano (la misma que aparece en el cartel subversivo).

El comunicado oficial reveló que alias Granadillo coordinaba actividades logísticas y criminales, como el suministro y almacenamiento de armas, municiones, explosivos e intendencia, distribución de panfletos de citación y extorsión, e inteligencia delictiva contra unidades de la Fuerza Pública presentes en la región.

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Además, se le atribuye la provisión de vehículos que facilitaban la movilidad de los cabecillas del grupo armado.

Alias Granadillo se movía por el sur del Tolima - crédito Ejército Nacional de Colombia

La operación incluyó diligencias de allanamiento, maniobras terrestres en zonas rurales y urbanas, y fue producto de un trabajo articulado entre varias fuerzas y organismos de inteligencia.

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Por todo lo anterior, “Granadillo” quedó a disposición de la Fiscalía 263 Especializada Gaula Decoc (Dirección Especial contra las Operaciones Criminales) por los delitos de extorsión y concierto para delinquir con fines de extorsión.

Al final, desde el Ejército hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa ante la línea gratuita 147 del Gaula Militar Tolima.