Se registró fuerte pelea entre jugadores tras el empate de Santa Fe ante Corinthians en la Copa Libertadores

Imágenes televisivas mostraron la pelea entre jugadores de Santa Fe y Corinthians tras el final del partido por Copa Libertadores.-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El 6 de mayo de 2026, Independiente Santa Fe empató a un gol ante Corinthians de Brasil en el estadio El Campín de Bogotá por la fecha 4 de la Copa Libertadores de América, resultado que dejó al “León” muy comprometido para clasificar a los octavos de final del torneo continental.

El gol de Hugo Rodallega al minuto 59 desató la celebración entre los hinchas del equipo bogotano, que esperaban la primera victoria de la campaña.

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Pero un centro preciso de Matheuzinho a Gustavo Henrique en la última jugada permitió al Timão igualar el marcador y consolidarse como líder de su grupo. Al finalizar el encuentro, tras el pitazo final del partido por parte del peruano Kevin Ortega, los jugadores de Santa Fe se dirigieron al portero brasileño Hugo Souza para confrontarlo y reclamarle por su conducta durante el partido.

Al final del partido, los jugadores del "León" buscaron al portero brasileño Hugo Souza -crédito @SC_ESPN/X

Uno de los involucrados en la pelea fue el delantero argentino Nahuel Bustos, que salió a la carrera para reclamarle al portero brasileño.

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Después de que los compañeros de Souza e integrantes del Corinthians intentaron proteger al arquero, Emmanuel Olivera y Hugo Rodallega buscaron a Souza para reclamarle al portero.

Todo apuntaría a que la molestia de los jugadores de Santa Fe se derivó por las provocaciones que realizó el portero brasileño a los hinchas del cuadro “Cardenal” presentes en el estadio El Campín.

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Pese a los intentos de calmar la situación por parte de los integrantes del Corinthians, los gestos de burlas por parte de los futbolistas brasileños siguieron, provocando la furia de la afición que se ubicada en el sector occidental del estadio El Campín, y dónde se ve que comienzan a lanzar objetos al guardameta.

A la espera de una resolución por parte del Comité Disciplinario de la Conmebol, se espera que el cuadro Cardenal tenga una fuerte sanción que podría estar entre los 5.000 y 10.000 dólares

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Así fue el empate entre Santa Fe y Corinthians: el León se complicó en la Copa Libertadores

-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Un gol sobre el final del defensor brasileño Gustavo Henrique impidió que Independiente Santa Fe lograra su primer triunfo en la edición actual de la Copa Libertadores y consolidó al Corinthians como líder del Grupo E. El encuentro, disputado este miércoles en el estadio El Campín de Bogotá, terminó 1-1 y deja al club paulista con 10 puntos y con claras aspiraciones de clasificar a los octavos de final.

La igualdad agónica llegó en el minuto 92 y revirtió la que parecía una jornada histórica para Santa Fe, que se había adelantado con un gol de Hugo Rodallega. El delantero colombiano, de 40 años, definió en un mano a mano tras un pase filtrado de Jáder Obrián, aunque la jugada permaneció bajo revisión del VAR durante varios minutos antes de ser convalidada.

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La necesidad de sumar una victoria era crítica para Santa Fe, que desde el inicio intentó imponer condiciones. La primera ocasión de peligro llegó apenas al minuto dos, cuando el argentino Nahuel Bustos exigió al arquero visitante Hugo Souza con un remate de larga distancia.

La respuesta del equipo brasileño se produjo al 15, a través de un cabezazo de Raniele, que obligó a intervenir a Andrés Mosquera Marmolejo. Ambos equipos mostraron cierta irregularidad durante el transcurso de la primera etapa, sin lograr profundidad sostenida en sus ataques. Las aproximaciones más destacables se dieron en jugadas aisladas, como un remate alto de Rodallega antes del descanso.

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La segunda mitad vio un repunte del conjunto bogotano, que buscó con insistencia el gol. Rodallega volvió a tener una oportunidad dentro del área, pero Souza desvió el remate. El gol finalmente llegó al minuto 60, tras la intervención de Jáder Obrián. La revisión del VAR generó suspenso, pero la afición local celebró tanto la anotación como la confirmación de su validez.

A partir del gol, el control del partido permaneció mayormente en manos de Santa Fe. Las figuras ofensivas del Corinthians, como Jesse Lingard, Breno Bidon y el goleador Yuri Alberto, tuvieron poco peso en el desarrollo del partido. Los relevos, incluido el peruano André Carrillo, tampoco alteraron la dinámica. Sin embargo, los últimos minutos demostraron la capacidad de recuperación del cuadro brasileño: en tiempo de adición, Matheuzinho envió un centro desde la banda, y Gustavo Henrique, ya incorporado al ataque, selló el empate con un cabezazo preciso.

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El final del partido no solo estuvo marcado por el empate inesperado. Tras el silbatazo, se produjo una pelea entre futbolistas y miembros de ambos banquillos en el área de Corinthians. El incidente involucró empujones e intercambios físicos, aunque no tuvo consecuencias graves.

En la próxima fecha del Grupo E, Santa Fe recibirá al Platense el 19 de mayo de 2026, mientras que Corinthians visitará a Peñarol el 21 de mayo. El empate en Bogotá obliga al conjunto colombiano a buscar una victoria urgente para mantener vivas sus opciones de avanzar en la Libertadores. Entretanto, el equipo brasileño confirmó su liderazgo y robustece sus perspectivas de clasificación a los octavos de final.

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Así quedó la tabla de posiciones del grupo E, a la espera de lo que pase en el partido entre Platense y Peñarol en Buenos Aires, y que se jugará el 7 de mayo de 2026:

Corinthians (Brasil): 10 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Platense (Argentina): 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Santa Fe (Colombia): 2 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Peñarol (Uruguay): 1 punto - 3 partidos jugados (diferencfia de gol de -3)