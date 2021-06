Continúan las malas noticias para James Rodríguez: su valor en el mercado disminuyó

James Rodríguez se desvalorizo 2 millones de euros, según Transfermarkt. Foto: Vía Pool REUTERS/Peter Byrne

James Rodríguez no está viviendo los mejores momentos de su carrera deportiva. Desde sus desconvocatoria a la selección Colombia para los juegos de las eliminatorias, las noticias para el talentoso volante creativo no han sido las mejores: fue descartado por Reinaldo Rueda para disputar la Copa América Brasil 2021, se le ha señalado por no apoyar al equipo, Carlo Ancelotti dejó el Everton y, ahora, se desvalorizó en el mercado.

La desvalorización de James Rodríguez en el portal especializado Transfermarkt tiene que ver con que no haya sido llamado al combinado tricolor para disputar el máximo certamen continental a nivel de selecciones, además de la eliminatorias. El pasado 18 de marzo, el zurdo que hoy milita en el Everton (Inglaterra) estaba avaluado en 30 millones de euros, y el 8 de junio, fecha en la que Colombia enfrentó a Argentina, el valor que figuraba en el sitio web cambió a 28 millones.

Quien fue el ’10′ de la selección, porque hoy quien porta la camisa con ese número es Edwin Cardona, cumplirá 30 años el próximo 12 de julio y tiene un valor por debajo que cuando militaba en el Mónaco, en el 2014. Ese año fue cuando jugó la Copa Mundial de Fútbol en Brasil, en la cual se consagró como goleador, y fue fichado por el Real Madrid.

En el 2015, jugando con el club más ganador de la Champions League, llegó a costar 80 millones de euros, rubro que se fue al piso tras la suplencia con Zinedine Zidane y que volvió a aumentar una vez fue fichado por el Bayern Múnich (Alemania), club que pretendía comprar su ficha, de no ser porque James manifestó su deseo de volver a España.

Imagen de archivo. Abril 3 de 2019 - James Rodríguez en el Bayern Múnich. REUTERS/Andreas Gebert

Para volver a valorizarse, James tendrá que esperar a comenzar una nueva temporada con el Everton en la Premier League, conjunto con el que tiene contrato hasta mediados de 2022; eso, por supuesto, si su decisión es seguir jugando con lo blues.

La incertidumbre de si James continuará en el Everton

La continuidad del volante cafetero con Everton es toda una incógnita. Si bien James ha asegurado que se siente a gusto en el equipo de Liverpool, el cual siempre le ha brindado su apoyo, lo cierto es que fichó por este debido a que Carlo Ancelotti estaba como director técnico. Y ahora que el estratega italiano regresó al Real Madrid para dirigirlo, la duda planteada es: ¿Volverá Rodríguez al equipo de la capital española?

“Lo diré con toda sinceridad que si Carlo no estuviera aquí, no habría venido. Lo diré con todo mi corazón, él fue una de las razones por las que vine”, fueron las palabras de James en algún momento en entrevista con la cadena ESPN.

Lo que se cree es que si James quiere volver al Real Madrid, si es que el club también lo quiere así, tendría que reducir su salario, como lo hizo Ancelotti. Se estima que el colombiano factura alrededor de 7,8 millones de euros anuales en Everton, rubro que la ‘Casa Blanca’ no pagaría: Carletto ganaba 8 millones de euros en el club de Liverpool y pasó a ganar 6 millones en el de Madrid.

“Me gustaría agradecer al Everton FC, a mis jugadores y a la afición por darme la oportunidad de gestionar este fantástico e histórico club. Decidí marcharme porque tengo un nuevo reto con un equipo que siempre estuvo en mi corazón, el Real Madrid”, fueron las palabras de despedida de Carlo Ancelotti hacia el equipo inglés.

SEGUIR LEYENDO: