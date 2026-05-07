A la seguridad en el partido entre Junior y Cerro Porteño en Cartagena le van a poner infantes de marina, tras la muerte de un hincha en el encuentro anterior

Infantería de Marina anunció que estará presente en el partido del Junior para evitar hechos violentos - créditos Armada/Copa Libertadores

En respuesta a los episodios de violencia asociados con partidos de fútbol por competencia internacional, el Distrito de Cartagena acordó el despliegue de fuerzas del Batallón No. 12 de Infantería de Marina para garantizar la seguridad en el encuentro entre el Atlético Junior y Cerro Porteño, que se disputará el jueves 7 de mayo de 2026, a las 9:00 p. m., en el estadio Jaime Morón León.

Esta determinación, producto de la concertación con el comandante de la Fuerza Naval del Caribe, el vicealmirante Carlos Hernando Oramas, convierte el escenario deportivo en un área bajo vigilancia militar reforzada, señalando la prioridad institucional de prevenir nuevos desbordamientos de orden público asociados al fútbol, según informó la administración distrital.

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En el anterior partido internacional celebrado en la capital del departamento de Bolívar, facciones de barras visitantes protagonizaron enfrentamientos callejeros y actos de intimidación desde su llegada a la ciudad.

En esa ocasión, la noche se tornó especialmente grave cuando un seguidor del Junior fue asesinado en la vía pública por individuos identificados como hinchas del Real Cartagena. Este dato diferencial —ausente en la mayoría de coberturas— subraya la naturaleza crítica de los hechos recientes y fundamenta la magnitud del operativo que contempla el gobierno local.

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Junior de Barranquilla tendrá sus partidos de local en Copa Libertadores en el estadio Jaime Morón de Cartagena - crédito Junior FC

El despliegue militar responde a la petición expresa del alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, que declaró en rueda de prensa: “No vamos a permitir que se repitan situaciones que alteren la tranquilidad de los cartageneros. Nuestra prioridad es proteger la vida y brindar seguridad a todos los asistentes” .

Esta solicitud formal marca un cambio de política: por primera vez, la gestión de la convivencia y el orden público en grandes eventos deportivos de Cartagena estará a cargo de la Infantería de Marina, que asume una función inédita en el control perimetral y en la vigilancia de grandes multitudes.

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Las cifras del más reciente operativo: 500 armas blancas decomisadas durante el partido Junior-Palmeiras

Las autoridades buscan evitar el ingreso de armas a los estadios - créditos archivo Colprensa / Cristian Bayona | Imagen Ilustrativa Infobae

En la anterior confrontación internacional, que enfrentó al Junior con el Palmeiras de Brasil, las autoridades decomisaron más de 500 armas blancas en poder de hinchas identificados como “mal llamados seguidores del fútbol”. La violencia llegó a tal punto que, pese a que la Policía Metropolitana escoltó los vehículos de la escuadra de Barranquilla tras el partido, se reportaron disturbios y agresiones en sectores de la ciudad en los que la presencia policial fue insuficiente.

Esa serie de incidentes llevó a las autoridades civiles y militares a establecer que el esquema de seguridad habitual resultaba inadecuado frente a la magnitud del riesgo, lo que motivó el ingreso de la Infantería y la redefinición total del plan de vigilancia.

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Nuevo esquema: control perimetral, monitoreo aéreo y despliegue antes y después del partido

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, solicitó el despliegue del Batallón No. 12 de la Infantería de Marina para la gestión de la convivencia y el orden público - crédito Luisa González/Reuters

El operativo, bajo la dirección del Batallón No. 12 de Infantería de Marina, contempla vigilancia permanente no solo en las tribunas del estadio, sino en los corredores de acceso, las zonas de concentración de barras visitantes y las principales vías de ingreso a la ciudad. Este control incluye presencia militar antes, durante y después del encuentro, informó la administración distrital.

La estrategia establece también la vigilancia activa en áreas vecinas al estadio Jaime Morón León, la coordinación directa con la Policía Metropolitana y las autoridades civiles, y el monitoreo en tiempo real del movimiento de los aficionados. El objetivo —según declaró el vicealmirante Oramas a Cartagena— es lograr que el evento “transcurra en completa normalidad” y se recupere la imagen del fútbol como reunión familiar, no como espacio para el vandalismo.

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El enfoque, calificado como un “muro de contención” por los portavoces distritales, busca disuadir cualquier intento de protagonizar hechos violentos y reafirmar la potestad de control del Estado sobre la seguridad en espectáculos multitudinarios en ‘La Heroica’.