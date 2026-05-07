Actor colombiano que comenzó su carrera con Shakira ahora es conductor de Uber en Estados Unidos: la historia detrás de su nuevo comienzo

El actor de fue a vivir a Estados Unidos desde hace 7 años y dejó un mensaje sobre su nueva actividad económica - crédito @pedritorendon/IG

La vida de Pedro Rendón, uno de los rostros conocidos de la televisión colombiana en los años 90 y comienzos de los 2000, ha dado un giro radical.

Quien fuera protagonista en producciones como El Oasis, Pobre Pablo y en el cine El Precio en 2018 —siendo esta la última aparición en la pantalla— reside hoy en Estados Unidos, donde se desempeña como conductor de Uber en Orlando, Florida.

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Rendón, que migró hace siete años junto a su familia, ha relatado que la decisión de abandonar Colombia se debió a motivos personales y familiares, lo que lo llevó a buscar nuevas formas de estabilidad lejos del ambiente artístico.

El actor colombiano no vio nada de malo en darle un giro a su vida en Orlando, Florida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante una entrevista con La Corona TV, el actor compartió que el trabajo de conductor le ha abierto nuevas oportunidades y le permite manejar su propio tiempo. “Administrar mi tiempo, conocer gente de otras culturas y brindar un servicio”, son aspectos que, según Rendón, valora de su actual rutina.

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A pesar del cambio de rumbo, el actor no ha dejado de lado el arte, pues aún realiza actividades como teatro, fotografía y creación de contenido. Su testimonio ha provocado diversas reacciones en redes sociales, donde se resalta la dignidad de su nuevo empleo y la capacidad de adaptación en un entorno distinto.

Reflexiones de Pedro Rendón sobre Colombia y su carrera

En los trayectos con pasajeros, Rendón ha experimentado sentimientos encontrados al escuchar referencias a Colombia.

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El actor se trasladó a Estados Unidos desde hace 7 años y no ha dejado de lado el mundo artístico del todo - crédito @pedritorendon/IG

Si bien muchos extranjeros mencionan figuras como Shakira o James Rodríguez, otros asocian al país con la figura de Pablo Escobar y las narconovelas, un tema que el actor confesó le causa dolor.

“En este cruce de palabras le preguntan de ‘¿de dónde usted? Colombia, wow. ¿Qué ciudad quieres conocer? Me dicen Medellín, Pablo Escobar, también me hablan de Shakira, Carlos Vives, James, Falcao, muchas cosas bonitas, pero cuando hablan de las narconovelas, con Escobar me duele el corazón, de verdad”, reconoció durante la conversación.

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Además de su trabajo como conductor, el actor ha orientado su vida hacia el crecimiento personal y la espiritualidad, alejándose de la farándula tradicional. En redes sociales, ahora comparte reflexiones sobre la fe, la familia y el bienestar emocional.

Estuvo en 'El Oásis' junto a Shakira - crédito @pedritorendon/IG

Aunque su imagen sigue ligada a telenovelas que marcaron época, el actor ha decidido construir un camino centrado en la tranquilidad familiar y proyectos con mensajes positivos, manteniendo siempre el vínculo con el arte desde una perspectiva renovada.

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Actor de ‘La reina del flow 3′ también hace Uber

El reciente video donde se observa a Jay Torres trabajando como conductor de una plataforma digital generó numerosos comentarios en redes sociales que cuestionaban su decisión de desempeñar ese oficio tras su participación en la tercera temporada de La reina del flow 3.

El actor de origen puertorriqueño, optó por responder directamente desde sus cuentas oficiales y aclarar la situación.

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Torres afirmó de manera tajante que no siente vergüenza ni arrepentimiento por buscar alternativas laborales fuera de la industria artística. En su mensaje, enfatizó que los actores sí reciben una remuneración adecuada y que actualmente puede vivir de la música, aunque reconoció que el camino para los artistas independientes implica asumir personalmente los costos de marketing, campañas y producción musical.

El actor de 'La Reina del Flow' responde sin arrepentimientos a señalamientos por su trabajo fuera del arte - crédito @jaytorres.pr/ Instagram

Ante los comentarios que se burlaban de su empleo como conductor de Uber, el artista reafirmó: “Yo no me siento mal por comentarios como estos y yo sé que muchos como ustedes están pasando por lo mismo”. Además, detalló que ha desempeñado otros oficios, como archivar documentos, trabajar en barras o en un ancianato, y manifestó que no se arrepiente de ninguna de esas experiencias.

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Explicó que ha rechazado oportunidades de “caminos rápidos” en la industria y que prefiere avanzar a su manera, sin ceder a las presiones externas ni a la expectativa de vivir solo de la imagen pública.