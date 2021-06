“Da rabia salir de la selección, se me bajaron todos los ánimos, era un sueño”: Juan Ferney Otero

La lamentable noticia de la desvinculación de Juan Ferney Otero Tovar para participar de la Copa América Brasil 2021, desmotivó por completo al futbolista del Santos Laguna de México, de cara a lo que era su debut en el primer equipo nacional a cargo de Reinaldo Rueda.

De entrada por salida fue el llamado de la FCF a Otero, quien en diálogo con el programa Gol Caracol dio sus impresiones tras la noticia, que dejó a la selección Colombia con 27 jugadores disponibles para el torneo sudamericano.

Atendiendo el llamado desde el hotel de concentración en Barranquilla, donde permanece aislado en su habitación, dijo estar en perfecto estado de salud, pese a ser positivo. Así fue la reacción de Otero en entrevista con el programa deportivo de Caracol Televisión:

Tengo mucha rabia, porque es el sueño que uno tiene cuando niño de representar al país, cuando uno empieza lo único que quiere es ponerse la camiseta de la selección. Pero lastimosamente no se pudo, siempre seguiré trabajando por esto y esperaré una nueva oportunidad. Ahora con esta noticia se me bajaron los ánimos, pero seguiré trabajando y preparándome

Aseguró que el entrenador colombiano Reinaldo Rueda no se ha comunicado con él, pues está concentrado en el último entrenamiento antes de viajar a Brasil y tampoco ha dado información sobre un sustituto para él en la lista de 28 futbolistas.

Sin embargo, la reacción al enterarse fue muy triste y confesó que prefirió que su mamá se enterara vía telefónica de la novedad:

Mis hermanos fueron los primeros en enterarse. Les dije que se hicieran la prueba para que no estuvieran cerca de mi mamá, a ella no la quiero poner en riesgo. Afortunadamente, no viajé donde ella, porque o si no, los hubiera complicado. Justamente, iba a ir el jueves y ese mismo día recibí la llamada de la selección y tuve que irme para Barranquilla de inmediato. Uno de mis hermanos sí estuvo conmigo, entonces le dije que se la hiciera de una vez