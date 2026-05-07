Colombia

Actor colombiano que comenzó su carrera con Shakira ahora es conductor de Uber en Estados Unidos: la historia detrás de su nuevo comienzo

El colombiano explicó las razones que lo llevaron a dejar el país, cómo el trabajo en aplicaciones de transporte le ha otorgado mayor libertad y de qué forma mantiene activa su faceta creativa y familiar

Guardar
Google icon

El actor de fue a vivir a Estados Unidos desde hace 7 años y dejó un mensaje sobre su nueva actividad económica - crédito @pedritorendon/IG

La vida de Pedro Rendón, uno de los rostros conocidos de la televisión colombiana en los años 90 y comienzos de los 2000, ha dado un giro radical.

Quien fuera protagonista en producciones como El Oasis, Pobre Pablo y en el cine El Precio en 2018 —siendo esta la última aparición en la pantalla— reside hoy en Estados Unidos, donde se desempeña como conductor de Uber en Orlando, Florida.

PUBLICIDAD

Rendón, que migró hace siete años junto a su familia, ha relatado que la decisión de abandonar Colombia se debió a motivos personales y familiares, lo que lo llevó a buscar nuevas formas de estabilidad lejos del ambiente artístico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El actor colombiano no vio nada de malo en darle un giro a su vida en Orlando, Florida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante una entrevista con La Corona TV, el actor compartió que el trabajo de conductor le ha abierto nuevas oportunidades y le permite manejar su propio tiempo. “Administrar mi tiempo, conocer gente de otras culturas y brindar un servicio”, son aspectos que, según Rendón, valora de su actual rutina.

PUBLICIDAD

A pesar del cambio de rumbo, el actor no ha dejado de lado el arte, pues aún realiza actividades como teatro, fotografía y creación de contenido. Su testimonio ha provocado diversas reacciones en redes sociales, donde se resalta la dignidad de su nuevo empleo y la capacidad de adaptación en un entorno distinto.

Reflexiones de Pedro Rendón sobre Colombia y su carrera

En los trayectos con pasajeros, Rendón ha experimentado sentimientos encontrados al escuchar referencias a Colombia.

---
El actor se trasladó a Estados Unidos desde hace 7 años y no ha dejado de lado el mundo artístico del todo - crédito @pedritorendon/IG

Si bien muchos extranjeros mencionan figuras como Shakira o James Rodríguez, otros asocian al país con la figura de Pablo Escobar y las narconovelas, un tema que el actor confesó le causa dolor.

“En este cruce de palabras le preguntan de ‘¿de dónde usted? Colombia, wow. ¿Qué ciudad quieres conocer? Me dicen Medellín, Pablo Escobar, también me hablan de Shakira, Carlos Vives, James, Falcao, muchas cosas bonitas, pero cuando hablan de las narconovelas, con Escobar me duele el corazón, de verdad”, reconoció durante la conversación.

Además de su trabajo como conductor, el actor ha orientado su vida hacia el crecimiento personal y la espiritualidad, alejándose de la farándula tradicional. En redes sociales, ahora comparte reflexiones sobre la fe, la familia y el bienestar emocional.

---
Estuvo en 'El Oásis' junto a Shakira - crédito @pedritorendon/IG

Aunque su imagen sigue ligada a telenovelas que marcaron época, el actor ha decidido construir un camino centrado en la tranquilidad familiar y proyectos con mensajes positivos, manteniendo siempre el vínculo con el arte desde una perspectiva renovada.

Actor de ‘La reina del flow 3′ también hace Uber

El reciente video donde se observa a Jay Torres trabajando como conductor de una plataforma digital generó numerosos comentarios en redes sociales que cuestionaban su decisión de desempeñar ese oficio tras su participación en la tercera temporada de La reina del flow 3.

El actor de origen puertorriqueño, optó por responder directamente desde sus cuentas oficiales y aclarar la situación.

Torres afirmó de manera tajante que no siente vergüenza ni arrepentimiento por buscar alternativas laborales fuera de la industria artística. En su mensaje, enfatizó que los actores sí reciben una remuneración adecuada y que actualmente puede vivir de la música, aunque reconoció que el camino para los artistas independientes implica asumir personalmente los costos de marketing, campañas y producción musical.

El actor de 'La Reina del Flow' responde sin arrepentimientos a señalamientos por su trabajo fuera del arte - crédito @jaytorres.pr/ Instagram

Ante los comentarios que se burlaban de su empleo como conductor de Uber, el artista reafirmó: “Yo no me siento mal por comentarios como estos y yo sé que muchos como ustedes están pasando por lo mismo”. Además, detalló que ha desempeñado otros oficios, como archivar documentos, trabajar en barras o en un ancianato, y manifestó que no se arrepiente de ninguna de esas experiencias.

Explicó que ha rechazado oportunidades de “caminos rápidos” en la industria y que prefiere avanzar a su manera, sin ceder a las presiones externas ni a la expectativa de vivir solo de la imagen pública.

Google icon

Temas Relacionados

Pedro RendónActor colombianoConductor de UberColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro acusó a Alemania de retener piezas arqueológicas colombianas: “Eso es un robo”

El mandatario colombiano insiste en la necesidad de recuperar reliquias valiosas que, según sus palabras, fueron entregadas antes de la Primera Guerra Mundial

Gustavo Petro acusó a Alemania de retener piezas arqueológicas colombianas: “Eso es un robo”

Mafe Carrascal afirmó que el desalojo en un barrio de Bosa, en Bogotá, fue suspendido por la presión ejercida desde el Congreso

La representante a la Cámara anunció la radicación de un derecho de petición para conocer el plan de acción que garantice la permanencia de las familias afectadas en Bogotá

Mafe Carrascal afirmó que el desalojo en un barrio de Bosa, en Bogotá, fue suspendido por la presión ejercida desde el Congreso

Explosión de granada en Medellín, cerca al estadio Atanasio Girardot, dejó un policía y un ciudadano heridos: esto se sabe

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho violento fue provocado por un dispositivo lanzado hacia el establecimiento

Explosión de granada en Medellín, cerca al estadio Atanasio Girardot, dejó un policía y un ciudadano heridos: esto se sabe

Los contratos que el Gobierno ha adjudicado a la empresa familiar del tesorero de la constituyente promovida por Petro superan los $20.000 millones

La agrupación indígena dirigida por Gustavo Custodio Wouriyú Valbuena obtuvo convenios con entidades oficiales entre 2023 y 2026, mientras su hermano Armando Wouriyú Valbuena, vinculado a la constituyente, rechaza interferencias en los procesos de adjudicación de recursos

Los contratos que el Gobierno ha adjudicado a la empresa familiar del tesorero de la constituyente promovida por Petro superan los $20.000 millones

EN VIVO Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Los dos equipos se enfrentarán en Cartagena este jueves 7 de mayo de 2026 en el torneo continental, en un duelo que será decisivo para sus posiciones en el Grupo F

EN VIVO Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

ENTRETENIMIENTO

El actor Pedro Rendón ahora es conductor de Uber en Estados Unidos: la historia detrás de su nuevo comienzo

El actor Pedro Rendón ahora es conductor de Uber en Estados Unidos: la historia detrás de su nuevo comienzo

Recta final en ‘La casa de los famosos Colombia’: así quedó la placa de nominados en la semana número 17 en el programa

Shakira reveló el secreto detrás de su energía imparable en el escenario durante su gira mundial

Juanda Caribe y Mariana Zapata sacudieron ‘La casa de los famosos’ al hablar de una ruptura por cámaras: “Te quiero”

Ana Valencia, cantante del dúo Ana y Jaime, fue operada de urgencia: su familia pidió ayuda

Deportes

EN VIVO Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

EN VIVO Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Se registró fuerte pelea entre jugadores tras el empate de Santa Fe ante Corinthians en la Copa Libertadores

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

Tolima dio un paso enorme en la Copa Libertadores: goleó a Nacional de Uruguay por 3-0 en Ibagué

América de Cali enderezó el rumbo en la Copa Sudamericana venciendo con autoridad a Alianza Atlético